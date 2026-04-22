Vì sao Bộ trưởng Lao động Mỹ Lori Chavez-DeRemer từ chức?

Bộ trưởng Lao động Lori Chavez-DeRemer sẽ rời khỏi nội các của Tổng thống Mỹ Donald Trump sau khi xuất hiện nhiều cáo buộc bà lạm dụng chức vụ.

Nhà Trắng thông báo hôm 20/4, Bộ trưởng Lao động Mỹ Lori Chavez-DeRemer sẽ rời khỏi nội các của Tổng thống Donald Trump, sau hàng loạt cáo buộc lạm dụng chức vụ. Trang tin NOTUS là đơn vị đầu tiên đưa tin về việc bà Chavez-DeRemer từ chức.

Bà Chavez-DeRemer là thành viên thứ ba trong nội các của ông Trump rời nhiệm sở trong thời gian gần đây, sau khi Tổng thống Trump sa thải Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem vào tháng Ba và cách chức Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi đầu tháng này, theo AP.

Bộ trưởng Lao động Mỹ Lori Chavez-DeRemer. Ảnh: CQ Roll Call.

Khác với các trường hợp rời nội các gần đây, việc bà Chavez-DeRemer từ chức được một trợ lý Nhà Trắng công bố, không phải do Tổng thống Trump thông báo trên tài khoản mạng xã hội của ông.

“Bộ trưởng Lao động Lori Chavez-DeRemer sẽ rời Chính quyền để đảm nhận vị trí trong khu vực tư nhân. Bà ấy đã hoàn thành xuất sắc vai trò của mình khi bảo vệ người lao động Mỹ, thực thi các chính sách lao động công bằng và giúp người Mỹ nâng cao kỹ năng để cải thiện cuộc sống”, Giám đốc truyền thông Nhà Trắng Steven Cheung viết trên mạng xã hội X.

Trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội, bà Chavez-DeRemer ca ngợi Tổng thống Trump, nói rằng: “Tôi tự hào vì chúng tôi đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc thúc đẩy sứ mệnh của Tổng thống Trump nhằm thu hẹp khoảng cách giữa doanh nghiệp và người lao động, luôn đặt người lao động Mỹ lên hàng đầu”.

Được biết, ông Keith Sonderling, hiện là Thứ trưởng Lao động, sẽ đảm nhận vai trò Quyền Bộ trưởng Lao động thay bà Chavez-DeRemer.

Đối mặt nhiều cáo buộc

Việc bà Chavez-DeRemer rời nhiệm sở diễn ra sau các báo cáo xuất hiện từ tháng 1/2026 cho thấy bà đang bị điều tra về nhiều vấn đề.

Nguồn tin tuần trước cho biết, Tổng Thanh tra Bộ Lao động đang xem xét tài liệu cho thấy bà Chavez-DeRemer cùng các trợ lý cấp cao và thành viên gia đình thường xuyên gửi tin nhắn cá nhân và yêu cầu tới các nhân viên trẻ.

"Chồng và cha của bà Chavez-DeRemer đã nhắn tin với các nữ nhân viên trẻ. Một số nhân viên được chỉ đạo bởi bà Chavez-DeRemer và cựu Phó Chánh văn phòng phải 'chú ý' đến gia đình bà", những người am hiểu cuộc điều tra nói với Times.

Những tin nhắn này được phát hiện trong khuôn khổ cuộc điều tra rộng hơn về cách lãnh đạo của bà Chavez-DeRemer, bắt đầu sau khi New York Post đưa tin vào tháng Một về đơn khiếu nại gửi Tổng Thanh tra Bộ Lao động. Bà cũng bị cáo buộc uống rượu trong giờ làm việc và giao cho các trợ lý lên kế hoạch các chuyến công tác chủ yếu vì mục đích cá nhân.

Tối 20/4, trên tài khoản cá nhân X, bà Chavez-DeRemer khẳng định: “Những cáo buộc nhắm vào tôi, gia đình và đội ngũ của tôi là do các thế lực ngầm cấp cao phối hợp với truyền thông một chiều nhằm phá hoại sứ mệnh của Tổng thống Trump”.

Bà Chavez-DeRemer đối mặt nhiều cáo buộc. Ảnh: IAFF.org.

Ban đầu, cả Nhà Trắng và Bộ Lao động đều cho rằng các báo cáo về sai phạm là vô căn cứ. Tuy nhiên, các tuyên bố phủ nhận chính thức ngày càng yếu đi khi nhiều cáo buộc mới xuất hiện, và việc bà Chavez-DeRemer có thể mất chức trở thành chủ đề bàn tán công khai tại Washington.

