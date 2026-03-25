Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Điều trị thành công ca vỡ phình động mạch thông trước cho người nước ngoài

Những trường hợp đau đầu mạn tính không rõ nguyên nhân cũng nên đi khám, chẩn đoán hình ảnh sọ não giúp phát hiện sớm các bất thường nếu có.

Thúy Nga

Đột ngột đau đầu không ngờ vỡ mạch máu não

Bệnh viện Đa khoa Gia Đình vừa tiếp nhận và điều trị thành công cho bệnh nhân D.J (33 tuổi, quốc tịch Ba Lan), nhập viện trong tình trạng đột ngột đau đầu dữ dội kèm nhìn đôi, kéo dài 2 ngày trước nhập viện.

Ê-kíp bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Gia Đình cùng bệnh nhân D.J. sau can thiệp điều trị vỡ phình động mạch thông trước thành công - Ảnh BVCC

Qua thăm khám và thực hiện MRI sọ não, các bác sĩ ghi nhận hình ảnh xuất huyết dưới nhện, nghi ngờ nguyên nhân do vỡ phình động mạch thông trước. Đây là một tình trạng cấp cứu thần kinh nguy hiểm, có nguy cơ đe dọa tính mạng nếu không được chẩn đoán và xử trí kịp thời.

Ngay sau đó, bệnh nhân được chỉ định chụp DSA mạch não cấp cứu và tiến hành can thiệp nội mạch nút túi phình bằng coil, có hỗ trợ bằng stent nhằm loại bỏ nguy cơ chảy máu tái phát.

Hình ảnh DSA mạch não trước can thiệp ghi nhận túi phình động mạch thông trước - Ảnh BVCC

Sau can thiệp, tình trạng bệnh nhân ổn định, các triệu chứng đau đầu giảm rõ rệt, nhìn đôi cải thiện tốt. Sau 1 tuần điều trị và theo dõi sát sao, sức khỏe của bệnh nhân D.J. đã ổn định hoàn toàn và được xuất viện.

Đau đầu dữ dội đột ngột cần nhập viện ngay

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Gia Đình cảnh báo, người dân tuyệt đối không nên chủ quan khi xuất hiện tình trạng đau đầu dữ dội đột ngột, đặc biệt là kiểu “đau đầu sét đánh” – cơn đau xuất hiện bất ngờ, mức độ rất nặng, với cảm giác “chưa bao giờ trong đời bị đau đầu như vậy”.

Bên cạnh đó, những trường hợp đau đầu mạn tính không rõ nguyên nhân cũng nên đến khám bác sĩ chuyên khoa để được đánh giá đầy đủ và chỉ định chẩn đoán hình ảnh sọ não phù hợp, giúp phát hiện sớm các bất thường nếu có.

Việc thăm khám sớm và xử trí đúng thời điểm đóng vai trò rất quan trọng trong điều trị, góp phần giảm nguy cơ biến chứng nặng nề cho người bệnh.

Hình ảnh DSA mạch não sau can thiệp nội mạch xử trí túi phình bằng coil có hỗ trợ stent - Ảnh BVCC

"Vỡ phình động mạch thông trước là tình trạng cấp cứu thần kinh tối khẩn cấp, gây xuất huyết dưới nhện (chảy máu não), dẫn đến đau đầu "sét đánh" dữ dội, nôn, co giật, hôn mê và tỷ lệ tử vong/tàn tật rất cao. Cần chẩn đoán bằng CT/MRI và can thiệp nội mạch (coil) hoặc phẫu thuật kẹp cổ túi phình trong 24-72h đầu. Triệu chứng lâm sàng khi vỡ:

Đau đầu dữ dội đột ngột: Được mô tả là "cơn đau đầu tồi tệ nhất cuộc đời" hoặc "đau như sét đánh".

Triệu chứng kèm theo: Buồn nôn, nôn mửa, cứng gáy.

Thay đổi ý thức: Ngất, mơ hồ hoặc hôn mê sâu.

Dấu hiệu thần kinh: Co giật, mắt nhìn mờ, sụp mí, yếu liệt.

Biến chứng nguy hiểm

Chảy máu tái phát: Thường xảy ra trong 24 giờ đầu, tỷ lệ tử vong cao.

Co thắt mạch máu: Gây thiếu máu não và đột quỵ thứ phát.

Não úng thủy (tràn dịch não tủy): Tích tụ dịch não tủy gây áp lực lớn lên não.

Động kinh và tổn thương não vĩnh viễn”, bác sĩ Phan Vân Đình, Khoa Phẫu thuật Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cho biết.

Bài liên quan

Sống Khỏe

Chủ quan đau đầu có thể vỡ túi phình mạch máu não đe dọa tính mạng

Đau đầu là triệu chứng thường gặp trong cuộc sống hằng ngày khiến nhiều người chủ quan mà không biết đây có thể là căn bệnh đe dọa tính mạng.

Chủ quan đau đầu kéo dài nhiều ngày không ngờ bệnh nguy hiểm

Một bệnh nhân nữ 60 tuổi đến khám tại Trung tâm Y tế khu vực Đoan Hùng vì tình trạng đau đầu kéo dài nhiều ngày. Cơn đau xuất hiện âm ỉ vùng đầu, gây khó chịu, ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày và giấc ngủ.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Đau bụng lúc nửa đêm, người đàn ông vỡ phình động mạch chủ bụng nguy kịch

Đây là một trường hợp đặc biệt, có nguy cơ tử vong rất cao, đòi hỏi được cấp cứu tối khẩn bởi các bác sĩ có kinh nghiệm chuyên sâu.

Xác định người bệnh bị vỡ phình động mạch chủ bụng kèm khối máu tụ lớn trong ổ bụng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã ngay lập tức kích hoạt hệ thống báo động đỏ, huy động tối đa các chuyên khoa phối hợp cấp cứu khẩn cấp người bệnh.

Kích hoạt báo động đỏ, chạy đua với thời gian cấp cứu đa chuyên khoa

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Động mạch chủ bụng phình to gấp ba bình thường sau cơn đau bụng

Đặt stent graft động mạch chủ bụng - giải pháp tối ưu cho người cao tuổi, nhiều bệnh nền khi bị phình động mạch chủ bụng kích thước lớn.

Ông Son (66 tuổi) phát hiện bị phình động mạch chủ bụng kích thước lớn, nguy cơ dọa vỡ cao sau những cơn đau quặn bụng kéo dài, người bệnh sau đó đã được can thiệp đặt stent graft thành công tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Hồng Ngọc.

Động mạch chủ bụng phình to gấp ba bình thường

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới