Sống Khỏe

Một bệnh nhân 60 tuổi bị suy thận cấp nguy hiểm do sỏi niệu quản hai bên

Bệnh nhân 60 tuổi đã hồi phục sau phẫu thuật điều trị sỏi niệu quản hai bên, tránh nguy cơ suy thận mạn và biến chứng nguy hiểm.

Bình Nguyên

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang vừa điều trị thành công một trường hợp suy thận cấp nguy hiểm do sỏi niệu quản hai bên, kèm nhiễm khuẩn tiết niệu và viêm phổi, tiềm ẩn nguy cơ đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

Bệnh nhân ổn định sức khỏe nhờ phẫu thuật kịp thời/Ảnh VTV

Bệnh nhân T.T.H. (60 tuổi, trú tại xã Phù Lưu, tỉnh Tuyên Quang) nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, sốt, ho, đau ngực, đau thắt lưng hai bên, tiểu ít, thể trạng gầy yếu. Kết quả xét nghiệm cho thấy chức năng thận suy giảm rõ rệt với creatinin máu tăng cao (339 µmol/L), urê 13,43 mmol/L, bạch cầu máu tăng, bạch cầu niệu dương tính và CRP tăng cao, gợi ý tình trạng nhiễm khuẩn toàn thân nặng.

Các thăm dò chẩn đoán hình ảnh xác định bệnh nhân bị sỏi niệu quản hai bên gây tắc nghẽn đường tiết niệu, kèm sỏi thận trái, giãn đài bể thận trái độ III và viêm quanh thận phải. Tình trạng tắc nghẽn kéo dài đã dẫn đến suy thận cấp, đồng thời xuất hiện nhiễm khuẩn tiết niệu và viêm phổi, khiến bệnh cảnh trở nên đặc biệt phức tạp.

Suy thận là biến chứng sỏi thận/Ảnh vinmec.vn
Suy thận là biến chứng sỏi thận/Ảnh vinmec.vn

Trước diễn biến nặng và nguy cơ suy thận tiến triển, các bác sĩ Khoa Ngoại Thận - Tiết niệu đã khẩn trương hội chẩn toàn viện, đánh giá toàn diện và xây dựng phác đồ điều trị tối ưu, ưu tiên xử trí nguyên nhân gây tắc nghẽn nhằm bảo tồn tối đa chức năng thận cho người bệnh.

Các biện pháp can thiệp được triển khai gồm dẫn lưu thận trái qua da dưới hướng dẫn siêu âm để giải phóng tắc nghẽn, phẫu thuật nội soi tán sỏi ngược dòng sỏi niệu quản hai bên nhằm xử lý triệt để nguyên nhân gây suy thận cấp, kết hợp điều trị nội khoa tích cực kiểm soát nhiễm khuẩn tiết niệu và nhiễm khuẩn hô hấp.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa và xử trí kịp thời, các can thiệp được thực hiện an toàn, hiệu quả. Sau phẫu thuật, chức năng thận của bệnh nhân cải thiện rõ rệt, tình trạng nhiễm khuẩn được kiểm soát. Đến ngày thứ 5 sau mổ, sức khỏe người bệnh ổn định, các chỉ số chức năng thận gần trở về bình thường và tiếp tục được theo dõi, chăm sóc theo phác đồ.

Qua trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo sỏi tiết niệu, đặc biệt là sỏi niệu quản hai bên, nếu không được phát hiện và điều trị sớm có thể gây suy thận cấp, nhiễm khuẩn nặng và nhiều biến chứng nguy hiểm. Khi xuất hiện các dấu hiệu như đau hông lưng, tiểu ít, tiểu buốt, sốt hoặc mệt mỏi kéo dài, người dân cần đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám và xử trí kịp thời.

Sỏi tiết niệu là cụm từ để chỉ những loại như sỏi thận, sỏi niệu quản hay sỏi bàng quang. Đây là bệnh lý phổ biến của người Việt, thường gây ra những cơn đau quặn thận, mệt mỏi, sức khỏe suy giảm. Sỏi lớn có thể gây tắc nghẽn đường tiết niệu, dẫn tới một số biến chứng như ứ nước ở thận, nhiễm khuẩn, suy thận cấp, suy thận mạn.

Suy thận cấp là tình trạng độ lọc cầu thận suy giảm đột ngột, khiến cho các chất điện giải, chất thải dư thừa không được đào thải ra ngoài. Nếu không được điều trị kịp thời, suy thận cấp có thể chuyển sang suy thận mạn, khiến thận mất chức năng hoàn toàn, phải điều trị thay thế thận bằng lọc máu định kỳ hoặc ghép thận.

#suy thận #sỏi niệu quản #nhiễm khuẩn #phẫu thuật #bệnh viện Tuyên Quang

Bài liên quan

Sống Khỏe

Thoát vị ống Nuck - bệnh bẩm sinh hiếm gặp ở bé gái 11 tháng tuổi

Thoát vị ống Nuck ở bé gái tuy hiếm (chiếm chưa tới 1% trẻ em) nhưng mang nguy cơ biến chứng nghiêm trọng nếu chẩn đoán muộn hoặc điều trị chậm trễ.

Một bé gái 11 tháng tuổi nhà ở Đồng Nai, được đưa vào bệnh viện Nhi đồng 2, TP HCM vì nhận thấy khối phồng to, căng đau ở vùng bẹn bên trái, kèm quấy khóc nhiều. Gia đình cho biết khối phồng này đã xuất hiện từ khi bé 2-3 tháng tuổi nhưng không đi khám vì nghĩ không nguy hiểm.

615222771-1389810139847638-4007479778146273910-n-5987.jpg
Bé được ê-kíp mổ cấp cứu khẩn giải phóng nghẹt và bảo tồn buồng trứng. Ảnh BV
Xem chi tiết

Sống Khỏe

Cảnh báo nhồi máu cơ tim ở người lớn tuổi mắc nhiều bệnh nền phức tạp

Người cao tuổi tăng huyết áp, đái tháo đường, suy thận, suy tim, hô hấp mạn tính làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim, khiến việc chẩn đoán, điều trị phức tạp.

Các bác sĩ khoa Can thiệp Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á TP HCM vừa thực hiện thành công ca can thiệp đặt stent mạch vành, cứu sống cụ bà 70 tuổi khỏi tình trạng nguy kịch do nhồi máu cơ tim cấp kèm phù phổi cấp.

Trường hợp này tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ tim mạch âm thầm ở người cao tuổi có nhiều bệnh lý nền phức tạp.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Sỏi thận tái phát dai dẳng do bệnh lý nội tiết bị bỏ quên

Bệnh nhân sỏi thận nhiều lần đã khỏi nhờ phát hiện u tuyến cận giáp, điều trị đúng nguyên nhân nội tiết và phẫu thuật chính xác.

Người bệnh có sỏi thận tái phát nhiều lần, đặc biệt trong các trường hợp điều trị không hiệu quả, không xác định được nguyên nhân, cần được tầm soát các bệnh lý nội tiết, nhất là tuyến giáp.

Trong suốt 5 năm, nữ bệnh nhân đã phải can thiệp tán sỏi tiết niệu thận tới 5 lần do tình trạng sỏi thận tái phát nhanh và dai dẳng. Nguyên nhân gốc rễ chỉ được phát hiện sau khi thăm khám tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Hồng Ngọc, do bệnh nhân mắc u tuyến cận giáp - yếu tố trước đó đã bị bỏ sót.

Xem chi tiết

