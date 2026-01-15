Một bệnh nhân 60 tuổi bị suy thận cấp nguy hiểm do sỏi niệu quản hai bên

Bệnh nhân 60 tuổi đã hồi phục sau phẫu thuật điều trị sỏi niệu quản hai bên, tránh nguy cơ suy thận mạn và biến chứng nguy hiểm.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang vừa điều trị thành công một trường hợp suy thận cấp nguy hiểm do sỏi niệu quản hai bên, kèm nhiễm khuẩn tiết niệu và viêm phổi, tiềm ẩn nguy cơ đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

Bệnh nhân ổn định sức khỏe nhờ phẫu thuật kịp thời/Ảnh VTV

Bệnh nhân T.T.H. (60 tuổi, trú tại xã Phù Lưu, tỉnh Tuyên Quang) nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, sốt, ho, đau ngực, đau thắt lưng hai bên, tiểu ít, thể trạng gầy yếu. Kết quả xét nghiệm cho thấy chức năng thận suy giảm rõ rệt với creatinin máu tăng cao (339 µmol/L), urê 13,43 mmol/L, bạch cầu máu tăng, bạch cầu niệu dương tính và CRP tăng cao, gợi ý tình trạng nhiễm khuẩn toàn thân nặng.

Các thăm dò chẩn đoán hình ảnh xác định bệnh nhân bị sỏi niệu quản hai bên gây tắc nghẽn đường tiết niệu, kèm sỏi thận trái, giãn đài bể thận trái độ III và viêm quanh thận phải. Tình trạng tắc nghẽn kéo dài đã dẫn đến suy thận cấp, đồng thời xuất hiện nhiễm khuẩn tiết niệu và viêm phổi, khiến bệnh cảnh trở nên đặc biệt phức tạp.

Suy thận là biến chứng sỏi thận/Ảnh vinmec.vn

Trước diễn biến nặng và nguy cơ suy thận tiến triển, các bác sĩ Khoa Ngoại Thận - Tiết niệu đã khẩn trương hội chẩn toàn viện, đánh giá toàn diện và xây dựng phác đồ điều trị tối ưu, ưu tiên xử trí nguyên nhân gây tắc nghẽn nhằm bảo tồn tối đa chức năng thận cho người bệnh.

Các biện pháp can thiệp được triển khai gồm dẫn lưu thận trái qua da dưới hướng dẫn siêu âm để giải phóng tắc nghẽn, phẫu thuật nội soi tán sỏi ngược dòng sỏi niệu quản hai bên nhằm xử lý triệt để nguyên nhân gây suy thận cấp, kết hợp điều trị nội khoa tích cực kiểm soát nhiễm khuẩn tiết niệu và nhiễm khuẩn hô hấp.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa và xử trí kịp thời, các can thiệp được thực hiện an toàn, hiệu quả. Sau phẫu thuật, chức năng thận của bệnh nhân cải thiện rõ rệt, tình trạng nhiễm khuẩn được kiểm soát. Đến ngày thứ 5 sau mổ, sức khỏe người bệnh ổn định, các chỉ số chức năng thận gần trở về bình thường và tiếp tục được theo dõi, chăm sóc theo phác đồ.

Qua trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo sỏi tiết niệu, đặc biệt là sỏi niệu quản hai bên, nếu không được phát hiện và điều trị sớm có thể gây suy thận cấp, nhiễm khuẩn nặng và nhiều biến chứng nguy hiểm. Khi xuất hiện các dấu hiệu như đau hông lưng, tiểu ít, tiểu buốt, sốt hoặc mệt mỏi kéo dài, người dân cần đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám và xử trí kịp thời.