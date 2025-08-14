Hà Nội

Sống Khỏe

Cấy cực ốc tai, thắp sáng tương lai cho trẻ em khiếm thính

Thiết bị cấy ốc tai điện tử sẽ trực tiếp kích thích các dây thần kinh thính giác, đưa tín hiệu âm thanh đến não bộ để người bệnh có thể nghe...

Thúy Nga

Đầu tháng 8 vừa qua, Bệnh viện Sản nhi Nghệ An đã thực hiện thành công ca phẫu thuật cấy điện cực ốc tai cho bệnh nhân N.A.V (3 tuổi, Nghệ An). Không may bị điếc bẩm sinh, bé V. được gia đình đem đến khám chuyên sâu thính học tại bệnh viện và được chỉ định cấy điện cực ốc tai điều trị.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục tốt. Khi vết mổ ổn định, bé sẽ được lắp bộ phận bên ngoài và bước vào quá trình phục hồi chức năng nghe - nói chuyên sâu.

Cấy điện cực ốc tai (còn gọi là cấy ốc tai điện tử) là kỹ thuật đưa một thiết bị điện tử vào ốc tai bệnh nhân, giúp người bị điếc nặng hoặc điếc sâu phục hồi khả năng nghe.

Khác với máy trợ thính chỉ khuếch đại âm thanh, thiết bị cấy ốc tai điện tử sẽ trực tiếp kích thích các dây thần kinh thính giác, đưa tín hiệu âm thanh đến não bộ để người bệnh có thể nghe và phân biệt được âm thanh.

cay-cuc-ong-tai.jpg
Phẫu thuật cấy điện tử ốc tai cho bệnh nhi - Ảnh BVCC

ThS.BS. Phan Quang Trung, Phó Trưởng khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Sản nhi Nghệ An chia sẻ: "Cấy ốc tai điện tử không chỉ là một ca phẫu thuật mà còn là một hành trình dài mang lại thính lực cho trẻ.

Thời gian vàng của can thiệp trước 24 tháng tuổi – để trẻ có cơ hội tốt nhất cho sự phát triển ngôn ngữ, hòa nhập cộng đồng. Việc làm chủ kỹ thuật này tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An giúp các gia đình tại khu vực Bắc Trung Bộ giảm bớt gánh nặng về chi phí và thời gian đi lại, đồng thời được hưởng dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại quê nhà".

Hiện nay, tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An đã triển khai Thành lập Tổ tai thính học chuyên sâu. Mỗi năm sàng lọc cho hơn 10.000 trẻ mới sinh ra bằng máy OAE (giúp phát hiện nghe kém bẩm sinh). Nhờ những nỗ lực và cố gắng, Bệnh viện Sản nhi Nghệ An đã thực hiện thành công gần 20 ca phẫu thuật cấy điện cực ốc tai.

Số lượng ca phẫu thuật được duy trì và triển khai liên tục hàng năm, kết hợp cùng quy trình điều trị khép kín từ mổ, chăm sóc sau mổ, âm ngữ trị liệu sau mổ, quá trình theo dõi định kỳ sát sao.

Với quyết tâm thắp sáng tương lai cho trẻ bị khiếm thính, đội ngũ y bác sĩ chuyên khoa Tai Mũi Họng của bệnh viện đã tích cực trau dồi kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm, cũng như phối hợp cùng chuyên gia từ các bệnh viện tuyến trung ương.

