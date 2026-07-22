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[GALLERY] Chiếm dụng lòng đường, vỉa hè quốc lộ 18 ở Bắc Ninh

Lòng đường, vỉa hè QL18 chạy qua phường Phương Liễu (Bắc Ninh) bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe, buôn bán nguy cơ mất ATGT, mỹ quan đô thị.

Bảo Ngân
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Quốc lộ 18 (QL18) chạy qua địa bàn phường Phương Liễu (tỉnh Bắc Ninh) là một trong những tuyến giao thương huyết mạch quan trọng bậc nhất của khu vực, kết nối Bắc Ninh với Hà Nội, Quảng Ninh và các cửa khẩu quốc tế.
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Tuyến đường này không chỉ phục vụ giao thông liên tỉnh mà còn là tuyến đường sát ngay Khu công nghiệp Quế Võ 1 (đoạn qua phường Phương Liễu, tỉnh Bắc Ninh), đóng vai trò vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu khổng lồ, tạo đà cho Phương Liễu phát triển trở thành phường đô thị công nghiệp hiện đại.
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Để giải quyết lưu lượng xe lớn, tuyến đường gom QL18 khu vực này đã và đang được chú trọng đầu tư, góp phần giảm tải, chống ùn tắc và xóa các "điểm đen" về tai nạn giao thông.
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Tuy nhiên, người dân cho biết trên tuyến đường QL18 chạy qua địa bàn phường Phương Liễu, tình trạng xe ô tô lấn chiếm lòng đường làm nơi dừng đỗ, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông vẫn chưa được giải quyết triệt để.
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“Nhiều xe ô tô ngang nhiên dừng đỗ trái phép dưới lòng đường QL18 vào buổi trưa và chiều rất đông. Việc này tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm, tai nạn giao thông bất cứ lúc nào”- anh Nguyễn Văn B. (người dân) chia sẻ.
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Theo ghi nhận sáng 21/7, đoạn lòng đường gom QL18 xuất hiện khá nhiều xe ô tô dừng, đỗ sai quy định gây cản trở giao thông và mất mỹ quan đô thị.
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Diện tích hai bên lòng đường gom QL18 bị thu hẹp bởi xe ô tô ngang nhiên dừng đỗ sai quy định.
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Nhiều đoạn vỉa hè đường QL18 cũng bị chiếm dụng làm nơi đỗ phương tiện.
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Vỉa hè đường QL18 còn bị chiếm dụng làm nơi buôn bán, lùm xụp, mất mỹ quan đô thị.
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Các quán nước chiếm dụng vỉa hè QL18 chạy qua địa bàn phường Phương Liễu làm nơi kinh doanh.
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Khu vực vỉa hè ngay chân cầu vượt QL18, cũng ngang nhiên bị người dân chiếm dụng vỉa hè làm nơi kinh doanh, buôn bán.
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Nguy cơ mất an toàn giao thông, mất mỹ quan đô thị khi vỉa hè QL18 bị chiếm dụng.
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Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Công an cấp trên và UBND phường Phương Liễu về tăng cường công tác đảm bảo trật tự công cộng, trật tự đô thị và trật tự an toàn giao thông, Công an phường Phương Liễu đã phối hợp với Phòng kinh tế hạ tầng và lực lượng an ninh cơ sở, tổ chức ra quân triển khai các biện pháp đồng bộ nhằm lập lại trật tự, kỷ cương đô thị trên địa bàn. Song trước thực tế diễn ra, người dân mong muốn chính quyền sở tại xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè QL18.

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Bắc Ninh đang hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, bên cạnh đầu tư hạ tầng, phát triển kinh tế và mở rộng không gian đô thị, việc lập lại trật tự đô thị, bảo đảm an toàn giao thông, xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh, buôn bán là yêu cầu cấp thiết.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Bắc Ninh ngày mới. Nguồn: BTV.

#quốc lộ 18 ở Bắc Ninh #mỹ quan đô thị #Bắc Ninh #UBND phường Phương Liễu

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