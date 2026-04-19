Điều tra người mặc áo xe ôm công nghệ hành hung thanh niên

Xảy ra mâu thuẫn và bị thách thức, nam thanh niên mặc áo xe ôm công nghệ mở cốp xe lấy "cây gậy" đánh liên tiếp vào đầu nạn nhân.

Xuân Danh

Ngày 18/4, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông mặc áo của một hãng xe ôm công nghệ đánh người trên đường, gây bức xúc. Vụ việc bước đầu được xác định xảy ra vào trưa 16/4 tại giao lộ đường Lô Tư - Mã Lò (phường Bình Hưng Hòa, TP HCM).

Theo nội dung đoạn clip, người đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ và nam thanh niên trẻ tuổi đứng cự cãi nhau trên đường. Trong lúc lời qua tiếng lại, người đàn ông liên tục chửi thề và dọa đánh, trong khi nam thanh niên cũng thách thức “đập đi”.

Thanh niên mặc áo xe ôm công nghệ có hành vi đánh người

Lúc này, người quay clip (được cho là bạn của nam thanh niên) lên tiếng: “Anh đập bể điện thoại bạn em nha”. Đỉnh điểm của mâu thuẫn, người đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ đi đến chỗ xe máy, mở yên lên. Người này sau đó cầm vật giống “cây gây” tấn công nam thanh niên. Nam thanh niên và người đứng quay phim phải bỏ chạy.

Vụ việc chỉ dừng lại khi một số người dân xung quanh kịp thời can ngăn. Sau đó, các bên rời khỏi hiện trường, chưa ghi nhận hậu quả nghiêm trọng về người.

Liên quan đến vụ việc, Công an phường Bình Hưng Hòa đã có mặt tại khu vực giao lộ Lô Tư - Mã Lò để ghi nhận thông tin, đồng thời trích xuất dữ liệu từ các camera an ninh xung quanh nhằm xác định danh tính những người liên quan.

