Chiếc máy ảnh kỳ diệu lấy phim từ chất liệu không tưởng

Hiện Alulu Camera đang được kêu gọi gây quỹ trên trang web Kickstarter.com với giá 79 USD nếu đặt sớm. Tính cho tới thời điểm bài viết, dự án này đã được 123 người ủng hộ, đạt số tiền 10,2233 USD trong số 300.000 USD mục tiêu gây quỹ. Alulu Camera được xếp vào loại máy ảnh chụp lấy liền. Tuy nhiên, thay vì sử dụng giấy in ảnh chuyên dụng, vốn có giá khá đắt đối với những người chơi ảnh nghiệp dư, chiếc mày này tận dụng chính những tờ hóa đơn cũ để làm phim in. Máy có thiết kế rất đơn giản: một hộp nhựa vuông với phần báng cầm được vát chéo hai cạnh. Mặt trước của máy có hệ thấu kính fix không thay đổi. Ngay bên dưới ống kính nhỏ xinh này là khe nhả ảnh của máy. Cạnh trên của máy, ngoài nút chụp ra còn có thêm 2 nút: bật tắt nguồn và một phím xoay chỉnh các chế độ chụp. Mặt sau máy là nắp đậy.Về cơ bản, thì những tờ hóa đơn chính là một loại giấy in nhiệt tuy nhiên có giá thành sản xuất rất rẻ và được sử dụng rộng rãi trên toàn cầu ở các siêu thị, cửa hàng vì tính tiện dụng. Sau khi mua hàng, những tờ hóa đơn gần như trở nên vô tác dụng. Việc biến chúng thành những bức ảnh mà không yêu cầu chất lượng cao là một hành động tái chế bảo vệ môi trường rất đáng khen.Bản thân hóa đơn đã là giấy in nhiệt, tức là chiếc máy ảnh Alulu Camera này không cần tới bất kỳ loại mực in nào nữa. Người dùng sẽ chẳng còn phải quan tâm tới pin, tới thẻ nhớ, tới phim… chỉ cần bấm và chụp. Một phong cách nhiếp ảnh đơn giản, không cần lo nghĩ gì. Chiếc máy nhỏ gọn có thể dễ dàng cầm bằng một tay và bỏ vừa vào mọi loại túi, balo… nên rất dễ mang đi theo người. Hơn nữa nó lại chẳng cần thêm gì (pin, thẻ, phim…) nên sẽ khai phá một kiểu chụp ảnh mới, tiện lợi hơn, đơn giản hơn, sáng tạo hơn.Máy ảnh kỳ diệu này có 2 tùy chọn màu: xanh retro hoặc đen xám. Người dùng có thể mua thêm phụ kiện cho máy, là một miếng nhựa hình chữ nhật, đóng vai trò như một ống ngắm để căn ảnh được dễ dàng hơn. Khi mua full options, máy sẽ có giá là 89 USD ở giai đoạn gây quỹ. Khi được sản xuất hàng loạt và bán ra đại trà, Alulu Camera chắc chắn sẽ có mức giá cao hơn. Video Máy ảnh chụp lấy liền "siêu dễ thương" giá chỉ 1 triệu rưỡi - Nguồn: TECHRUM@Youtube

Hiện Alulu Camera đang được kêu gọi gây quỹ trên trang web Kickstarter.com với giá 79 USD nếu đặt sớm. Tính cho tới thời điểm bài viết, dự án này đã được 123 người ủng hộ, đạt số tiền 10,2233 USD trong số 300.000 USD mục tiêu gây quỹ. Alulu Camera được xếp vào loại máy ảnh chụp lấy liền. Tuy nhiên, thay vì sử dụng giấy in ảnh chuyên dụng, vốn có giá khá đắt đối với những người chơi ảnh nghiệp dư, chiếc mày này tận dụng chính những tờ hóa đơn cũ để làm phim in. Máy có thiết kế rất đơn giản: một hộp nhựa vuông với phần báng cầm được vát chéo hai cạnh. Mặt trước của máy có hệ thấu kính fix không thay đổi. Ngay bên dưới ống kính nhỏ xinh này là khe nhả ảnh của máy. Cạnh trên của máy, ngoài nút chụp ra còn có thêm 2 nút: bật tắt nguồn và một phím xoay chỉnh các chế độ chụp. Mặt sau máy là nắp đậy. Về cơ bản, thì những tờ hóa đơn chính là một loại giấy in nhiệt tuy nhiên có giá thành sản xuất rất rẻ và được sử dụng rộng rãi trên toàn cầu ở các siêu thị, cửa hàng vì tính tiện dụng. Sau khi mua hàng, những tờ hóa đơn gần như trở nên vô tác dụng. Việc biến chúng thành những bức ảnh mà không yêu cầu chất lượng cao là một hành động tái chế bảo vệ môi trường rất đáng khen. Bản thân hóa đơn đã là giấy in nhiệt, tức là chiếc máy ảnh Alulu Camera này không cần tới bất kỳ loại mực in nào nữa. Người dùng sẽ chẳng còn phải quan tâm tới pin, tới thẻ nhớ, tới phim… chỉ cần bấm và chụp. Một phong cách nhiếp ảnh đơn giản, không cần lo nghĩ gì. Chiếc máy nhỏ gọn có thể dễ dàng cầm bằng một tay và bỏ vừa vào mọi loại túi, balo… nên rất dễ mang đi theo người. Hơn nữa nó lại chẳng cần thêm gì (pin, thẻ, phim…) nên sẽ khai phá một kiểu chụp ảnh mới, tiện lợi hơn, đơn giản hơn, sáng tạo hơn. Máy ảnh kỳ diệu này có 2 tùy chọn màu: xanh retro hoặc đen xám. Người dùng có thể mua thêm phụ kiện cho máy, là một miếng nhựa hình chữ nhật, đóng vai trò như một ống ngắm để căn ảnh được dễ dàng hơn. Khi mua full options, máy sẽ có giá là 89 USD ở giai đoạn gây quỹ. Khi được sản xuất hàng loạt và bán ra đại trà, Alulu Camera chắc chắn sẽ có mức giá cao hơn. Video Máy ảnh chụp lấy liền "siêu dễ thương" giá chỉ 1 triệu rưỡi - Nguồn: TECHRUM@Youtube