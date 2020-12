Kiến trúc độc lạ của chùa Khmer đẹp nhất thành phố Cần Thơ

Nằm ở số 27/18 đường Mạc Đĩnh Chi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, chùa Pitu Khôsa Răngsây có tên Việt là chùa Viễn Quang, được coi là một trong những ngôi chùa Khmer tráng lệ ở miền Tây Nam Bộ. Tương truyền, chùa do Thượng tọa Sơn Tây, tục gọi là ngài Ta Tu xây dựng năm 1948 để đáp ứng nhu cầu tu học của bà con Phật tử người Khmer sinh sống tại Cần Thơ thời đó. Tên gọi của chùa Pitu Khôsa Răngsây có nghĩa là “Chùa Sau” hay “Chùa Xáng”. Chùa được đặt tên như vậy vì vào thời Pháp thuộc trên đại lộ Colonel Dessert (nay là đường Hòa Bình) đã có chùa Muni Răngsây, hay “Chùa Trước”. Chùa nằm trên khu đất rộng 645m2, do bà con phật tử cúng dường, ban đầu được cất bằng cột cây mái lá đơn sơ với kiến trúc theo hệ phái Nam tông Khmer. Theo thời gian, chùa đã trải qua nhiều lần trung tu, xây mới. Đến những năm 2000, chùa được nâng cấp và có diện mạo như hiện tại. Sau đợt trùng tu quy mô, chùa Pitu Khôsa Răngsây trở thành ngôi chùa có kiến trúc rất độc đáo và hấp dẫn. Trung tâm của công trình là tòa chính gồm ba tầng, được xây dựng bằng bê tông cốt thép tường gạch, mái lợp ngói. Bốn phía tòa chính điện được trang trí bằng những hoa văn mang đậm văn hóa Phật giáo Khmer, như hình rồng Angkor, tiên nữ Keynor, chim thần Krud, thần khỉ Hanuman, nữ thần Teppanom… rất tinh xảo. Từ sân trước chính điện đi lên bậc tam cấp có trang trí hình Rằn thần Naga sẽ vào điện thờ ở tầng 1. Điện thờ này đặt tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cao 1,7 mét ngồi trên bục cao 2 mét, bên bài trí nhiều pho tượng Phật khác. Đây là nơi dùng để tổ chức các nghi lễ truyền thống Khmer như lễ Chol Chnam Thmay, Donta. Điện thờ tầng hai tôn trí một tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bằng đồng cao 1,6 mét, ngồi trên bục cao 2 mét. Đây là nơi tổ chức các nghi lễ Phật giáo Nam tông như Lễ Phật đản, lễ Phật định, đồng thời là nơi dạy giáo lý cho tăng sinh. Tầng ba có tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cao 2,5 mét được tôn trí trên ba bậc tam cấp. Đây là nơi hành lễ thọ giới xuất gia, Sa di, Tỳ khưu, lễ Dâng y Kthina, Dâng bông và các nghi lễ tăng sự... đồng thời còn là nơi ngồi thiền định cho chư tăng, phật tử. Cả ba tầng của chính điện đều được trang trí bằng những bức phù điều tuyệt đẹp do các nghệ nhân nổi tiếng thực hiện. Các phù điêu này thể hiện hình ảnh Phật hoặc các truyền thuyết dân gian Khmer, sự tích Phật giáo... Ngoài ra còn có hàng chục bức tranh tường minh họa lại cuộc đời của Đức Phật từ khi Ngài đản sinh đến lúc nhập Niết bàn. Nhìn chung, kiến trúc chùa Pitu Khôsa Răngsây vừa mang tính hiện đại, vửa thể hiện được những nét văn hóa đặc thù của đồng bào Khmer và phái Phật giáo Nam tông. Không chỉ là một cơ sở tôn giáo, chùa Pitu Khôsa Răngsây còn là một di tích lịch sử cách mạng của Cần Thơ. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, chùa là nơi tập hợp các sư sãi yêu nước đấu tranh chính trị với chính quyền Sài Gòn để đòi tự do tôn giáo, chống phân biệt đối xử... Bên cạnh đó, ngôi chùa này còn là cơ sở nuôi và bảo vệ nhiều cán bộ cách mạng, đồng thời là nơi cưu mang hàng trăm thanh niên không hợp tác với chính quyền tay sai, từ chối thực hiện nghĩa vụ quân sự. Với kiến trúc - cảnh quan hấp dẫn cùng truyền thống lịch sử đáng tự hào, ngày nay chùa Pitu Khôsa Răngsây là một điểm đến mà du khách không thể bỏ qua ở thành phố Cần Thơ. Mời quý độc giả xem video: Huyền thoại xe Honda 67 trên đường phố Sài Gòn - TP. HCM. Nguồn VTV24.

