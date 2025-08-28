Độ giàu có và lối sống xa hoa của Hoàng tử Brunei

Hà Nội

Kinh doanh

Hoàng tử Brunei Abdul Mateen được cho sẽ kế thừa gia sản lên tới 28 tỷ USD từ vua cha.

Hoàng tử Brunei Abdul Mateen là con thứ 10 của Quốc vương Hassanal Bolkiah, một trong những hoàng gia giàu nhất thế giới. Ảnh: Lifestyleasia
Đám cưới của Hoàng tử Mateen và và Công nương Anisha hồi tháng 1/2024 gây xôn xao khi diễn ra suốt 10 ngày, với hàng loạt nghi lễ truyền thống và hiện đại, thu hút sự chú ý của hàng nghìn người dân và các nhân vật nổi tiếng, quan chức cấp cao trên khắp thế giới. Ảnh: Lifestyleasia
Điểm nhấn của hôn lễ là tiệc cưới hoàng gia tại cung điện Istana Nurul Iman, một trong những cung điện lớn nhất thế giới. Ảnh: Lifestyleasia
Sau đó, cặp đôi diễu hành trên chiếc Rolls-Royce mui trần. Ảnh: The Seattle Times
Mateen đứng thứ 6 trong hàng thừa kế ngai vàng của Hoàng gia Brunei. Theo SCMP, Hoàng tử Abdul Mateen được cho là sẽ kế thừa gia sản lên tới 28 tỷ USD từ vua cha. Ảnh: Instagram
Sinh ra trong nhung lụa, Mateen có cách sống tương đối xa hoa. Anh thường dành thời gian chơi polo, khám phá những bãi biển đẹp... Ảnh: Instagram
Hoàng tử Abdul Mateen còn lái máy bay riêng. Ảnh: Lifestyleasia
Bên cạnh đó, Hoàng tử Mateen còn sở hữu bộ sưu tập siêu xe lên tới 50 chiếc Mercedes Benz, 66 chiếc Ferrari, 20 chiếc Bentley, 20 chiếc BMW, 17 chiếc Jaguar, 15 chiếc Porsche, 10 chiếc Rolls Royce và 3 chiếc Lamborghini. Ảnh: Instagram
Hoàng tử Brunei còn nuôi nhiều thú cưng kỳ lạ. Năm 2017, Mateen chia sẻ bức ảnh một chú hổ trắng con trên mạng xã hội. Ảnh: Instagram
Vợ Hoàng tử Mateen - Anisha Rosnah, cũng xuất thân từ gia đình giàu có. Theo tờ The Independent, Công nương Anisha Rosnah sở hữu một thương hiệu thời trang mang tên Silk Collective và là đồng sở hữu của một doanh nghiệp du lịch có tên Authentirary. Ảnh: Instagram
