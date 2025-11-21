Đèo Mimosa gãy làm đôi, xe khách 45 chỗ 'chới với' ngay miệng vực

Đèo Mimosa (Lâm Đồng) vào đêm 19/11 xảy ra sụn lún nghiêm trọng khiến toàn bộ mặt đường bị đứt gãy làm đôi, xe khách 45 chỗ dừng ngay miệng vực.

Thời điểm xảy ra vụ việc vào khoảng 23h50 đêm 19/11. Toàn bộ mặt đường đèo Mimosa đã bị đứt gãy, với chiều rộng khoảng 50m, sâu khoảng 30m, chiều dài vết trượt sụt khoảng 100m. Toàn bộ mặt đường bị chia cách hoàn toàn thành 2 phần.

Thời điểm xảy ra sạt lở đúng lúc chiếc xe khách 45 chỗ của Công ty Phương Trang chạy qua, khiến bánh trước sụp xuống mép hố, suýt rơi xuống vực sâu.

Clip: Người dân cung cấp

Có mặt tại hiện trường, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các đơn vị, địa phương phối hợp áp dụng ngay các biện pháp khẩn cấp để đảm bảo an toàn giao thông, hạn chế thiệt hại tài sản và tính mạng của người dân.

Sở Xây dựng chỉ đạo các đơn vị liên quan duy trì thực hiện việc cảnh báo tại đoạn Km226+600+ Km226+800 (Đèo Mimosa) và đoạn Km249+932 Km249+968, Quốc lộ 20. Đồng thời, bố trí nhân sự thường trực theo dõi diễn biến hiện trạng điểm sạt lở và phối hợp tổ chức phân luồng giao thông; đảm bảo cho phương tiện lưu thông và thực hiện các biện pháp an toàn cho người, phương tiện tham gia giao thông lưu thông qua đoạn tuyến.