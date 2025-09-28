Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Đọ sắc ‘Nữ thần thanh xuân’ Hoàng Hà - Ngọc Huyền

Giải trí

Đọ sắc ‘Nữ thần thanh xuân’ Hoàng Hà - Ngọc Huyền

Ngọc Huyền sinh năm 1997, kém Hoàng Hà 1 tuổi. Cả hai đều gây ấn tượng khi đóng vai học sinh, sinh viên ở tuổi U30.

Thu Cúc (tổng hợp)
Hoàng Hà vào vai học sinh lớp 12 trong phim Điều ước cuối cùng ra rạp vào tháng 7/2025. Ảnh: Tiền Phong.
Hoàng Hà vào vai học sinh lớp 12 trong phim Điều ước cuối cùng ra rạp vào tháng 7/2025. Ảnh: Tiền Phong.
Trước đó, trong Chúng ta của 8 năm sau lên sóng năm 203, Hoàng Hà vào vai Mai Dương của tuổi 20. Ảnh: VOV.
Trước đó, trong Chúng ta của 8 năm sau lên sóng năm 203, Hoàng Hà vào vai Mai Dương của tuổi 20. Ảnh: VOV.
Nữ diễn viên sinh năm 1996 có ngoại hình trẻ trung hơn tuổi thật. Ảnh: FB Hoàng Hà.
Nữ diễn viên sinh năm 1996 có ngoại hình trẻ trung hơn tuổi thật. Ảnh: FB Hoàng Hà.
Hoàng Hà có chiều cao 1m55. Cô thường đóng cặp với các nam diễn viên có chiều cao ấn tượng như Quốc Anh (cao 1m86), Lee Kwang Soo (cao 1m93). Ảnh: FB Hoàng Hà.
Hoàng Hà có chiều cao 1m55. Cô thường đóng cặp với các nam diễn viên có chiều cao ấn tượng như Quốc Anh (cao 1m86), Lee Kwang Soo (cao 1m93). Ảnh: FB Hoàng Hà.
Hoàng Hà chia sẻ trên Znews, cô muốn theo đuổi nhiều dạng vai, thử sức ở nhiều cuộc đời khác nhau. Ảnh: FB Hoàng Hà.
Hoàng Hà chia sẻ trên Znews, cô muốn theo đuổi nhiều dạng vai, thử sức ở nhiều cuộc đời khác nhau. Ảnh: FB Hoàng Hà.
Nữ diễn viên thừa nhận cô là người ít nói, hướng nội, khó hòa nhập. Tuy nhiên, khi trở thành diễn viên, tính cách hướng nội, suy nghĩ lâu giúp Hoàng Hà đào sâu hơn tính cách nhân vật. Ảnh: FB Hoàng Hà.
Nữ diễn viên thừa nhận cô là người ít nói, hướng nội, khó hòa nhập. Tuy nhiên, khi trở thành diễn viên, tính cách hướng nội, suy nghĩ lâu giúp Hoàng Hà đào sâu hơn tính cách nhân vật. Ảnh: FB Hoàng Hà.
Ngọc Huyền vào học sinh lớp 11 trong phim Lối nhỏ vào đời lên sóng năm 2022. Ảnh: Tiền Phong.
Ngọc Huyền vào học sinh lớp 11 trong phim Lối nhỏ vào đời lên sóng năm 2022. Ảnh: Tiền Phong.
Trong Cha tôi, người ở lại, Ngọc Huyền vào vai học sinh 16 tuổi. Ảnh: FB Ngọc Huyền.
Trong Cha tôi, người ở lại, Ngọc Huyền vào vai học sinh 16 tuổi. Ảnh: FB Ngọc Huyền.
Sở hữu gương mặt trẻ thơ, thân hình nhỏ nhắn, Ngọc Huyền dễ dàng nhập vai học sinh, sinh viên. Ảnh: FB Ngọc Huyền.
Sở hữu gương mặt trẻ thơ, thân hình nhỏ nhắn, Ngọc Huyền dễ dàng nhập vai học sinh, sinh viên. Ảnh: FB Ngọc Huyền.
Nữ diễn viên sinh năm 1997 có chiều cao 1m53. Ảnh: FB Ngọc Huyền.
Nữ diễn viên sinh năm 1997 có chiều cao 1m53. Ảnh: FB Ngọc Huyền.
Ngọc Huyền theo đuổi phong cách ngọt ngào ở đời thường. Ảnh: FB Ngọc Huyền.
Ngọc Huyền theo đuổi phong cách ngọt ngào ở đời thường. Ảnh: FB Ngọc Huyền.
Ngọc Huyền và Hoàng Hà từng đóng chung phim Chúng ta của 8 năm sau, đều được mệnh danh là 'nữ thần thanh xuân' thế hệ mới. Ảnh: FB Hoàng Hà.
Ngọc Huyền và Hoàng Hà từng đóng chung phim Chúng ta của 8 năm sau, đều được mệnh danh là 'nữ thần thanh xuân' thế hệ mới. Ảnh: FB Hoàng Hà.
Thu Cúc (tổng hợp)
#Hoàng Hà Ngọc Huyền #Hoàng Hà #Ngọc Huyền #diễn viên Ngọc Huyền #diễn viên Hoàng Hà

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT

10 ngôi nhà độc đáo nhất thế giới

10 ngôi nhà độc đáo nhất thế giới

Trên thế giới tồn tại rất nhiều những ngôi nhà độc đáo, từ những ngôi nhà được xây dựng trong vách đá và hang động, đến những ngôi nhà nổi và trên cây.