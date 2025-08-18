Hà Nội

"Quái vật sân cỏ" Erling Haaland giàu cỡ nào?

Kinh doanh

Ở tuổi 25, tiền đạo Erling Haaland được cho là sở hữu khối tài sản lên tới hàng nghìn tỷ đồng, trong đó có bộ sưu tập xế hộp trị giá hơn 300 tỷ đồng. 

Hoàng Minh (tổng hợp)
Mới đây, tiền đạo Erling Haaland của Man City đã bổ sung thêm vào bộ sưu tập xe hơi một chiếc bán tải giá lên tới 200.000 bảng (tương đương 7,1 tỷ đồng). Ảnh: Eamonn &amp; James Clarke
Chiếc xe bán này chỉ là một phần nhỏ trong bộ sưu tập xe trị giá hàng triệu bảng Anh của ngôi sao người Na Uy. Hồi tháng 2, Haaland từng được nhìn thấy lái chiếc Porsche 911 GT3 màu cam giá khoảng 160.000 bảng. Ảnh: Pulse Sports Nigeria
Vài ngày sau, Haaland tục xuất hiện với chiếc Aston Martin DBX 707 có giá 350.000 bảng. Ảnh: Goal
Hồi tháng 5, tiền đạo này cũng gây chú ý khi lái chiếc Ferrari 812 Superfast màu vàng với giá 320.000 bảng. Ảnh: Supercar Blondie
Bộ sưu tập xế hộp của tiền đạo 25 tuổi người Na Uy còn có siêu xe phiên bản giới hạn như Bugatti Tourbillon trị giá 4 triệu bảng, Mercedes Maybach (250.000 bảng), Mercedes AMG One (2,7 triệu bảng), Mercedes-Benz GLE Coupe AMG 63 S 4Matic (130.000 bảng) và Rolls Royce Cullinan (300.000 bảng). Ước tính, bộ sưu tập xế hộp của Haaland giá hơn 300 tỷ đồng. Ảnh: Eamonn &amp; James Clarke
Bộ sưu tập xế hộp của tiền đạo 25 tuổi người Na Uy còn có siêu xe phiên bản giới hạn như Bugatti Tourbillon trị giá 4 triệu bảng, Mercedes Maybach (250.000 bảng), Mercedes AMG One (2,7 triệu bảng), Mercedes-Benz GLE Coupe AMG 63 S 4Matic (130.000 bảng) và Rolls Royce Cullinan (300.000 bảng). Ước tính, bộ sưu tập xế hộp của Haaland giá hơn 300 tỷ đồng. Ảnh: Eamonn &amp; James Clarke
Phần lớn khối tài sản của Erling Haaland được hình thành khi nam tiền đạo chuyển đến thi đấu trong màu áo CLB Borussia Dortmund tại Bundesliga và Man City tại Premier League. Ảnh: Bundesliga
Khi gia nhập CLB Borussia Dortmund vào năm 2020, Erling Haaland được cho là kiếm khoảng 8 triệu euro mỗi năm (khoảng 8,7 triệu USD). Ảnh: Yahoo Sports
Mức thu nhập của siêu sao người Na Uy tăng mạnh khi ngôi sao người Na Uy chuyển đến thi đấu trong màu áo Man City năm 2022 kèm điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 60 triệu euro (65 triệu USD). Ảnh: BI
Những năm đầu tiên gắn bó với đội chủ sân Etihad, Erling Haaland nhận mức lương 375.000 bảng/tuần (khoảng 480.000 USD), tương đương 19,5 triệu bảng mỗi năm (khoảng 25 triệu USD). Ảnh: BI
Tháng 1/2025, Erling Haaland đã ký hợp đồng mới có thời hạn 10 năm với Man City kéo dài đến năm 2034 với mức lương cơ bản 525.000 bảng mỗi tuần. Ảnh: Goal
Trong thời hạn hợp đồng cho đến năm 2034, tổng thu nhập của Haaland từ Manchester City có thể vượt quá 337 triệu bảng (457 triệu USD). Ảnh: The Independent
Bên cạnh đó, ngôi sao người Na Uy còn có hợp đồng quảng cáo, tài trợ với hàng loạt nhãn hàng lớn, thu nhập từ 12 đến 20 triệu USD/năm. Ảnh: Goal
Ngôi sao người Na Uy cũng sở hữu bộ sưu tập đồng hồ xa xỉ có giá trị hơn 1 triệu bảng gồm loạt thương hiệu cao cấp như Rolex, Patek Philippe...Ảnh: IFL Watches
