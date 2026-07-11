Đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam trở về nước, hoàn thành nhiệm vụ tại Venezuela

Lúc 23h15 tối 10/7, chuyến bay đặc biệt chở 124 cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân và Công an nhân dân thuộc Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam đã hạ cánh xuống Sân bay quốc tế Nội Bài, kết thúc hành trình thực hiện nhiệm vụ nhân đạo hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả trận động đất xảy ra hôm 24/6.

Cán bộ, chiến sĩ Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam mang theo quốc kỳ Việt Nam và quốc kỳ Venezuela xuống sân bay quốc tế Nội Bài sau khi hoàn thành nhiệm vụ tham gia cứu nạn, cứu hộ tại Venezuela.

Đón đoàn tại sân bay Nội Bài có Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; đại diện Đại sứ quán Venezuela tại Việt Nam.

Đoàn cứu hộ cứu nạn Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela có 124 thành viên, gồm lực lượng Quân đội và Công an, do Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu), Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia làm Trưởng đoàn; Đại tá Phạm Hùng Dương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an) làm Phó Trưởng đoàn.

Đây là lần thứ 3 Việt Nam đưa lực lượng, phương tiện ra nước ngoài thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa. Trong đó, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã tham gia hỗ trợ Chính phủ và nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ, Myanmar khắc phục thảm họa động đất năm 2023 và 2025.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tặng hoa lực lượng cứu hộ, cứu nạn tại sân bay Nội Bài

Trong suốt chuyến đi kéo dài 12 ngày đêm tham gia thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại Venezuela, 124 thành viên đoàn Việt Nam cùng đội chó nghiệp vụ làm việc không ngừng nghỉ với hy vọng tìm kiếm các nạn nhân trận động đất trong thời gian sớm nhất, giúp các gia đình bớt nỗi đau mất mát, chung tay cùng Chính phủ và người dân Venezuela khắc phục thiệt hại, vượt qua giai đoạn mất mát đau thương.

Lực lượng Quân đội và Công an cùng trang thiết bị đã chia thành các hướng khác nhau thực hiện nhiệm vụ theo sự hiệp đồng với phía Venezuela. Bằng việc áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, sử dụng linh hoạt các phương án, chiến thuật cứu nạn, cứu hộ cùng các trang thiết bị chuyên dụng hiện đại, Đoàn đã tìm kiếm, đưa ra khỏi các đống đổ nát 57 thi thể nạn nhân và bàn giao cho chính quyền nước sở tại theo đúng quy định. Bên cạnh nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, Đoàn còn tổ chức khám, cấp phát thuốc miễn phí, trao tặng nhu yếu phẩm, hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, góp phần giúp người dân địa phương sớm ổn định cuộc sống sau thảm họa.

Những nỗ lực không ngừng của đoàn Việt Nam trong tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela đã được chính quyền và người dân địa phương ghi nhận, đánh giá cao, tạo động lực to lớn, tiếp thêm sức mạnh cho đoàn trong thực hiện nhiệm vụ quốc tế.

Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam trở về nước sau khi hoàn thành nhiệm vụ tham gia cứu nạn, cứu hộ tại Venezuela.

Ghi nhận và tôn vinh những đóng góp xuất sắc của đoàn Việt Nam, Venezuela đã trao Huy chương "Anh hùng Venezuela" hạng Nhất cho tập thể, Huy chương "Anh hùng Venezuela" hạng Nhì cho toàn bộ 124 thành viên, cùng Huân chương "Công trạng phục vụ" cho đội chó nghiệp vụ của đoàn.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã gửi thư biểu dương, động viên các cán bộ, chiến sĩ tham gia thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela.

Tại Lễ đón, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến biểu dương, ghi nhận tinh thần trách nhiệm, ý chí vượt khó và sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong Đoàn công tác. Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, mặc dù phải làm việc trong điều kiện vật chất còn nhiều thiếu thốn, khí hậu khắc nghiệt, nguy cơ mất an toàn luôn hiện hữu, song với bản lĩnh, trình độ chuyên môn, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm cao, Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và phương tiện.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến khẳng định, kết quả của Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam không chỉ góp phần hỗ trợ nhân dân Venezuela khắc phục hậu quả thiên tai mà còn tiếp tục khẳng định năng lực, bản lĩnh và tính chuyên nghiệp của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam trong thực hiện các nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ quốc tế; đồng thời thể hiện cam kết chính trị mạnh mẽ của Đảng, Nhà nước Việt Nam với vai trò là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, luôn sẵn sàng chung tay ứng phó với các thảm họa, góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực cũng như trên thế giới.