Cây cảnh quạt gió khổng lồ, mang phong thủy may mắn đến sân vườn nhà

Kho tri thức

Cây cảnh quạt gió khổng lồ, mang phong thủy may mắn đến sân vườn nhà

Loài cây cảnh khổng lồ với dáng quạt độc đáo, mang vẻ đẹp nhiệt đới, vừa giúp trang trí sân vườn ấn tượng vừa thu hút tài lộc và năng lượng tích cực.

Nếu đã chán những loại cây cảnh lá nhỏ nhắn, bạn có thể "chơi trội" với cây cảnh khổng lồ – cọ lữ khách (Traveller’s Palm – Ravenala madagascariensis), loài cây có thể nhìn thấy từ cách xa hàng km.
Cây này mang dáng dấp pha trộn giữa chuối và cọ. Lá giống như lá chuối khổng lồ, khi xếp lại lại tạo thành hình dáng một chiếc cọ vĩ đại.
Cọ lữ khách được xem là hiện thân của vẻ đẹp nhiệt đới. Với hình dáng quạt khổng lồ và những chiếc lá mọc vươn cao, nó trở thành điểm nhấn nổi bật trong bất kỳ khu vườn nào.
Ở Việt Nam, loài cây này thường được gọi bằng cái tên dân dã “chuối quạt” vì hình dáng giống như chiếc quạt giấy khổng lồ.
Ravenala madagascariensis là loài duy nhất của chi Ravenala, có nguồn gốc từ Madagascar. Vì thế, nó trở thành biểu tượng của nhiều vùng nhiệt đới trên thế giới.
Cây có thân thẳng đứng, vươn cao 10-15m, cộng thêm chiều dài lá có thể đạt 20m. Các lá mọc so le, tạo thành hình quạt lớn và cân đối tuyệt đẹp.
Mỗi lá dài từ 1-5m, xanh bóng, cứng cáp. Sự sắp xếp độc đáo này giúp cây thu trọn ánh sáng và nước mưa, đồng thời tạo cấu trúc như mái chèo khổng lồ.
Sau khoảng 10 năm, cây mới trổ hoa trắng khổng lồ, tương tự hoa thiên điểu nhưng kích thước to hơn nhiều. Khi thụ phấn, hoa tạo ra hạt màu xanh lam rực rỡ hiếm thấy.
Cọ lữ khách còn đặc biệt ở khả năng tích trữ nước trong bẹ lá, giúp lữ khách khát có thể giải khát khi đi qua rừng. Từ đó, loài cây mang tên “lữ khách”.
Dù vậy, nước trong bẹ lá thường chứa xác côn trùng chết nên không an toàn để uống, trừ khi bất đắc dĩ. Đây cũng là điểm bí ẩn khiến loài cây này càng thêm kỳ thú.
Ngoài giá trị thẩm mỹ, cọ lữ khách đóng vai trò sinh thái quan trọng. Nó cung cấp nơi trú ẩn, điều hòa khí hậu, chống xói mòn và giữ đất nhờ bộ rễ khỏe.
Ngày nay, cây còn mang ý nghĩa phong thủy: tượng trưng may mắn, thịnh vượng, hút tài lộc, tăng cường năng lượng dương. Vì thế, trồng cọ lữ khách trong sân vườn vừa làm đẹp vừa mang lại sinh khí cho gia đình.
#cây cảnh #cây cảnh trồng trong nhà #cây cảnh chuối quạt #cây cảnh cọ lữ khách #Traveller’s Palm #Ravenala madagascariensis

