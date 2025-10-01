Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Hot girl được nhắc tới trong hit 'Người Như Anh Xứng Đáng Cô Đơn' là ai?

Cộng đồng trẻ

Hot girl được nhắc tới trong hit 'Người Như Anh Xứng Đáng Cô Đơn' là ai?

Netizen đặt ra thắc mắc, cô gái nào lại khiến các Anh Trai team Vũ Cát Tường phải viết hit "Người Như Anh Xứng Đáng Cô Đơn" "lụy" cỡ này?

Thiên Anh
Netizen cho rằng Nruburn (Trần Đoàn Bảo Ngọc, SN 2001) là người con gái được nhắc đến trong lời bản hit "Người Như Anh Xứng Đáng Cô Đơn".
Netizen cho rằng Nruburn (Trần Đoàn Bảo Ngọc, SN 2001) là người con gái được nhắc đến trong lời bản hit "Người Như Anh Xứng Đáng Cô Đơn".
Đến hiện tại, từ khóa tìm kiếm Nruburn cũng được nhắc đến rất nhiều dưới mỗi đoạn clip của bài hát này.
Đến hiện tại, từ khóa tìm kiếm Nruburn cũng được nhắc đến rất nhiều dưới mỗi đoạn clip của bài hát này.
Cho những ai chưa biết, mỹ nhân Nruburn là một hot Instagram chính hiệu, hot girl, người mẫu quen mặt tại TP HCM.
Cho những ai chưa biết, mỹ nhân Nruburn là một hot Instagram chính hiệu, hot girl, người mẫu quen mặt tại TP HCM.
Cách đây 5 năm, cô nàng đã nổi tiếng và ghi điểm với diện mạo trong trẻo, cá tính nhưng vẫn nữ tính, có nét riêng không trộn lẫn.
Cách đây 5 năm, cô nàng đã nổi tiếng và ghi điểm với diện mạo trong trẻo, cá tính nhưng vẫn nữ tính, có nét riêng không trộn lẫn.
Bên cạnh đó, Bảo Ngọc còn được nhắc đến nhiều với body đẹp siêu thực, sở hữu vòng eo nhỏ xíu mà ai cũng mơ ước.
Bên cạnh đó, Bảo Ngọc còn được nhắc đến nhiều với body đẹp siêu thực, sở hữu vòng eo nhỏ xíu mà ai cũng mơ ước.
Gu thẩm mỹ, thời trang của cô nàng cũng là điều khiến dân tình trầm trồ khi theo đuổi style gợi cảm, khoe trọn vẹn điểm mạnh hình thể.
Gu thẩm mỹ, thời trang của cô nàng cũng là điều khiến dân tình trầm trồ khi theo đuổi style gợi cảm, khoe trọn vẹn điểm mạnh hình thể.
Hot girl, người đẹp trên MXH Việt đúng là không thiếu, nhìn đâu cũng có thể thấy những cô nàng sở hữu visual cực phẩm, body đẹp chất ngất. Song không phải ai cũng giữ được độ hot trường tồn từ năm này qua năm khác giống như Bảo Ngọc.
Hot girl, người đẹp trên MXH Việt đúng là không thiếu, nhìn đâu cũng có thể thấy những cô nàng sở hữu visual cực phẩm, body đẹp chất ngất. Song không phải ai cũng giữ được độ hot trường tồn từ năm này qua năm khác giống như Bảo Ngọc.
Hiện tại, Bảo Ngọc vẫn giữ vững phong độ nhan sắc. Cô được nhận xét nhìn trưởng thành, thu hút hơn trước.
Hiện tại, Bảo Ngọc vẫn giữ vững phong độ nhan sắc. Cô được nhận xét nhìn trưởng thành, thu hút hơn trước.
Mỹ nhân Gen Z vẫn trung thành với style sexy nhưng có phần cá tính hơn, mạnh dạn “flex” đường cong, đặc biệt là chiếc bụng phẳng kì, không chút mỡ thừa.
Mỹ nhân Gen Z vẫn trung thành với style sexy nhưng có phần cá tính hơn, mạnh dạn “flex” đường cong, đặc biệt là chiếc bụng phẳng kì, không chút mỡ thừa.
Được biết, Bảo Ngọc hiện đang làm KOL trong lĩnh vực thời trang, làm đẹp. Trên trang cá nhân của mình, cô chủ yếu đăng tải hình ảnh khoe outfit, check-in nhiều điểm du lịch và tận hưởng cuộc sống của mình. Ảnh sử dụng trong bài: Instagram nhân vật.
Được biết, Bảo Ngọc hiện đang làm KOL trong lĩnh vực thời trang, làm đẹp. Trên trang cá nhân của mình, cô chủ yếu đăng tải hình ảnh khoe outfit, check-in nhiều điểm du lịch và tận hưởng cuộc sống của mình. Ảnh sử dụng trong bài: Instagram nhân vật.
Thiên Anh
#hot girl #Người Như Anh Xứng Đáng Cô Đơn #Vũ Cát Tường #ca sĩ #hit âm nhạc #hot girl nổi tiếng

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT