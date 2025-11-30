Hà Nội

3 cây cảnh quả vàng mang may mắn, tài lộc nặng trĩu cho gia chủ

Kho tri thức

3 cây cảnh quả vàng mang may mắn, tài lộc nặng trĩu cho gia chủ

Theo người xưa, 3 cây cảnh quả vàng này tượng trưng cho sự thịnh vượng, mang lại may mắn, tài lộc và mùa màng bội thu cho gia chủ.

1. Cây Quất – Biểu tượng sung túc và may mắn: Cây quất với những quả vàng óng trĩu trịt từ lâu đã là biểu tượng của sự sung túc, đủ đầy. Hai màu vàng – đỏ trên chậu quất luôn được người xưa coi là màu của tài lộc và thịnh vượng, vì thế quất trở thành loại cây không thể thiếu mỗi dịp Tết.
Khi đặt một chậu quất trong nhà vào mùa quả chín, không gian lập tức bừng sáng, mang theo cảm giác mùa màng bội thu và vận khí hanh thông. Hoa quất tỏa hương nhẹ, tinh khiết, giúp thanh lọc và khử trùng không khí rất tự nhiên.
Những chùm quả vàng nổi bật trên nền lá xanh tạo nên cảnh sắc rực rỡ, được xem là “điềm lành” cho năm mới. Tặng quất hoặc đặt hai chậu quất trước cửa nhà còn được ví như gửi gắm may mắn và tài lộc đến chủ nhân.
Cây quất là cây bụi thường xanh, ưa sáng, cao vừa phải nên rất phù hợp trồng chậu. Chỉ cần chăm bón, bổ sung sắt định kỳ để tránh vàng lá, cây sẽ luôn tươi tốt và biểu trưng cho sự thịnh vượng suốt cả năm.
2. Cây Thanh Trà – Vẻ đẹp nhiệt đới vàng rực: Cây thanh trà nổi bật với tán lá xanh mướt và những quả vàng cam căng mọng, mang đậm vẻ đẹp của vùng nhiệt đới. Quả thanh trà nhỏ xinh, nặng khoảng 40g, có vị ngọt thanh xen nhẹ chút chua, tạo cảm giác tươi mát rất đặc trưng.
Nhìn bề ngoài giống xoài mini hay “xoài sơn tra”, thanh trà có phần thịt mềm, mọng nước và hạt màu tím lạ mắt. Ăn cả vỏ lẫn ruột đem lại hương vị vừa thơm vừa sảng khoái – một trải nghiệm mà ai cũng dễ “ghiền”.
Với màu vàng rực rỡ, cây thanh trà được xem là biểu tượng của mùa màng bội thu, mang lại sự đoàn kết, bền vững, thịnh vượng cho gia chủ. Lá cây xanh tốt quanh năm còn thể hiện sự vượng khí và sức sống mạnh mẽ.
Cây rất ưa sáng, thích hợp trồng nơi thoáng, đất phù sa hoặc đất thịt nhẹ, thoát nước tốt. Chỉ cần bón phân hữu cơ hoặc NPK định kỳ, cây sẽ ra quả đều và giúp không gian sống trở nên trong lành, mát mắt.
3. Cây Sơn Trà (Loquat) – Biểu tượng sức khỏe và trường thọ: Cây sơn trà – hay còn gọi là tỳ bà, nhót tây, loquat – là loại cây cảnh vừa đẹp vừa giàu giá trị dinh dưỡng. Quả nhỏ hình tròn hoặc dạng lê, mọc thành chùm, khi chín có lớp vỏ vàng cam mỏng và vị chua ngọt dịu rất hấp dẫn.
Sơn trà không chỉ thơm ngon mà còn cực kỳ bổ dưỡng, chứa nhiều khoáng chất và vitamin A, B, C. Đặc biệt, quả sơn trà là nguyên liệu quý trong nhiều loại siro và thuốc ho, nổi tiếng với công dụng giảm ho, dưỡng phổi.
Về phong thủy, những chùm quả vàng lúc lỉu tượng trưng cho sức khỏe, trường thọ, sự sung túc và con cháu thịnh vượng. Người xưa tin rằng cây phát triển mạnh mẽ thì gia đạo cũng ngày càng vượng phát.
Loại cây này ưa nơi ấm áp, nhiều ánh sáng, nhưng vẫn chịu được lạnh và có thể sống tốt trong chậu. Ngoài giá trị thẩm mỹ, sơn trà còn giúp thanh lọc không khí và điều hòa nhiệt độ, là cây cảnh cao cấp thích hợp cho mọi không gian.
