Điều ít biết về con bò giá hơn 100 tỷ đồng

Kinh doanh

Con bò đắt nhất thế giới 53 tháng tuổi, được cho là nặng khoảng 1.101 kg, gấp đôi trọng lượng trung bình của những con bò khác cùng giống.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Viatina-19, một con bò cái hiện được định giá 4,3 triệu USD (tương đương hơn 113 tỷ đồng) và trở thành con bò đắt nhất thế giới. Ảnh: Krishi Jagran
Viatina-19 thuộc giống Nelore, một dòng bò nổi tiếng tại Brazil với khả năng thích nghi với khí hậu nhiệt đới và kháng bệnh tốt. Ảnh: Krishi Jagran
Tuy nhiên, Viatina-19 vượt trội hơn phần lớn những con bò cùng giống nhờ gen di truyền vượt trội và giá trị nhân giống quốc tế. Ảnh: YouTube
Con bò trắng nặng 1,1 tấn, gần gấp đôi trọng lượng tiêu chuẩn của một con bò cái trưởng thành thuộc giống Nelore. Ảnh: The Asian Age
Theo bác sĩ thú y Lorrany Martins, Viatina-19 nổi bật bởi tốc độ phát triển cơ, khả năng sinh sản tốt và quan trọng là tần suất di truyền các gen ưu việt cho đời sau. Ảnh: Arab News
Đây cũng là lý do khiến nó được các chủ trang trại săn đón và có giá trị đặc biệt trên thị trường quốc tế. Ảnh: NatureNews
Viatina-19 hiện sống tại một trang trại ở Uberaba, bang Minas Gerais, Brazil. Nó được giám sát bởi hệ thống camera an ninh riêng, có bác sĩ thú y và lực lượng bảo vệ chuyên trách. Ảnh: The Independent
Ngoài mức giá cao trên thị trường, Viatina-19 còn được biết đến như biểu tượng sắc đẹp của ngành chăn nuôi bò. Viatina-19 từng giành danh hiệu “Hoa hậu Nam Mỹ” và “Nhà vô địch thế giới” trong cuộc thi “Champion of the World” tổ chức tại Fort Worth, Texas, Mỹ. Ảnh: Trill Mag
Viatina-19 thuộc giống bò Nelore, còn được gọi là giống Ongole, được du nhập vào Brazil lần đầu tiên vào những năm 1800. Ảnh: Wiki
Các báo cáo cho rằng giống bò cơ bắp này có nguồn gốc từ huyện Prakasam thuộc bang Andhra Pradesh, Ấn Độ. Ảnh: Wiki
Giống bò Nelore, chiếm phần lớn đàn bò của Brazil, chủ yếu được nuôi để lấy thịt. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, Brazil có khoảng 230 triệu con bò. Ảnh: iStock
Hoàng Minh (tổng hợp)
#Bò đắt nhất thế giới #Giá trị di truyền vượt trội #Giống bò Nelore Brazil #Nổi bật trong chăn nuôi bò #Biểu tượng sắc đẹp ngành chăn nuôi #Giống bò từ Ấn Độ

