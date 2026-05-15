AI bùng nổ khiến điều hòa thành “quái vật ăn điện”

Cơn sốt AI và data center đang khiến hệ thống điều hòa tiêu thụ tới 60% điện năng, tạo áp lực hạ tầng lớn cho châu Á và Việt Nam.

Thiên Trang (TH)
Cơn sốt AI toàn cầu đang kéo theo làn sóng xây dựng trung tâm dữ liệu khổng lồ tại nhiều quốc gia, nhưng phía sau những GPU đắt đỏ và siêu máy chủ xử lý mô hình ngôn ngữ là một “quái vật” tiêu thụ điện năng ngày càng đáng sợ: hệ thống điều hòa và làm mát hoạt động liên tục 24/7.
Theo nhiều nghiên cứu trong ngành, hệ thống HVAC (heating, ventilation and air conditioning, hệ thống sưởi, thông gió và điều hòa không khí) hiện có thể chiếm tới 40-60% tổng điện năng tiêu thụ của một data center, đặc biệt khi các cụm GPU AI tạo ra lượng nhiệt lớn hơn nhiều lần so với máy chủ truyền thống, buộc các trung tâm dữ liệu phải duy trì khả năng làm mát cực mạnh để tránh nguy cơ quá nhiệt và gián đoạn vận hành.
Điều này khiến cuộc đua AI giờ đây không chỉ còn là cuộc chiến chip bán dẫn hay thuật toán, mà còn trở thành cuộc cạnh tranh về khả năng tối ưu điện năng và kiểm soát nhiệt độ, nơi mỗi kilowatt điện tiết kiệm được đều mang ý nghĩa sống còn đối với chi phí vận hành lâu dài.
Google là một trong những doanh nghiệp tiên phong ứng dụng AI để tối ưu hệ thống cooling trong data center và từng tuyên bố giảm khoảng 40% điện năng cho làm mát tại một số cơ sở, trong khi Microsoft, Amazon hay Meta cũng đang đầu tư mạnh vào công nghệ làm mát bằng chất lỏng và quản lý nhiệt thông minh.
Áp lực này đặc biệt lớn tại châu Á khi hàng loạt quốc gia như Singapore, Malaysia và Vietnam đang nổi lên như những trung tâm hạ tầng số mới, kéo theo nhu cầu khổng lồ về điện năng trong bối cảnh AI tiếp tục bùng nổ trên toàn cầu.
Tại Việt Nam, bài toán này còn trở nên nhạy cảm hơn do đặc thù khí hậu nóng ẩm kéo dài gần như quanh năm, khiến các trung tâm dữ liệu phải duy trì nhiệt độ và độ ẩm cực kỳ ổn định, đồng nghĩa chi phí vận hành dành cho làm mát có thể trở thành gánh nặng tài chính khổng lồ khi quy mô data center ngày càng mở rộng.
Trong bối cảnh đó, nhiều tập đoàn công nghệ năng lượng bắt đầu xem HVAC không còn là hạng mục phụ trợ mà là “hạ tầng chiến lược”, tiêu biểu như Schneider Electric vừa tung ra dòng biến tần Altivar HVAC mới với tuyên bố có thể giúp tiết kiệm hơn 30% điện năng cho hệ thống điều hòa trong các tòa nhà và trung tâm dữ liệu hiện đại.
Sự bùng nổ của AI đang cho thấy một nghịch lý thú vị của thời đại công nghệ mới: tương lai không chỉ phụ thuộc vào những con chip mạnh nhất thế giới mà còn phụ thuộc vào khả năng “giải nhiệt” hiệu quả, bởi dù AI có tiên tiến đến đâu thì mọi hệ thống điện toán cuối cùng vẫn phải đối mặt với giới hạn vật lý quen thuộc mang tên nhiệt lượng.
