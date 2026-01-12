Hà Nội

Sống Khỏe

Thoát vị ống Nuck - bệnh bẩm sinh hiếm gặp ở bé gái 11 tháng tuổi

Thoát vị ống Nuck ở bé gái tuy hiếm (chiếm chưa tới 1% trẻ em) nhưng mang nguy cơ biến chứng nghiêm trọng nếu chẩn đoán muộn hoặc điều trị chậm trễ.

Bình Nguyên

Một bé gái 11 tháng tuổi nhà ở Đồng Nai, được đưa vào bệnh viện Nhi đồng 2, TP HCM vì nhận thấy khối phồng to, căng đau ở vùng bẹn bên trái, kèm quấy khóc nhiều. Gia đình cho biết khối phồng này đã xuất hiện từ khi bé 2-3 tháng tuổi nhưng không đi khám vì nghĩ không nguy hiểm.

615222771-1389810139847638-4007479778146273910-n-5987.jpg
Bé được ê-kíp mổ cấp cứu khẩn giải phóng nghẹt và bảo tồn buồng trứng. Ảnh BV

Qua thăm khám và siêu âm, bác sĩ xác định bé bị thoát vị ống Nuck bên trái có biến chứng nghẹt buồng trứng, giảm tưới máu nguy cơ tổn thương. Bé được ê-kíp mổ cấp cứu khẩn giải phóng nghẹt và bảo tồn buồng trứng. Sau mổ bé ổn định, vết mổ phục hồi và kiểm tra sau 1 tuần cho thấy chức năng buồng trứng trở về bình thường.

PGS.TS.BS Phạm Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, thoát vị ống Nuck là một bệnh bẩm sinh hiếm gặp ở bé gái, xảy ra khi một phần ống phúc tinh mạc không đóng lại sau sinh, tạo điều kiện cho các tạng trong ổ bụng như buồng trứng hoặc vòi trứng thò đi xuống. Mặc dù tỷ lệ thoát vị bẹn ở trẻ em nói chung dao động từ khoảng 0,8% đến 4,4%, thì ở bé gái chỉ chiếm khoảng 0,74%, thấp hơn nhiều so với bé trai (6,62%). Tuy nhiên, bé gái lại có nguy cơ biến chứng nghẹt phần phụ (buồng trứng, vòi trứng) cao hơn, với tỷ lệ nghẹt có thể lên tới 43% trong các trường hợp chứa buồng trứng, đặc biệt trong năm đầu đời.

Thoát vị bẹn ở trẻ em khá phổ biến, nhưng với bé gái, trường hợp thoát vị ống Nuck thường dễ bị bỏ sót. Trong nhiều trường hợp, khối phồng vùng bẹn – môi lớn chỉ xuất hiện lúc bé khóc hoặc vận động và tự mất lúc bé nghỉ ngơi nên nhiều phụ huynh chủ quan. Điều đáng tiếc là phần thoát vị thường là buồng trứng hoặc vòi trứng khác với bé trai là ruột, do vậy ở bé gái khi bị nghẹt hoặc xoắn sẽ tổn thương nghiêm trọng và có thể dẫn đến hoại tử và mất chức năng sinh sản.

Các bác sĩ khuyến cáo, phụ huynh cần đưa trẻ đi khám ngay khi thấy xuất hiện khối phồng vùng bẹn hoặc môi lớn, nhất là khi khối phồng căng cứng, không tự xẹp, đau khi chạm hoặc trẻ quấy khóc nhiều. Không nên chủ quan dù khối phồng nhỏ hoặc chỉ xuất hiện thoáng qua. Lưu ý khi tắm rửa và chăm sóc vùng bẹn cho trẻ nhỏ thường quy nhằm phát hiện thoát vị sớm.

Nếu phát hiện thoát vị ống Nuck, cần sắp xếp phẫu thuật càng sớm càng tốt để tránh biến chứng nguy hiểm.

Việc nâng cao nhận thức cho phụ huynh về dấu hiệu sớm và tầm quan trọng của việc can thiệp phẫu thuật kịp thời sẽ giúp bảo vệ sức khỏe sinh sản cho trẻ trong tương lai.

