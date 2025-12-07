Hà Nội

Điểm tên 4 cây cảnh như báu vật sống, hút vô số tài lộc vào nhà

Kho tri thức

Điểm tên 4 cây cảnh như báu vật sống, hút vô số tài lộc vào nhà

4 loại cây cảnh quý giá này mang lại may mắn, tài lộc và bảo vệ gia đình qua thời gian, trở thành vật gia truyền giá trị hàng trăm năm.

1. Mộc hương – Hương thu ngọt ngào, càng lâu càng quý: Mộc hương (Osmanthus fragrans) là loài cây có hương thơm đặc trưng của mùa thu, hoa nở dày đặc thành từng chùm vàng ấm khiến cả khu vườn như được “rót mật”. Tuy mộc hương phát triển chậm, nhiều năm đầu nhìn khá bình thường nhưng chỉ cần bạn đủ kiên nhẫn, cây sẽ bùng nở bất ngờ vào năm thứ 7–8.
Không chỉ đẹp, mộc hương còn mang ý nghĩa phong thủy may mắn: “Mộc hương trước nhà, quý nhân vào cửa”. Những cây mộc hương lâu năm có giá trị cực cao, hiếm có và khó mua ngay cả khi có tiền.
Cây ưa nắng, cần đất thoáng, bón phân hữu cơ sau mỗi mùa hoa để thân càng dày, hoa càng nở nhiều. Càng nuôi lâu, cây càng cổ kính và giá trị tăng cao theo thời gian.
2. Hồng đá – Quả đỏ như lồng đèn, càng già càng thành “kho vàng”: Hồng đá (Diospyros cathayensis) nổi bật bởi những chùm quả đỏ tươi treo lủng lẳng từ mùa thu đến tận Tết. Lá xanh, hoa thơm, quả trĩu cây tạo nên hình ảnh sum vầy, tài lộc – vì vậy cây rất được giới chơi cảnh ưa chuộng.
Theo phong thủy, hồng đá tượng trưng cho phú quý, đông con nhiều cháu và thịnh vượng. Cây càng lớn tuổi, thân càng xoắn vặn nghệ thuật, tạo nên vẻ đẹp cổ thụ hiếm có mà bonsai hiện đại khó sánh bằng.
Cây không cần chăm sóc nhiều: chịu hạn tốt, chỉ tưới khi đất khô. Cắt tỉa tạo dáng vào xuân – thu giúp cây tích dinh dưỡng và ra quả đẹp. Sau 10–20 năm, một cây hồng đá già có thể đạt giá trị hàng trăm triệu.
3. Ngọc bích – Lá như ngọc, sống trăm năm, giá trị tăng theo tuổi: Ngọc bích (Crassula ovata) sở hữu thân gỗ dày, lá mọng nước xanh bóng như những miếng ngọc nhỏ. Cây sống chậm nhưng bền bỉ, có thể đạt tuổi thọ hàng trăm năm, thường được xem là biểu tượng của may mắn và tài lộc.
Trong phong thủy, ngọc bích tượng trưng cho thịnh vượng. Khi cây nở hoa – điều hiếm thấy trong nhà – đó được xem là dấu hiệu của phú quý đang đến. Càng già, thân cây càng cổ kính, trị giá tăng gấp nhiều lần dù lúc nhỏ chỉ là một cây cảnh bình dân.
Cây ưa nắng, cần đất tơi thoát nước, đặt ở hướng Nam để lá dày và bóng. Thay chậu mỗi mùa xuân giúp rễ phát triển tốt. Dưỡng lâu năm, cây sẽ trở thành một “báu vật xanh” đúng nghĩa.
4. Hồng sa mạc – Sắc hoa bốn mùa, thân hình độc đáo như tác phẩm nghệ thuật: Hồng sa mạc (Adenium obesum) gây mê người chơi bởi “chiếc bụng” phình độc đáo và hoa nở rực rỡ gần quanh năm. Hoa đủ sắc màu: đỏ, hồng, trắng, vàng… tạo thành những vòng hoa nổi bật trên phần thân căng mọng.
Cây tượng trưng cho may mắn, hồng phúc và sự sung túc. Theo quan niệm Á Đông, thân cây càng mọng càng biểu trưng cho tài lộc dồi dào, còn tuổi thọ cây cao giúp nó trở thành món “bảo vật gia truyền” truyền đời.
Cách chăm chỉ gói gọn trong ba chữ: nắng – khô – lười. Đặt cây nơi nhiều nắng, chỉ tưới khi đất hoàn toàn khô và bón phân lân – kali mỗi mùa xuân, mùa thu. Càng lớn, thân cây càng phình đẹp, giá trị càng tăng.
