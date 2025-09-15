6,6 triệu lượt người tham quan khí tài Quân đội tại Triển lãm thành tựu đất nước

Theo Bộ Quốc phòng, hơn 6,6 triệu lượt người tham quan khu trưng bày trong nhà và ngoài trời của quân đội tại triển lãm 80 năm thành tựu đất nước.

Chiều 15/9, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác tham gia Triển lãm thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh 2/9.

Chủ trì hội nghị Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo.

Tham dự hội nghị còn có Thiếu tướng Lê Quang Tuyến, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng - Phó Trưởng Ban Tổ chức; đại diện lãnh đạo và cán bộ các cơ quan, đơn vị có lực lượng tham gia Triển lãm và các cơ quan, đơn vị, cá nhân khen thưởng.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Quang Tuyến cho biết, khu trưng bày của Bộ Quốc phòng được triển khai tại khu vực trong nhà và ngoài trời.

Không gian trong nhà có diện tích 702m2, được thiết kế thành một dòng chảy lịch sử liền mạch, giới thiệu quá trình lịch sử hình thành của Quân đội nhân dân (QĐND), sự trưởng thành, phát triển trong thời kỳ mới, trưng bày các vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại. 334 sản phẩm bao gồm vật phẩm lịch sử, bản sao, bản phục chế, hình ảnh, vũ khí trang bị, sản phẩm ngành hậu cần - kỹ thuật.

Bộ Quốc phòng bố trí thêm 2 khu vực mô phỏng bắn súng do Tập đoàn Viễn thông Quân đội và Học viện Kỹ thuật quân sự thực hiện nhằm tăng cường trải nghiệm thực tế cho khách tham quan.

Với khu vực ngoài trời trưng bày vũ khí trang bị gồm: Hải quân, Phòng không - Không quân; Tác chiến điện tử, Thông tin liên lạc; Pháo mặt đất, pháo tự hành; Khí tài đặc chủng. Các trang thiết bị, bố trí theo chiến thuật, nghệ thuật tác chiến.

Thiếu tướng Lê Quang Tuyến cho biết, các khu vực trưng bày đã thu hút, đón tiếp đông đảo các đoàn đại biểu và khoảng 6,6 triệu lượt người dân, du khách đến tham quan.

Người dân trải nghiệm không gian trưng bày ngoài trời của Bộ Quốc phòng tại triển lãm.

Để đáp ứng yêu cầu tiếp đón, phục vụ một lượng khách lớn tới tham quan và các hoạt động tiếp đón đoàn khách quốc tế, công tác tổ chức được triển khai chuyên nghiệp, bài bản. Ban Tổ chức đã bố trí các lực lượng lễ tân, thuyết minh được tuyển chọn và tập huấn kỹ lưỡng, đảm bảo vừa có kiến thức chuyên sâu, vừa có tác phong chính quy, chuẩn mực để giới thiệu, đón tiếp.

Các tổ, đội lễ tân, hậu cần và lực lượng phục vụ đã làm việc với cường độ cao, thường xuyên thức khuya, dậy sớm, bám sát vị trí trong mọi điều kiện thời tiết để chuẩn bị và phục vụ.

Công tác hậu cần phục vụ nhân dân không chỉ là nhiệm vụ bảo đảm mà còn thể hiện tình cảm quân dân, phát huy truyền thống “quân với dân như cá với nước”. Các lực lượng cấp phát hơn trên 170.000 chai nước, 200.000 phong lương khô, 23.000 hộp sữa cho các lực lượng phục vụ và nhân dân. Thiếu tướng Lê Quang Tuyến chia sẻ, những món quà tuy nhỏ nhưng chứa đựng tình cảm, sự tri ân của Quân đội với nhân dân.

Thượng tướng Trương Thiên Tô phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam cho biết, triển lãm thành tựu đất nước có quy mô quốc gia, đây là lần đầu tiên tổ chức với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, các địa phương trong hệ thống chính trị...

Trong 19 ngày, khu trưng bày của Bộ Quốc phòng đã ghi nhận con số kỷ lục với hơn 6,6 triệu lượt khách tham quan; đón các đoàn lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đoàn khách quốc tế...

Thượng tướng Trương Thiên Tô đánh giá cao sự kết hợp nhuần nhuyễn các hình thức bố trí truyền thống và hiện đại, khu trưng bày trong nhà được thiết kế như một dòng chảy lịch sử nối liền quá khứ, hiện tại và tương lai qua 4 khu vực chính, vùng lõi với việc kết hợp hiệu ứng ánh sáng và công nghệ hiện đại 3D Mapping, Hologram để tái hiện các sự kiện lịch sử và cho phép khách tham quan, trải nghiệm.

Thượng tướng Trương Thiên Tô tặng bằng khen các tập thể, cá nhân có thành tích trong tham gia triển lãm.

Khu vực ngoài trời được bố trí theo hình thức chiến thuật, nghệ thuật tác chiến, thể hiện tính năng nổi bật của vũ khí trang bị hiện đại hiện đang có trong biên chế của quân đội ta, cho thấy sức mạnh bảo vệ Tổ quốc và sự lớn mạnh không ngừng công nghiệp quốc phòng Việt Nam đem lại những trải nghiệm thú vị, điểm nhấn, kích thích khách tham quan...

Tuy trong thời gian ngắn, nhưng các cơ quan, đơn vị đã bố trí đội ngũ cán bộ có kiến thức chuyên sâu, tinh thần trách nhiệm tốt và kỹ năng truyền tải nội dung linh hoạt, sáng tạo, phù hợp.

Thượng tướng Trương Thiên Tô cũng đánh giá công tác tuyên truyền, truyền thông được triển khai chặt chẽ trên các loại hình báo chí cả trong và ngoài quân đội, trên các nền tảng mạng xã hội...

Các cơ quan, đơn vị triển khai lực lượng cùng phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ bảo đảm an ninh, an toàn khu trưng bày; bảo đảm an toàn cho các đoàn khách. Ngoài ra, phối hợp phát hiện và xử lý kịp thời các thiết bị bay không người lái; nắm chắc tình hình có liên quan, âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng sự kiện để chống phá; kịp thời đấu tranh, ngăn chặn, bóc gỡ những thông tin xấu độc...

"Triển lãm đã diễn ra thành công ngoài mong đợi", Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam khẳng định.