Đi làm đẹp gặp mất điện, 7 phụ nữ mắc kẹt trong thang máy

Điện mất đột ngột làm thang máy tại một thẩm mỹ viện dừng hoạt động. Sự cố khiến 7 phụ nữ kẹt trong không gian chật hẹp, thiếu oxy trầm trọng...

Ngày 10/5, đại diện Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu hộ cứu nạn Công an TP HCM cho biết, đơn vị Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 15 vừa giải cứu thành công 7 người mắc kẹt trong thang máy tại phường Hạnh Thông.

Trước đó, 10h18 sáng cùng ngày, đơn vị nhận tin báo xảy ra sự cố thang máy tại một cơ sở thẩm mỹ trên đường Phan Văn Trị (phường Hạnh Thông, TP HCM) khiến nhiều người bị mắc kẹt bên trong.

Lực lượng cứu hộ có mặt tiếp cận hiện trường tiến hành giải cứu các nạn nhân

Ngay lập tức, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 15 đã nhanh chóng điều động xe chuyên dụng cùng 6 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác cứu hộ.

Tại đây, lực lượng cứu nạn xác định có 7 phụ nữ (bao gồm 4 khách hàng và 3 nhân viên) đang bị kẹt bên trong thang máy của một thẩm mỹ viện. Do sự cố mất điện đột ngột, thang dừng lại ở vị trí lửng lơ giữa tầng 1 và tầng 2.

“Không gian bên trong thang máy rất hẹp, lại chứa 7 người cùng lúc khiến lượng oxy giảm nhanh. Các nạn nhân bắt đầu có dấu hiệu khó thở, hoảng loạn do không thể tiếp cận trực tiếp với bên ngoài”, một chiến sĩ cứu hộ chia sẻ.

Để đảm bảo an toàn cho các nạn nhân và hạn chế hư hại cho cơ sở, đội ngũ cứu hộ đã triển khai phương án kỹ thuật. Ngắt hoàn toàn nguồn điện để tránh sự cố chập cháy hoặc thang vận hành bất ngờ.

Lực lượng cứu hộ sử dụng thang chuyên dụng tiếp cận khu vực tầng 2. Mở cửa tầng và đưa các nạn nhân ra ngoài theo lối thoát hiểm từ phía trên. Đến 10h42, sau hơn 20 phút nghẹt thở, toàn bộ 7 người đã được đưa ra ngoài an toàn trong tình trạng sức khỏe ổn định.