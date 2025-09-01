Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, Đoàn đại biểu BCH Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã vào Lăng viếng Bác.

Theo Hiền Hạnh (TTXVN)
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: An Đăng/TTXVN
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Dự lễ viếng có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Tổng Bí thư Tô Lâm; Chủ tịch nước Lương Cường; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: An Đăng/TTXVN
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Cùng dự lễ viếng có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước: Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: An Đăng/TTXVN
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Với lòng biết ơn vô hạn, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Người đã hy sinh cả cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng Tổ quốc Việt Nam độc lập, thống nhất. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".

Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: An Đăng/TTXVN
Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Cách đây 80 năm, ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Người khẳng định “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.

Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: An Đăng/TTXVN
Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân Việt Nam quyết kiên trì con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn, ra sức vận dụng sáng tạo tư tưởng của Người để đưa sự nghiệp cách mạng mà Người để lại vươn tới những tầm cao mới, sánh vai cùng các cường quốc năm châu.

Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: An Đăng/TTXVN
Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Trải qua hành trình 80 năm đầy kiêu hãnh và tự hào, kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 là dịp để cả nước cùng nhìn lại chặng đường lịch sử vẻ vang, khẳng định những thành tựu to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng là cơ hội để các thế hệ hôm nay suy ngẫm, kế thừa và tiếp tục phát huy tinh thần bản lĩnh, sáng tạo nhằm đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, văn minh.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Tiếp đó, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến đặt vòng hoa và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ (đường Bắc Sơn, Hà Nội).

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Đoàn đại biểu đã nghiêng mình tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sĩ - những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các Anh hùng Liệt sĩ".

baotintuc.vn
Link bài gốc Copy link
https://baotintuc.vn/thoi-su/80-nam-quoc-khanh-lanh-dao-dang-nha-nuoc-vao-lang-vieng-chu-tich-ho-chi-minh-20250901083910352.htm
#Lãnh đạo Đảng và Nhà nước viếng Bác Hồ #Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam #Viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lăng #Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh #Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ #Ngày Quốc khánh 2/9

Bài liên quan

Xã hội

Người dân xếp ghế, trải chiếu giữ chỗ chờ xem diễu binh từ sáng 31/8

Trưa 31/8, trên một số tuyến phố, người dân đã xếp ghế, trải chiếu để giữ chỗ xem Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 Quốc khánh 2/9.

z6963364380710-676b9954ef9a632af6ac96d02b3c0d33.jpg
Theo ghi nhận của PV Tri thức và Cuộc sống, ngay từ sáng sớm ngày 31/8, tức là còn 2 ngày nữa mới chính thức diễn ra Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 Quốc khánh 2/9, những con đường nơi đoàn diễu binh, diễu hành đi qua như Hùng Vương, Nguyễn Thái Học, Kim Mã đã xuất hiện những người dân xếp chiếu, bạt giữ chỗ.
z6963364341124-510c3091b796703b5f6585015e23061c.jpg
Đa phần những người xếp chiếu, bạt giữ chỗ tại những tuyến đường đoàn diễu binh, diễu hành đi qua đều đến từ những tỉnh xa.
Xem chi tiết

Chính trị

Lâm Đồng khánh thành đường vào sân bay Phan Thiết dịp 80 năm Quốc khánh 2/9

Các dự án gồm khu nhà ở xã hội, khu tái định cư, cầu Mỏ Vẹt và tuyến đường vào sân bay Phan Thiết được tổ chức khởi công, khánh thành sáng 19/8 tại Lâm Đồng.

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025), UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành kế hoạch tổ chức lễ khởi công, khánh thành các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm chào mừng sự kiện chính trị – lịch sử trọng đại của dân tộc, đồng thời khẳng định nỗ lực phát triển hạ tầng, phục vụ dân sinh và thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương.

Xem chi tiết

Chính trị

Diễn văn của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống Công an nhân dân

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và đọc Diễn văn tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc.

Sáng nay, 17/8, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đảng uỷ Công an Trung ương - Bộ Công an tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025).

Tổng Bí thư Tô Lâm đã dự và đọc Diễn văn tại Lễ kỷ niệm. Báo Tri thức và Cuộc sống trân trọng giới thiệu Diễn văn của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới