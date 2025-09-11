Hà Nội

Sống xanh

Đổ 270 tấn chất thải rắn ra môi trường, Giám đốc Công ty bị khởi tố

Toàn bộ chất thải được đổ trực tiếp trên nền đất, không có mái che, không có hệ thống xử lý nước thải, khí thải, phát sinh mùi hôi thối gây bức xúc dư luận.

Gia Đạt

Ngày 10/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường) cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Phạm Nguyễn Trường Giang (37 tuổi, ngụ phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi gây ô nhiễm môi trường.

capture-5660.png
Khu vực ủ, chứa chất thải của Công ty TNHH Đất Xanh KIG.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, ông Giang là Giám đốc Công ty TNHH Đất Xanh KIG (địa chỉ tổ 4, ấp Lung Lớn, xã Hòa Điền, tỉnh An Giang). Dù công ty không có trang thiết bị, máy móc để sản xuất phân bón, không có năng lực xử lý chất thải và chưa được cấp các thủ tục về môi trường, nhưng ông Giang vẫn thu mua các loại chất thải rắn thông thường để làm nguyên liệu sản xuất phân hữu cơ, giá thể trồng trọt.

Từ tháng 3 đến tháng 4/2025, Giang đã thu gom 270.210 kg chất thải rắn thông thường (vỏ xoài, hạt xoài, vỏ ổi, than bùn và một số loại thực phẩm) từ các công ty chế biến thực phẩm trên địa bàn tỉnh An Giang. Số chất thải này được vận chuyển về khu đất thuê tại tổ 4, ấp Lung Lớn, xã Hòa Điền để lưu, chứa.

Theo điều tra, toàn bộ chất thải được đổ trực tiếp trên nền đất, không có mái che, không có hệ thống xử lý nước thải, khí thải, phát sinh mùi hôi thối. Chính quyền địa phương và người dân đã nhiều lần nhắc nhở, yêu cầu xử lý nhưng Giang không thực hiện, chỉ che tạm bằng tấm bạt và để phân hủy tự nhiên, gây bức xúc dư luận.

Cơ quan điều tra xác định việc đổ chất thải ra môi trường là do Giang tự ý thực hiện, không có thủ tục, giấy tờ liên quan và chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép. Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Nguồn: ĐTHĐT.