Ít nhất 4 quan chức Bộ Lao động đã bị buộc thôi việc khi cuộc điều tra tiến triển, bao gồm cựu Chánh văn phòng và Phó Chánh văn phòng của bà Chavez-DeRemer, cũng như một thành viên đội an ninh - người bị cáo buộc có quan hệ tình cảm với bà.

“Tôi nghĩ bà Chavez-DeRemer đã thể hiện sự sáng suốt khi từ chức”, Thượng nghị sĩ John Kennedy, thành viên Đảng Cộng hòa bang Louisiana, phát biểu hôm 20/4 sau khi thông tin bà rời nhiệm sở được công bố.

Nhận được sự ủng hộ của công đoàn

Được phê chuẩn vào nội các của ông Trump với 67 phiếu thuận và 32 phiếu chống vào tháng 3/2025, bà Chavez-DeRemer từng là nghị sĩ Hạ viện của Đảng Cộng hòa đại diện cho một khu vực tranh chấp tại bang Oregon. Bà nhận được sự ủng hộ hiếm hoi từ các công đoàn dù là thành viên Đảng Cộng hòa, nhưng đã thất cử trong cuộc bầu cử tháng 11/2024.

Trong nhiệm kỳ tại Quốc hội, bà Chavez-DeRemer ủng hộ dự luật giúp việc thành lập công đoàn ở cấp liên bang trở nên dễ dàng hơn, cũng như một dự luật riêng nhằm bảo vệ quyền lợi an sinh xã hội cho nhân viên khu vực công.

Một số công đoàn lớn, bao gồm International Brotherhood of Teamsters, đã ủng hộ bà Chavez-DeRemer cho vị trí Bộ trưởng Lao động. Quyết định chọn bà của ông Trump được một số nhà quan sát chính trị xem là nỗ lực thu hút cử tri là thành viên hoặc có liên hệ với các tổ chức lao động.

Tuy nhiên, một số lãnh đạo công đoàn quyền lực khác vẫn hoài nghi khi bà được đề cử, không tin rằng bà Chavez-DeRemer sẽ theo đuổi chương trình nghị sự thân công đoàn trong chính quyền (ông Trump). Tại phiên điều trần xác nhận ở Thượng viện, một số thượng nghị sĩ đặt câu hỏi liệu bà có thể giữ vững danh tiếng đó trong một chính quyền đã sa thải hàng nghìn nhân viên liên bang hay không.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

Nhân vật chủ chốt trong chương trình giảm quy định của ông Trump

Bên cạnh các cáo buộc sai phạm gần đây, bà Chavez-DeRemer là một trong những lựa chọn ít nổi bật hơn trong nội các của ông Trump nhưng đã thực hiện các bước quan trọng thúc đẩy chương trình giảm quy định của chính quyền trong nhiệm kỳ của mình.

Chẳng hạn, năm ngoái, Bộ Lao động Mỹ đã tiến hành sửa đổi hoặc bãi bỏ hơn 60 quy định về nơi làm việc mà họ cho là lỗi thời. Các quy định bị rút lại bao gồm yêu cầu về mức lương tối thiểu cho nhân viên chăm sóc sức khỏe tại nhà và người khuyết tật, cũng như các quy định về tiếp xúc với chất độc hại và quy trình an toàn tại các mỏ. Động thái này vấp phải sự chỉ trích từ các lãnh đạo công đoàn và chuyên gia an toàn lao động.

Các thay đổi đề xuất cũng bao gồm việc loại bỏ yêu cầu chủ lao động phải cung cấp đủ ánh sáng cho công trường xây dựng,...

Trong tuyên bố hôm 20/4, bà Chavez-DeRemer nói: “Dù thời gian phục vụ trong Chính quyền (ông Trump) đã kết thúc, điều đó không có nghĩa tôi sẽ ngừng đấu tranh vì người lao động Mỹ”.

Bộ Lao động có nhiệm vụ rộng lớn liên quan đến lực lượng lao động Mỹ, bao gồm báo cáo tỷ lệ thất nghiệp, quy định tiêu chuẩn sức khỏe và an toàn nơi làm việc, điều tra tranh chấp về lương tối thiểu, lao động trẻ em và trả lương làm thêm giờ, cũng như thực thi các luật về tổ chức công đoàn và sa thải trái phép.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Tổng thống Trump thay Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ hồi tháng 3/2026