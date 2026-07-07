[GALLERY] Một ngày không smartphone mới thấy phụ thuộc đến mức nào

Smartphone không còn chỉ để liên lạc mà đã trở thành "chìa khóa" của cuộc sống số. Chỉ 24 giờ không dùng điện thoại cũng đủ làm đảo lộn thói quen hằng ngày.