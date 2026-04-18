Quyền Giám đốc ICE Todd Lyons bất ngờ từ chức

AP đưa tin, các quan chức liên bang thông báo hôm 16/4, Quyền Giám đốc Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE), ông Todd Lyons, người giữ vai trò chủ chốt trong việc thực hiện chương trình trục xuất hàng loạt của Tổng thống Donald Trump, sẽ rời nhiệm sở vào cuối tháng 5/2026.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Markwayne Mullin đã công bố việc ông Lyons rời nhiệm sở, gọi ông là một nhà lãnh đạo xuất sắc của ICE, người đã góp phần làm cho các cộng đồng tại Mỹ trở nên an toàn hơn. Bộ trưởng Mullin cho biết ngày làm việc cuối cùng của ông Lyons sẽ là 31/5.

“Chúng tôi chúc ông may mắn với cơ hội mới trong khu vực tư nhân”, ông Mullin nói trong một tuyên bố. Bộ An ninh Nội địa Mỹ chưa phản hồi AP khi được hỏi về lý do ông Lyons từ chức.

Quyền Giám đốc Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE), ông Todd Lyons. Ảnh: ICE.gov.

Ông Lyons, được bổ nhiệm làm Quyền Giám đốc ICE vào tháng 3/2025, đã lãnh đạo cơ quan trung tâm trong kế hoạch tái cấu trúc chính sách nhập cư của Tổng thống Donald Trump.

Ông Stephen Miller, Phó Chánh văn phòng Nhà Trắng và là kiến trúc sư chính sách nhập cư của Tổng thống Trump, gọi ông Lyons là “một nhà lãnh đạo tận tụy”.

“Công việc dũng cảm của ông tại ICE đã cứu sống hàng ngàn người Mỹ và góp phần mang lại sự an toàn, yên bình cho hàng triệu người dân”, ông Miller phát biểu.

Người phát ngôn Nhà Trắng Abigail Jackson mô tả ông Lyons trên mạng xã hội X là “một người yêu nước đã làm cho đất nước chúng ta an toàn hơn”.

Hiện chưa rõ ai sẽ thay thế ông Lyons. Tuy nhiên, người kế nhiệm sẽ tiếp quản một cơ quan có nguồn lực tài chính dồi dào nhưng vẫn là tâm điểm của nhiều tranh cãi. ICE đang là chủ đề tranh luận tại Quốc hội, khi các nghị sĩ Đảng Dân chủ yêu cầu hạn chế quyền lực của các nhân viên nhập cư trước khi đồng ý khôi phục ngân sách thường niên cho Bộ An ninh Nội địa Mỹ.

