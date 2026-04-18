Quân sự - Thế giới

Quyền Giám đốc ICE Todd Lyons bất ngờ từ chức

Bộ An ninh Nội địa Mỹ thông báo, Quyền Giám đốc Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) Todd Lyons sẽ rời nhiệm sở vào cuối tháng 5/2026.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, các quan chức liên bang thông báo hôm 16/4, Quyền Giám đốc Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE), ông Todd Lyons, người giữ vai trò chủ chốt trong việc thực hiện chương trình trục xuất hàng loạt của Tổng thống Donald Trump, sẽ rời nhiệm sở vào cuối tháng 5/2026.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Markwayne Mullin đã công bố việc ông Lyons rời nhiệm sở, gọi ông là một nhà lãnh đạo xuất sắc của ICE, người đã góp phần làm cho các cộng đồng tại Mỹ trở nên an toàn hơn. Bộ trưởng Mullin cho biết ngày làm việc cuối cùng của ông Lyons sẽ là 31/5.

“Chúng tôi chúc ông may mắn với cơ hội mới trong khu vực tư nhân”, ông Mullin nói trong một tuyên bố. Bộ An ninh Nội địa Mỹ chưa phản hồi AP khi được hỏi về lý do ông Lyons từ chức.

Quyền Giám đốc Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE), ông Todd Lyons. Ảnh: ICE.gov.

Ông Lyons, được bổ nhiệm làm Quyền Giám đốc ICE vào tháng 3/2025, đã lãnh đạo cơ quan trung tâm trong kế hoạch tái cấu trúc chính sách nhập cư của Tổng thống Donald Trump.

Ông Stephen Miller, Phó Chánh văn phòng Nhà Trắng và là kiến trúc sư chính sách nhập cư của Tổng thống Trump, gọi ông Lyons là “một nhà lãnh đạo tận tụy”.

“Công việc dũng cảm của ông tại ICE đã cứu sống hàng ngàn người Mỹ và góp phần mang lại sự an toàn, yên bình cho hàng triệu người dân”, ông Miller phát biểu.

Người phát ngôn Nhà Trắng Abigail Jackson mô tả ông Lyons trên mạng xã hội X là “một người yêu nước đã làm cho đất nước chúng ta an toàn hơn”.

Hiện chưa rõ ai sẽ thay thế ông Lyons. Tuy nhiên, người kế nhiệm sẽ tiếp quản một cơ quan có nguồn lực tài chính dồi dào nhưng vẫn là tâm điểm của nhiều tranh cãi. ICE đang là chủ đề tranh luận tại Quốc hội, khi các nghị sĩ Đảng Dân chủ yêu cầu hạn chế quyền lực của các nhân viên nhập cư trước khi đồng ý khôi phục ngân sách thường niên cho Bộ An ninh Nội địa Mỹ.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Tổng thống Mỹ Donald Trump thay Bộ trưởng An ninh Nội địa hồi tháng 3/2026

Nguồn video: Báo Nhân Dân
Lý do 3 Bộ trưởng, Thứ trưởng Hy Lạp từ chức

3 quan chức cấp cao Chính phủ Hy Lạp đã từ chức trong bối cảnh Liên minh Châu Âu (EU) điều tra cáo buộc gian lận trợ cấp nông nghiệp.

Theo AP, Bộ trưởng Nông nghiệp Kostas Tsiaras, Bộ trưởng Bảo vệ Dân sự Yiannis Kefalogiannis và Thứ trưởng Bộ Y tế Dimitris Vartzopoulos đã từ chức hôm 3/4 trong bối cảnh bê bối trợ cấp nông nghiệp ngày càng lan rộng ở quốc gia này và EU đang mở cuộc điều tra.

Tuy nhiên, cả 3 vị quan chức Chính phủ Hy Lạp nói trên đều phủ nhận mọi cáo buộc sai phạm, cho rằng việc từ chức của họ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc điều tra.

Giám đốc Bảo tàng Louvre từ chức sau vụ trộm trang sức

Giám đốc Bảo tàng Louvre Laurence des Cars đã từ chức sau nhiều tháng chịu áp lực sau vụ trộm trang sức tại bảo tàng này hồi tháng 10/2025.

AP đưa tin, Giám đốc Bảo tàng Louvre Laurence des Cars đã từ chức hôm 24/2, sau nhiều tháng chịu áp lực sau vụ trộm trang sức tại bảo tàng này hồi tháng 10/2025.

"Bà Laurence des Cars đã từ chức sau một năm đầy khó khăn khi bảo tàng xảy ra vụ trộm trang sức tại Phòng trưng bày Apollo gây chấn động dư luận, sự cố vỡ đường ống nước giữa tháng 2, rò rỉ nước làm hư hại những cuốn sách vô giá, nhân viên đình công và một cuộc biểu tình trái phép do tình trạng quá tải và thiếu nhân lực", nguồn tin cho biết.

Trợ lý hàng đầu của Tổng thống Ukraine Zelensky từ chức

Ông Andrey Yermak đã từ chức Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine chỉ vài giờ sau khi các nhà điều tra khám xét căn hộ của ông.

RT đưa tin ngày 28/11, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ông Andrey Yermak, đã nộp đơn từ chức sau khi bị cáo buộc có liên quan đến một hoạt động rửa tiền của Ukraine mới bị phát hiện gần đây.

Trước đó trong ngày, các cơ quan chống tham nhũng của Ukraine gồm Cục Chống tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) và Văn phòng Công tố chuyên trách Chống tham nhũng (SAPO) đã đột kích và khám xét căn hộ của ông Yermak.

