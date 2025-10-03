Hà Nội

Cộng đồng trẻ

Tiktoker Khánh Huyền khoe dáng 'chất lừ' trên xế hộp

Trong loạt ảnh mới, Khánh Huyền đã biến không gian xe hơi thành studio độc đáo để khoe trọn vóc dáng cuốn hút cùng nhan sắc xinh đẹp.

Trầm Phương
Vũ Thị Khánh Huyền (sinh năm 2004, biệt danh Khynee, quê Đà Nẵng) là hot Tiktoker sở hữu lượng theo dõi khủng bởi nhan sắc xinh đẹp, ngọt ngào. (Ảnh: IGNV)
Mới đây, cô nàng Gen Z này vừa mới đăng tải bộ ảnh check-in trên chiếc xế hộp, khoe trọn vóc dáng nóng bỏng với đôi chân dài cùng nhan sắc xinh đẹp. (Ảnh: IGNV)
Trong bộ ảnh, Khánh Huyền đã khéo léo kết hợp các item xu hướng để tạo nên một tổng thể vừa quyến rũ vừa mạnh mẽ. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng diện chiếc áo tank top in ôm sát chữ nổi, giúp khoe vòng eo thon gọn, kết hợp cùng quần shorts jean đen cạp cao và rách gấu. Sự kết hợp này mang đến vẻ ngoài bụi bặm, đậm chất đường phố. (Ảnh: IGNV)
Khánh Huyền tận dụng tối đa không gian nội thất xe để tạo dáng. Từ việc ngồi tự tin ở ghế lái phụ hay tựa lưng ở ghế sau, mỗi khung hình đều thể hiện được thần thái chuyên nghiệp. (Ảnh: IGNV)
Việc dùng chiếc "xế hộp" làm bối cảnh không chỉ tạo sự sang chảnh mà còn giúp cô nàng làm nổi bật những đường nét cơ thể một cách tinh tế. (Ảnh: IGNV)
Điểm nhấn không thể bỏ qua là đôi boots đế dày màu sáng. Đây là lựa chọn hoàn hảo để tăng thêm chiều cao và làm nổi bật phong cách thời trang cá tính. (Ảnh: IGNV)
Chiếc túi xách da đen bản lớn với các chi tiết kim loại càng củng cố thêm hình tượng "nổi loạn" và thời thượng của cô. (Ảnh: IGNV)
Vũ Thị Khánh Huyền là một trong những hot girl Gen Z nổi lên nhờ các video nhảy và thể hiện phong cách cá nhân trên TikTok, thu hút hàng triệu người theo dõi. Ban đầu cô nàng thu hút với nhan sắc ngọt ngào, xinh xắn. (Ảnh: IGNV)
Tuy nhiên, không chỉ dừng lại ở hình ảnh dễ thương ban đầu, gần đây, Khánh Huyền đã có sự chuyển mình rõ rệt trong phong cách, trở nên trưởng thành, quyến rũ và cá tính hơn. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Khánh Huyền #TikToker #xu hướng thời trang #dáng đẹp #xế hộp #hot girl

