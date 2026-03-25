Điều trị thành công ca vỡ phình động mạch thông trước cho người nước ngoài

Đột ngột đau đầu không ngờ vỡ mạch máu não

Bệnh viện Đa khoa Gia Đình vừa tiếp nhận và điều trị thành công cho bệnh nhân D.J (33 tuổi, quốc tịch Ba Lan), nhập viện trong tình trạng đột ngột đau đầu dữ dội kèm nhìn đôi, kéo dài 2 ngày trước nhập viện.

Ê-kíp bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Gia Đình cùng bệnh nhân D.J. sau can thiệp điều trị vỡ phình động mạch thông trước thành công - Ảnh BVCC

Qua thăm khám và thực hiện MRI sọ não, các bác sĩ ghi nhận hình ảnh xuất huyết dưới nhện, nghi ngờ nguyên nhân do vỡ phình động mạch thông trước. Đây là một tình trạng cấp cứu thần kinh nguy hiểm, có nguy cơ đe dọa tính mạng nếu không được chẩn đoán và xử trí kịp thời.

Ngay sau đó, bệnh nhân được chỉ định chụp DSA mạch não cấp cứu và tiến hành can thiệp nội mạch nút túi phình bằng coil, có hỗ trợ bằng stent nhằm loại bỏ nguy cơ chảy máu tái phát.

Hình ảnh DSA mạch não trước can thiệp ghi nhận túi phình động mạch thông trước - Ảnh BVCC

Sau can thiệp, tình trạng bệnh nhân ổn định, các triệu chứng đau đầu giảm rõ rệt, nhìn đôi cải thiện tốt. Sau 1 tuần điều trị và theo dõi sát sao, sức khỏe của bệnh nhân D.J. đã ổn định hoàn toàn và được xuất viện.

Đau đầu dữ dội đột ngột cần nhập viện ngay

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Gia Đình cảnh báo, người dân tuyệt đối không nên chủ quan khi xuất hiện tình trạng đau đầu dữ dội đột ngột, đặc biệt là kiểu “đau đầu sét đánh” – cơn đau xuất hiện bất ngờ, mức độ rất nặng, với cảm giác “chưa bao giờ trong đời bị đau đầu như vậy”.

Bên cạnh đó, những trường hợp đau đầu mạn tính không rõ nguyên nhân cũng nên đến khám bác sĩ chuyên khoa để được đánh giá đầy đủ và chỉ định chẩn đoán hình ảnh sọ não phù hợp, giúp phát hiện sớm các bất thường nếu có.

Việc thăm khám sớm và xử trí đúng thời điểm đóng vai trò rất quan trọng trong điều trị, góp phần giảm nguy cơ biến chứng nặng nề cho người bệnh.

Hình ảnh DSA mạch não sau can thiệp nội mạch xử trí túi phình bằng coil có hỗ trợ stent - Ảnh BVCC

"Vỡ phình động mạch thông trước là tình trạng cấp cứu thần kinh tối khẩn cấp, gây xuất huyết dưới nhện (chảy máu não), dẫn đến đau đầu "sét đánh" dữ dội, nôn, co giật, hôn mê và tỷ lệ tử vong/tàn tật rất cao. Cần chẩn đoán bằng CT/MRI và can thiệp nội mạch (coil) hoặc phẫu thuật kẹp cổ túi phình trong 24-72h đầu. Triệu chứng lâm sàng khi vỡ: Đau đầu dữ dội đột ngột: Được mô tả là "cơn đau đầu tồi tệ nhất cuộc đời" hoặc "đau như sét đánh". Triệu chứng kèm theo: Buồn nôn, nôn mửa, cứng gáy. Thay đổi ý thức: Ngất, mơ hồ hoặc hôn mê sâu. Dấu hiệu thần kinh: Co giật, mắt nhìn mờ, sụp mí, yếu liệt. Biến chứng nguy hiểm Chảy máu tái phát: Thường xảy ra trong 24 giờ đầu, tỷ lệ tử vong cao. Co thắt mạch máu: Gây thiếu máu não và đột quỵ thứ phát. Não úng thủy (tràn dịch não tủy): Tích tụ dịch não tủy gây áp lực lớn lên não. Động kinh và tổn thương não vĩnh viễn”, bác sĩ Phan Vân Đình, Khoa Phẫu thuật Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cho biết.

