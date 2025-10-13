Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Nữ cung thủ xinh đẹp được tuyên dương gương 'Thanh niên sống đẹp' năm 2025

Cộng đồng trẻ

Nữ cung thủ xinh đẹp được tuyên dương gương 'Thanh niên sống đẹp' năm 2025

Hội Liên hiệp Thanh niên TP Hà Nội vừa tuyên dương các gương "Thanh niên sống đẹp" năm 2025, trong đó vận động viên bắn cung Đỗ Thị Ánh Nguyệt.

Thiên Anh
Hội Liên hiệp Thanh niên TP Hà Nội vừa tuyên dương các gương "Thanh niên sống đẹp" năm 2025, trong đó vận động viên bắn cung Đỗ Thị Ánh Nguyệt được vinh danh vì những đóng góp tích cực trong lĩnh vực thể thao.
Hội Liên hiệp Thanh niên TP Hà Nội vừa tuyên dương các gương "Thanh niên sống đẹp" năm 2025, trong đó vận động viên bắn cung Đỗ Thị Ánh Nguyệt được vinh danh vì những đóng góp tích cực trong lĩnh vực thể thao.
Ánh Nguyệt ngồi cùng ca sĩ Đức Phúc trong buổi trao tuyên dương các gương "Thanh niên sống đẹp" năm 2025.
Ánh Nguyệt ngồi cùng ca sĩ Đức Phúc trong buổi trao tuyên dương các gương "Thanh niên sống đẹp" năm 2025.
Đỗ Thị Ánh Nguyệt là một trong những gương mặt sáng giá nhất của bắn cung Việt Nam không chỉ bởi tài năng vượt trội mà còn bởi nhan sắc cuốn hút, đầy năng lượng.
Đỗ Thị Ánh Nguyệt là một trong những gương mặt sáng giá nhất của bắn cung Việt Nam không chỉ bởi tài năng vượt trội mà còn bởi nhan sắc cuốn hút, đầy năng lượng.
Sinh năm 2001 tại Hưng Yên, Ánh Nguyệt từng theo học bóng rổ trước khi bén duyên với môn bắn cung, một bước ngoặt định mệnh giúp cô tỏa sáng trên đấu trường quốc tế.
Sinh năm 2001 tại Hưng Yên, Ánh Nguyệt từng theo học bóng rổ trước khi bén duyên với môn bắn cung, một bước ngoặt định mệnh giúp cô tỏa sáng trên đấu trường quốc tế.
Năm 2019, Ánh Nguyệt gây tiếng vang khi giành huy chương đồng giải vô địch châu Á, qua đó đoạt vé tham dự Olympic Tokyo 2020, trở thành một trong những cung thủ đầu tiên của Việt Nam góp mặt ở Thế vận hội.
Năm 2019, Ánh Nguyệt gây tiếng vang khi giành huy chương đồng giải vô địch châu Á, qua đó đoạt vé tham dự Olympic Tokyo 2020, trở thành một trong những cung thủ đầu tiên của Việt Nam góp mặt ở Thế vận hội.
Bốn năm sau, Ánh Nguyệt tiếp tục khẳng định vị thế khi giành suất tham dự Olympic Paris 2024, đánh dấu hai kỳ Olympic liên tiếp có mặt.
Bốn năm sau, Ánh Nguyệt tiếp tục khẳng định vị thế khi giành suất tham dự Olympic Paris 2024, đánh dấu hai kỳ Olympic liên tiếp có mặt.
Không chỉ ghi dấu bằng thành tích, Đỗ Thị Ánh Nguyệt còn được người hâm mộ ưu ái gọi là "hot girl bắn cung" nhờ vẻ đẹp vừa dịu dàng, vừa mạnh mẽ.
Không chỉ ghi dấu bằng thành tích, Đỗ Thị Ánh Nguyệt còn được người hâm mộ ưu ái gọi là "hot girl bắn cung" nhờ vẻ đẹp vừa dịu dàng, vừa mạnh mẽ.
Gương mặt thanh thoát, nụ cười tươi tắn cùng phong thái tự tin giúp Ánh Nguyệt luôn nổi bật dù trên sân đấu hay đời thường.
Gương mặt thanh thoát, nụ cười tươi tắn cùng phong thái tự tin giúp Ánh Nguyệt luôn nổi bật dù trên sân đấu hay đời thường.
Ngoài giờ tập luyện, Ánh Nguyệt thường chia sẻ hình ảnh với phong cách trẻ trung, năng động, mang đậm cá tính của một vận động viên hiện đại.
Ngoài giờ tập luyện, Ánh Nguyệt thường chia sẻ hình ảnh với phong cách trẻ trung, năng động, mang đậm cá tính của một vận động viên hiện đại.
Nhan sắc đời thường của Ánh Nguyệt. Ảnh sử dụng trong bài: FBNV
Nhan sắc đời thường của Ánh Nguyệt. Ảnh sử dụng trong bài: FBNV
Thiên Anh
#Đỗ Thị Ánh Nguyệt #Thanh niên sống đẹp #Hội Liên hiệp Thanh niên Hà Nội #bắn cung #gương sáng #nữ vận động viên

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT