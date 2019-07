Sony trình làng 2 máy ảnh "siêu to khổng lồ" gây sốt

Sáng 30/7, Sony vừa tổ chức lễ ra mắt mẫu máy Alpha A7R IV mới tại Singapore. Chiếc A7R4 được nâng cấp rất nhiều tính năng, trong đó nổi bật nhất là cảm biến ảnh "siêu to khổng lồ" Exmor R giờ đây đã có độ phân giải lên tới 61MP.

Thậm chí kích cỡ này còn vượt qua cả chiếc máy Medium Format Fujifilm GFX 50S với cảm biến chỉ 51 MP. Và vậy là Sony A7R4 đã trở thành chiếc máy ảnh không gương lật Fullframe (cảm biến chuẩn 35mm) có độ phân giải cao nhất thế giới.Cỗ máy hứa hẹn đem đến đến chất lượng, chi tiết ảnh cao hơn các thế hệ tiền nhiệm. Dải nhạy màu dynamic range cũng được mở rộng, trong khi máy vẫn đảm bảo được tốc độ lấy nét nhanh, khả năng chụp liên tục tốc độ cao – vốn là ưu điểm của dòng Mirrorless Sony. Sony A7R4 có hiệu suất làm việc rất ấn tượng, khi đạt tốc độ chụp liên tiếp 10 hình mỗi giây và quay phim chất lượng 4K HDR cùng với khả năng lấy nét liên tục theo thời gian thực. Nhiều cải tiến tối tân khác cũng được Sony tích hợp lên mẫu máy này, nhằm đảm bảo độ phân giải ảnh cao nhưng tốc độ xử lý cũng rất nhanh.Ngoài A7R4 ra, trong sự kiện ra mắt lần này, Sony cũng trình làng chiếc máy du lịch nhỏ gọn mạnh mẽ RX100 thế hệ cải tiến thứ 7. Sony RX100 VII dùng cảm biến Stacked BSI-CMOS mới, kết hợp với vi xử lý tín hiệu ảnh BIONZ, cho tốc độ chụp tối đa 20 hình mỗi giây.Đây là một “cải lùi” khi chiếc RX100 thế hệ 6 trước đó vốn cho tốc độ chụp tối đa là 24 hình mỗi giây, tuy nhiên chiếc mark 7 này đã loại bỏ được hiệu ứng blackout – màn hình chớp nháy đen mỗi khi chụp. Hệ thống lấy nét tiếp tục được Sony cải tiến chỉ còn 0.02 giây nhờ 357 điểm lấy nét theo pha kết hợp cùng 425 điểm lấy nét nhận diện tương phản. Sự kiện ra mắt hai mẫu máy 7R4 và RX100VI được Sony tổ chức tại sân vận động quốc gia Singapore. Có rất nhiều khu vực set up theo các thể loại ảnh khác nhau, để người dùng trải nghiệm: chụp thể thao, chụp sân khấu, chụp thời trang studio… Hình ảnh mẫu được Sony trưng bày, chụp bởi mẫu máy siêu to khổng lồ A7R4 có độ chi tiết cực kỳ cao, tương đương các máy Medium Format. Hệ sinh thái ống kính và phụ kiện đa dạng là một lợi thế cực kỳ lớn của các máy ảnh không gương lật thương hiệu Sony so với các đối thủ. Chiếc máy ảnh siêu to khổng lồ A7R4 được mổ xẻ linh kiện. Bảng cấu tạo cho thấy cảm biến chất lượng cao, màng trập bền bỉ, bảng mạch thiết kế gọn gàng và tất cả được đặt trong một khung kim loại cứng chắc. Video Sony a7R IV Preview - Nguồn: DPReview@Youtube

Sáng 30/7, Sony vừa tổ chức lễ ra mắt mẫu máy Alpha A7R IV mới tại Singapore. Chiếc A7R4 được nâng cấp rất nhiều tính năng, trong đó nổi bật nhất là cảm biến ảnh "siêu to khổng lồ" Exmor R giờ đây đã có độ phân giải lên tới 61MP.

Thậm chí kích cỡ này còn vượt qua cả chiếc máy Medium Format Fujifilm GFX 50S với cảm biến chỉ 51 MP. Và vậy là Sony A7R4 đã trở thành chiếc máy ảnh không gương lật Fullframe (cảm biến chuẩn 35mm) có độ phân giải cao nhất thế giới. Cỗ máy hứa hẹn đem đến đến chất lượng, chi tiết ảnh cao hơn các thế hệ tiền nhiệm. Dải nhạy màu dynamic range cũng được mở rộng, trong khi máy vẫn đảm bảo được tốc độ lấy nét nhanh, khả năng chụp liên tục tốc độ cao – vốn là ưu điểm của dòng Mirrorless Sony. Sony A7R4 có hiệu suất làm việc rất ấn tượng, khi đạt tốc độ chụp liên tiếp 10 hình mỗi giây và quay phim chất lượng 4K HDR cùng với khả năng lấy nét liên tục theo thời gian thực. Nhiều cải tiến tối tân khác cũng được Sony tích hợp lên mẫu máy này, nhằm đảm bảo độ phân giải ảnh cao nhưng tốc độ xử lý cũng rất nhanh. Ngoài A7R4 ra, trong sự kiện ra mắt lần này, Sony cũng trình làng chiếc máy du lịch nhỏ gọn mạnh mẽ RX100 thế hệ cải tiến thứ 7. Sony RX100 VII dùng cảm biến Stacked BSI-CMOS mới, kết hợp với vi xử lý tín hiệu ảnh BIONZ, cho tốc độ chụp tối đa 20 hình mỗi giây. Đây là một “cải lùi” khi chiếc RX100 thế hệ 6 trước đó vốn cho tốc độ chụp tối đa là 24 hình mỗi giây, tuy nhiên chiếc mark 7 này đã loại bỏ được hiệu ứng blackout – màn hình chớp nháy đen mỗi khi chụp. Hệ thống lấy nét tiếp tục được Sony cải tiến chỉ còn 0.02 giây nhờ 357 điểm lấy nét theo pha kết hợp cùng 425 điểm lấy nét nhận diện tương phản. Sự kiện ra mắt hai mẫu máy 7R4 và RX100VI được Sony tổ chức tại sân vận động quốc gia Singapore. Có rất nhiều khu vực set up theo các thể loại ảnh khác nhau, để người dùng trải nghiệm: chụp thể thao, chụp sân khấu, chụp thời trang studio… Hình ảnh mẫu được Sony trưng bày, chụp bởi mẫu máy siêu to khổng lồ A7R4 có độ chi tiết cực kỳ cao, tương đương các máy Medium Format. Hệ sinh thái ống kính và phụ kiện đa dạng là một lợi thế cực kỳ lớn của các máy ảnh không gương lật thương hiệu Sony so với các đối thủ. Chiếc máy ảnh siêu to khổng lồ A7R4 được mổ xẻ linh kiện. Bảng cấu tạo cho thấy cảm biến chất lượng cao, màng trập bền bỉ, bảng mạch thiết kế gọn gàng và tất cả được đặt trong một khung kim loại cứng chắc. Video Sony a7R IV Preview - Nguồn: DPReview@Youtube