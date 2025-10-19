Hà Nội

Đi bắn cung, hot girl nổi tiếng người Thái Lan khiến netizen 'ngẩn ngơ'

Cộng đồng trẻ

Đi bắn cung, hot girl nổi tiếng người Thái Lan khiến netizen 'ngẩn ngơ'

Nhompangz Toasty – hot girl nổi tiếng người Thái Lan mới đây đã chia sẻ loạt ảnh khi đi bắn cung tại một khu nghỉ dưỡng xanh mát.

Thiên Anh
Mới đây, Nhompangz - hot girl nổi tiếng Thái Lan đã chia sẻ loạt ảnh khi đi bắn cung tại một khu nghỉ dưỡng xanh mát. Chỉ sau ít giờ đăng tải, bộ ảnh nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ và thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác.
Không chỉ khoe vóc dáng săn chắc trong trang phục thể thao gọn gàng, Nhompangz còn ghi điểm bởi thần thái tập trung và dáng đứng chuẩn chỉnh của một “xạ thủ thực thụ”.
Nhiều người bình luận rằng, ngay cả khi cô nàng chỉ “nhắm trúng bia”, thì ánh mắt và thần thái ấy cũng đủ khiến trái tim người xem “trúng tên” xao xuyến.
Trong loạt ảnh được chia sẻ, Nhompangz diện bodysuit đen khoét sâu kết hợp quần short jean, vừa khỏe khoắn vừa gợi cảm.
Dáng đứng khi kéo cung, đôi tay căng đầy sức mạnh cùng đường cong cơ thể tinh tế của hot girl Thái Lan khiến dân mạng không khỏi xuýt xoa.
Bối cảnh sân tập được bao quanh bởi mảng xanh tự nhiên, ánh nắng nhẹ xuyên qua mái che càng làm nổi bật làn da trắng mịn và thần thái rạng rỡ của cô nàng. Dù chỉ là khoảnh khắc tập luyện, nhưng từng khung hình đều được ví như ảnh tạp chí thể thao.
Ngay sau khi xuất hiện, bài đăng của Nhompangz ngập tràn bình luận khen ngợi. Cộng đồng mạng – đặc biệt là các anh em game thủ không ngừng chia sẻ lại kèm những lời bình hài hước, tán dương nhiệt liệt
Có thể nói, chỉ với một buổi bắn cung ngẫu hứng, hot girl Thái Lan đã “bắn trúng” cả triệu trái tim người hâm mộ.
Vừa xinh đẹp, vừa mạnh mẽ và năng động, hy vọng Nhompangz sẽ tiếp tục ra mắt thêm nhiều sản phẩm ấn tượng hơn nữa trong thời gian tới.
Ảnh sử dụng trong bài: FBNV
Thiên Anh
#Nhompangz Toasty #hot girl Thái Lan #bắn cung #khu nghỉ dưỡng #hot girl nổi tiếng

