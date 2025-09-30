Hà Nội

Không nhận ra 'hiện tượng mạng thị phi' Trần Đức Bo ở hiện tại

Cộng đồng trẻ

Không nhận ra 'hiện tượng mạng thị phi' Trần Đức Bo ở hiện tại

Giao diện đầy nữ tính, gợi cảm ở thời điểm hiện tại của "hiện tượng mạng" một thời khiến nhiều người khó lòng nhận ra.

Trầm Phương
Trần Đức Bo là cái tên từng trở thành tâm điểm "gây bão" trên mạng xã hội với những video ưỡn ẹo "kỳ quặc", những phát ngôn lố lăng cùng cách ăn mặc có phần kỳ lạ. (Ảnh: IGNV)
Trần Đức Bo là cái tên từng trở thành tâm điểm "gây bão" trên mạng xã hội với những video ưỡn ẹo "kỳ quặc", những phát ngôn lố lăng cùng cách ăn mặc có phần kỳ lạ. (Ảnh: IGNV)
Ở thời điểm hiện tại, cái tên Trần Đức Bo đã "đi vào dĩ vãng", bởi Tiktoker này đã hoạt động trở lại dưới tên gọi mới - Trần Mẫn Nhi. Vào tháng 3 năm nay, Trần Đức Bo công khai đổi tên thành Trần Mẫn Nhi trên giấy tờ. (Ảnh: IGNV)
Ở thời điểm hiện tại, cái tên Trần Đức Bo đã "đi vào dĩ vãng", bởi Tiktoker này đã hoạt động trở lại dưới tên gọi mới - Trần Mẫn Nhi. Vào tháng 3 năm nay, Trần Đức Bo công khai đổi tên thành Trần Mẫn Nhi trên giấy tờ. (Ảnh: IGNV)
Ngoại hình của Tiktoker này cũng thay đổi hoàn toàn so với trước đây. Sau quyết định phẫu thuật thẩm mỹ, Mẫn Nhi thường xuyên xuất hiện với hình ảnh nữ tính, gợi cảm trong những hình ảnh được đăng tải. (Ảnh: IGNV)
Ngoại hình của Tiktoker này cũng thay đổi hoàn toàn so với trước đây. Sau quyết định phẫu thuật thẩm mỹ, Mẫn Nhi thường xuyên xuất hiện với hình ảnh nữ tính, gợi cảm trong những hình ảnh được đăng tải. (Ảnh: IGNV)
"Hiện tượng mạng một thời" thường lựa chọn các thiết kế táo bạo, quyến rũ, phô diễn đường cong cơ thể. (Ảnh: IGNV)
"Hiện tượng mạng một thời" thường lựa chọn các thiết kế táo bạo, quyến rũ, phô diễn đường cong cơ thể. (Ảnh: IGNV)
Gương mặt được trang điểm tỉ mỉ với phong cách sắc sảo, phần tóc cũng được để dài đầy nữ tính. (Ảnh: IGNV)
Gương mặt được trang điểm tỉ mỉ với phong cách sắc sảo, phần tóc cũng được để dài đầy nữ tính. (Ảnh: IGNV)
Mẫn Nhi cũng tích cực hoạt động trên mạng xã hội, thường xuyên cập nhật các khoảnh khắc đời thường và các bộ ảnh nghệ thuật. (Ảnh: IGNV)
Mẫn Nhi cũng tích cực hoạt động trên mạng xã hội, thường xuyên cập nhật các khoảnh khắc đời thường và các bộ ảnh nghệ thuật. (Ảnh: IGNV)
Tuy không còn gây ồn ào như thời điểm mới nổi tiếng, tuy nhiên Mẫn Nhi vẫn thu hút một lượng người theo dõi nhất định. (Ảnh: IGNV)
Tuy không còn gây ồn ào như thời điểm mới nổi tiếng, tuy nhiên Mẫn Nhi vẫn thu hút một lượng người theo dõi nhất định. (Ảnh: IGNV)
Tiktoker cũng thể hiện mong muốn khẳng định bản thân khi ghi danh tại cuộc thi sắc đẹp Miss International Queen Vietnam vào cuối năm ngoái. (Ảnh: IGNV)
Tiktoker cũng thể hiện mong muốn khẳng định bản thân khi ghi danh tại cuộc thi sắc đẹp Miss International Queen Vietnam vào cuối năm ngoái. (Ảnh: IGNV)
Trước đó, Mẫn Nhi cũng đã ghi danh Miss International Queen Vietnam 2020 nhưng chỉ gây tranh cãi chứ không đạt thứ hạng cao. (Ảnh: IGNV)
Trước đó, Mẫn Nhi cũng đã ghi danh Miss International Queen Vietnam 2020 nhưng chỉ gây tranh cãi chứ không đạt thứ hạng cao. (Ảnh: IGNV)
Dù vẫn nhận về nhiều ý kiến trái chiều, tuy nhiên một bộ phận cộng đồng mạng đã dành sự ủng hộ cho Mẫn Nhi ở thời điểm hiện tại. (Ảnh: IGNV)
Dù vẫn nhận về nhiều ý kiến trái chiều, tuy nhiên một bộ phận cộng đồng mạng đã dành sự ủng hộ cho Mẫn Nhi ở thời điểm hiện tại. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Trần Đức Bo #Trần Mẫn Nhi #biến đổi hình ảnh #phẫu thuật thẩm mỹ #tiktoker #phẫu thuật chuyển giới

