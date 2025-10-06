Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Địa điểm kinh doanh Công ty TNHH Thẩm mỹ Bùi Việt bị xử phạt 124,5 triệu

Địa điểm kinh doanh Công ty TNHH Thẩm mỹ Bùi Việt bị xử phạt 124,5 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám chữa bệnh 2 tháng 15 ngày. 

Bình Nguyên

Sở Y tế TP HCM vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính số 2889/QĐ-XPHC đối với Địa điểm kinh doanh Công ty TNHH Thẩm mỹ Bùi Việt (216B Hai Bà Trưng, phường Xuân Hoà).

Lý do xử phạt do Địa điểm kinh doanh Công ty TNHH Thẩm mỹ Bùi Việt đã có hành vi cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, trừ trường hợp cấp cứu.

Bên cạnh đó, cơ sở này còn thực hiện quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thiếu nội dung về phạm vi hoạt động chuyên môn ghi trong giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh;

Người hành nghề không đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật.

1-1678.jpg
Quyết định xử phạt của Sở Y tế TP HCM đối với Địa điểm kinh doanh Công ty TNHH Thẩm mỹ Bùi Việt

Với 3 hành vi vi phạm trên, Địa điểm kinh doanh Công ty TNHH Thẩm mỹ Bùi Việt bị Sở Y tế TP HCM xử phạt 124,5 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám chữa bệnh 2 tháng 15 ngày, tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh của người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở 1 tháng 15 ngày.

Ngoài ra, Công ty TNHH Thẩm mỹ Bùi Việt phải tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo thiếu nội dung chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Địa điểm kinh doanh Công ty TNHH Thẩm mỹ Bùi Việt bị phạt 124,5 triệu đồng; tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám chữa bệnh 2 tháng 15 ngày. Ảnh CAND
Địa điểm kinh doanh Công ty TNHH Thẩm mỹ Bùi Việt bị phạt 124,5 triệu đồng; tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám chữa bệnh 2 tháng 15 ngày. Ảnh CAND

Sở Y tế TP HCM cũng đã ra nhiều quyết định xử phạt và đình chỉ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của nhiều cơ sở, phòng khám, bác sĩ do có hành vi vi phạm trên địa bàn. Cụ thể, ban hành Quyết định số 2888/QĐ-XPHC xử phạt hành chính đối với Công ty THNN Dịch vụ y tế Phòng khám Đa khoa Phi Đức (838-840 Nguyễn Chí Thanh, phường Minh Phụng, TP HCM) số tiền 12 triệu đồng. Cơ sở bị xử phạt do lập sổ khám bệnh, chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định của pháp luật; Người hành nghề không đăng ký hành nghề khám chữa bệnh theo quy định của pháp luật.

Chi nhánh Công ty TNHH Vcare - Phòng khám 5D (11 Kỳ Hòa, phường Chợ Lớn) bị phạt 58 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám chữa bệnh trong thời hạn 3 tháng, tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh của người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở trong thời hạn 2 tháng. Đồng thời, ông Nguyễn Trần Đăng Khoa của chi nhánh này cũng bị phạt 35 triệu đồng do có hành vi khám chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh.

#Địa điểm kinh doanh Công ty TNHH Thẩm mỹ Bùi Việt #bị xử phạt #tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động #hơn 2 tháng

Bài liên quan

Sống Khỏe

Nhà thuốc Pharmacity số 1678 bị xử phạt 50 triệu đồng

Do vi phạm kinh doanh dược, Nhà thuốc Pharmacity số 1678 vừa bị Sở Y tế TP Hồ Chí Minh xử phạt 50 triệu đồng.

Ngày 1/10, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh công bố danh sách các cơ sở vi phạm trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm.

Trong đó, địa điểm kinh doanh thuộc Công ty Cổ phần Dược phẩm Pharmacity- nhà thuốc Pharmacity số 1678 (664 đường Ba Tháng Hai, phường Diên Hồng, TP Hồ Chí Minh) bị xử phạt 50 triệu đồng.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Công ty Cổ phần Dược phẩm Thành Phát bị xử phạt 180 triệu đồng

Cục Quản lý Dược vừa ban hành Quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty Cổ phần Dược phẩm Thành Phát do vi phạm quy định trong lĩnh vực dược.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành Quyết định số 421/QĐ-XPHC ngày 29/8/2025 về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Dược phẩm Thành Phát.

Theo Cục Quản lý Dược, Công ty Cổ phần Dược phẩm Thành Phát có địa chỉ trụ sở chính tại Lô CN1-6, khu công nghiệp Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ (cũ), TP Hà Nội. Giấy chứng nhận đăng ký số 0104014039 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội đăng ký lần đầu ngày 19/06/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 27/07/2021. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược số 1028/ĐKKDD-BYT ngày 11/06/2024. Phạm vi kinh doanh là cơ sở sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc. Người đại diện theo pháp luật là bà Lê Thị Thanh Hương, Giám đốc Công ty.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

MC Hoàng Linh quảng cáo sữa HIUP ra sao... phạt 107,5 triệu?

MC Hoàng Linh bị xử phạt liên quan nhiều clip quảng cáo, livestream giới thiệu sữa giả HIUP 27 do Công ty Alama sở hữu bản quyền và phân phối sản phẩm.

Trưa 15/7, Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) công bố mức phạt với MC Hoàng Linh vì hành vi sai phạm trong hoạt động quảng cáo.

Trước đó, ngày 10/7, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 312/QĐ-XPHC đối với bà Nguyễn Hoàng Linh (MC Hoàng Linh) với số tiền 107,5 triệu đồng do vi phạm các quy định trong hoạt động quảng cáo sữa dinh dưỡng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới