Diện trang phục không phù hợp để bán quần áo, nữ TikToker nhận đủ 'gạch đá'

Cộng đồng trẻ

Diện trang phục không phù hợp để bán quần áo, nữ TikToker nhận đủ 'gạch đá'

Thay vì tập trung giới thiệu chất lượng hay công năng, nữ TikToker chọn cách ăn mặc hở hang, tạo dáng nhạy cảm để “hút view”.

Thiên Anh
Ngày nay, việc buôn bán online đã trở thành con đường khởi nghiệp của rất nhiều người trẻ. Tuy nhiên, cạnh tranh khốc liệt khiến không ít người tìm đến những cách thức “độc lạ” để thu hút sự chú ý của người xem.
Không ít cá nhân sử dụng thân thể hoặc hình ảnh gợi cảm để quảng cáo sản phẩm. Thay vì tập trung giới thiệu chất lượng hay công năng, họ chọn cách ăn mặc hở hang, tạo dáng nhạy cảm để “hút view”. Điển hình như trường hợp của một hot girl mạng có tên M.M dưới đây.
Theo đó, hot girl này thường xuyên xuất hiện trong các video quảng cáo áo polo nam, song thay vì tập trung vào sản phẩm, M.M lại chọn cách thể hiện rất nhạy cảm để “hút view”.
Trong nhiều video, M.M cố tình không... mặc quần, chỉ diện độc chiếc áo polo ngắn, tạo dáng nhạy cảm ngay trước ống kính.
Dù mục tiêu có thể là để gây chú ý, nhưng cách làm khi bán hàng online của M.M khiến đa số phải cảm thấy ngượng ngùng và phản cảm hơn là ấn tượng về sản phẩm.
Không ít tài khoản đã bày tỏ sự thất vọng, cho rằng đây là hành vi của M.M vượt quá giới hạn của một video quảng cáo. Việc sử dụng hình ảnh mang tính gợi cảm để đánh vào thị hiếu người xem có thể giúp tăng lượt tương tác trong ngắn hạn, nhưng cũng kéo theo vô số hệ lụy.
Những chiêu trò câu view bằng hình ảnh phản cảm như trường hợp nói trên của M.M không chỉ gây ái ngại cho người tiêu dùng mà còn tác động tiêu cực đến cộng đồng mạng, đặc biệt là giới trẻ.
Khi các nội dung như vậy liên tục được lan truyền, một bộ phận người làm nội dung khác có thể bị cuốn theo, nghĩ rằng chỉ cần “phá cách” hay “thiếu vải”... là có thể nổi tiếng.
Bởi vậy, việc tẩy chay những hình thức quảng cáo thiếu văn minh là cần thiết để giữ cho môi trường MXH lành mạnh. Người tiêu dùng tốt nhất không nên tương tác, không chia sẻ, không cổ súy cho các nội dung phản cảm, để tránh trào lưu này ngày càng biến tướng và lan rộng trong tương lai.
Ảnh sử dụng trong bài: Facebook N.T.H, TikTok: M.M
Thiên Anh
#TikToker #quần áo #trang phục phản cảm #gây tranh cãi #bán hàng trực tuyến #hình ảnh nhạy cảm

