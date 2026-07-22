[GALLERY] Chiếm dụng lòng đường, vỉa hè quốc lộ 18 ở Bắc Ninh

Lòng đường, vỉa hè QL18 chạy qua phường Phương Liễu (Bắc Ninh) bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe, buôn bán nguy cơ mất ATGT, mỹ quan đô thị.
Bảo Ngân
Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Công an cấp trên và UBND phường Phương Liễu về tăng cường công tác đảm bảo trật tự công cộng, trật tự đô thị và trật tự an toàn giao thông, Công an phường Phương Liễu đã phối hợp với Phòng kinh tế hạ tầng và lực lượng an ninh cơ sở, tổ chức ra quân triển khai các biện pháp đồng bộ nhằm lập lại trật tự, kỷ cương đô thị trên địa bàn. Song trước thực tế diễn ra, người dân mong muốn chính quyền sở tại xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè QL18.
Bắc Ninh đang hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, bên cạnh đầu tư hạ tầng, phát triển kinh tế và mở rộng không gian đô thị, việc lập lại trật tự đô thị, bảo đảm an toàn giao thông, xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh, buôn bán là yêu cầu cấp thiết.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Bắc Ninh ngày mới. Nguồn: BTV.