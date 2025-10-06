Địa điểm kinh doanh Công ty TNHH Thẩm mỹ Bùi Việt bị xử phạt 124,5 triệu

Sở Y tế TP HCM vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính số 2889/QĐ-XPHC đối với Địa điểm kinh doanh Công ty TNHH Thẩm mỹ Bùi Việt (216B Hai Bà Trưng, phường Xuân Hoà).

Lý do xử phạt do Địa điểm kinh doanh Công ty TNHH Thẩm mỹ Bùi Việt đã có hành vi cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, trừ trường hợp cấp cứu.

Bên cạnh đó, cơ sở này còn thực hiện quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thiếu nội dung về phạm vi hoạt động chuyên môn ghi trong giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh;

Người hành nghề không đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật.

Quyết định xử phạt của Sở Y tế TP HCM đối với Địa điểm kinh doanh Công ty TNHH Thẩm mỹ Bùi Việt

Với 3 hành vi vi phạm trên, Địa điểm kinh doanh Công ty TNHH Thẩm mỹ Bùi Việt bị Sở Y tế TP HCM xử phạt 124,5 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám chữa bệnh 2 tháng 15 ngày, tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh của người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở 1 tháng 15 ngày.

Ngoài ra, Công ty TNHH Thẩm mỹ Bùi Việt phải tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo thiếu nội dung chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Địa điểm kinh doanh Công ty TNHH Thẩm mỹ Bùi Việt bị phạt 124,5 triệu đồng; tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám chữa bệnh 2 tháng 15 ngày. Ảnh CAND

Sở Y tế TP HCM cũng đã ra nhiều quyết định xử phạt và đình chỉ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của nhiều cơ sở, phòng khám, bác sĩ do có hành vi vi phạm trên địa bàn. Cụ thể, ban hành Quyết định số 2888/QĐ-XPHC xử phạt hành chính đối với Công ty THNN Dịch vụ y tế Phòng khám Đa khoa Phi Đức (838-840 Nguyễn Chí Thanh, phường Minh Phụng, TP HCM) số tiền 12 triệu đồng. Cơ sở bị xử phạt do lập sổ khám bệnh, chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định của pháp luật; Người hành nghề không đăng ký hành nghề khám chữa bệnh theo quy định của pháp luật.

Chi nhánh Công ty TNHH Vcare - Phòng khám 5D (11 Kỳ Hòa, phường Chợ Lớn) bị phạt 58 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám chữa bệnh trong thời hạn 3 tháng, tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh của người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở trong thời hạn 2 tháng. Đồng thời, ông Nguyễn Trần Đăng Khoa của chi nhánh này cũng bị phạt 35 triệu đồng do có hành vi khám chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh.