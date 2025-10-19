Đi bắn cung, hot girl nổi tiếng người Thái Lan khiến netizen 'ngẩn ngơ'

Nhompangz Toasty – hot girl nổi tiếng người Thái Lan mới đây đã chia sẻ loạt ảnh khi đi bắn cung tại một khu nghỉ dưỡng xanh mát.
Quân đội Nga đã đột phá qua tuyến phòng thủ của Ukraine tại phía đông Pokrovsk; mục tiêu là cắt đứt khu đô thị Pokrovsk ở phía tây và Myrnohrad ở phía đông.
Dsungaripterus là loài thằn lằn bay có vẻ ngoài khác thường, sống cách đây khoảng 130 triệu năm ở Trung Quốc và Mông Cổ.
Một bức tượng lạ được tìm thấy trong hang Hohle Fels, mang hình dáng không giống bất kỳ loài nào từng biết, khiến giới khảo cổ bối rối trước bí ẩn lớn.
Xuất hiện chung khung hình với “mỹ nhân đẹp nhất Philippines” Marian Rivera tại một sự kiện, diễn viên Thuý Ngân khiến cộng đồng mạng hết lời khen ngợi.
Trong quá trình vào cua tốc độ cao, gái xinh người Thái Lan không may gặp sự cố. Dù được trang bị đồ bảo hộ đầy đủ, cú ngã khiến cơ thể nhiều vết thương.
Thị trường iPhone cũ đang nóng lên sau khi iPhone 17 ra mắt và đây là những mẫu đáng mua nhất năm 2025 với hiệu năng mạnh, camera tốt và giá hợp lý.
Doãn Hải My tự tay chăm sóc biệt thự chục tỷ, trồng cả vườn rau xanh khiến netizen khen “vừa xinh vừa khéo, đúng chuẩn vợ nhà người ta!”.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Mão được mọi người tin cậy, chủ động trong mọi việc và chi tiêu thoải mái.
Nữ DJ người Hàn Quốc Luna Kim trở thành tâm điểm ở châu Á nhờ vẻ ngoài cuốn hút, phong cách biểu diễn tự tin và khí chất "bốc lửa" khó ai sánh kịp.
Ngôi nhà của gia đình Hoa hậu Đỗ Thị Hà thiết kế hiện đại, rộng rãi với nhiều đồ nội thất gỗ và khu vườn xanh mướt.
Đền Karnak là một trong những di tích tôn giáo đồ sộ nhất từng được xây dựng, thể hiện quyền lực tuyệt đối của các pharaon Ai Cập cổ đại.
Chiếc thuyền 4000 năm tuổi được khai quật ở khu định cư cổ Uruk, một trong những khu định cư quan trọng nhất của nền văn minh Lưỡng Hà cổ đại.
Hoa hậu Quế Anh từ miền Nam ra thăm Lăng Bác. Á hậu Tú Anh khoe sắc vóc khi đến Đà Lạt.
Bỏ qua môi trường làm việc tại tập đoàn, 'con nhà giàu' RMIT trở về làm tiểu thương ở chợ An Đông, gắn với sự nghiệp bán vàng bạc đá quý.
Lô Lô Chải (Tuyên Quang) được UN Tourism vinh danh “Làng du lịch tốt nhất thế giới 2025” nhờ gìn giữ bản sắc văn hóa và phát triển du lịch cộng đồng bền vững.
Theo các chuyên gia khảo cổ học, tảng đá Thời Đại Đồ Đồng lớn 4.000 năm tuổi này có thể là bản đồ 3D cổ nhất châu Âu.
Tung hoành trong các đại dương thời Creta muộn, Globidens là loài bò sát biển cổ đại thuộc họ Mosasauridae nổi tiếng với bộ hàm cực mạnh và răng tròn đặc trưng.
Dù không có bất kỳ thay đổi nào về thiết kế hay trang bị, Lexus vẫn quyết định tăng giá mẫu SUV hạng sang GX thêm 750 USD (khoảng 20 triệu đồng) cho bản 2026.
Không cần kỹ xảo hay hậu kỳ, nữ coser Cigw Pols vẫn khiến cộng đồng mạng “bùng nổ” với loạt ảnh cosplay Lauma đầy quyến rũ và tự tin trước gương.
Nga tung tên lửa siêu thanh Kinzhal tấn công các cơ sở khí đốt của Ukraine trong đêm, mở màn đòn răn đe mới trên mặt trận năng lượng - quốc phòng.