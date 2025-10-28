Đèo Lò Xo chưa thông, tài xế mắc kẹt được tiếp tế lương thực bằng drone

Đèo Lò Xo chưa thể thông tuyến, lực lượng chức năng đã dùng drone để tiếp cận đưa đồ ăn, nước uống cho cánh tài xế mắc kẹt trên tuyến.

Tối 28/10, thông tin từ Trạm CSGT Ngọc Hồi (phòng CSGT tỉnh Quảng Ngãi) cho biết dù lực lượng chức năng đã cố gắng song đến nay Đèo lò xo vẫn chưa thể thông tuyến do bị sạt lở nặng. Số tài xế mắc kẹt trên cung đường đã được lực lượng chức năng và người dân nơi đây tiếp tế lương thực, không để đói khát.

Drone đã được sử dụng để tiếp tế thực phẩm cho các tài xế mắc kẹt trên đèo.

Đặc biệt, CSGT đã dùng drone (máy bay không người lái) vào việc vận chuyển đồ ăn, thức uống rất hiệu quả, kịp thời khi nhiều điểm lực lượng chức năng khó tiếp cận. Được biết có gần 50 tài xế mắc kẹt trên đèo Lò Xo, tỉnh Quảng Ngãi đã được tiếp tế đồ ăn, nước uống bằng drone của một người dân tại địa phương.

Drone đang vận chuyển lương thực trên đèo

Cùng với đó chính quyền địa phương và người dân quanh khu vực đèo Lò Xo vẫn đang tích cực phối hợp, tiếp tế đồ ăn, nước uống và các nhu yếu phẩm cần thiết cho các tài xế bị mắc kẹt.

Cũng theo thông tin từ Trạm CSGT Ngọc Hồi (phòng CSGT tỉnh Quảng Ngãi) đến tối nay 28/10, đèo Lò Xo, đoạn qua các xã Phước Năng (Đà Nẵng) và Đăk Plô (Quảng Ngãi) đang còn nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng. Tình trạng sạt lở nghiêm trọng đã khiến giao thông qua đèo bị tê liệt, nhiều phương tiện, tài xế bị mắc kẹt hơn 2 ngày tại khu vực giáp ranh hai địa phương.

Lực lượng chức năng đem thực phẩm cho người dân mắc kẹt trên đèo.

Ngay sau khi bị sạt lở ở đèo lực lượng chức năng đã lập chốt chặn hai đầu đèo, hướng dẫn phương tiện quay đầu. Đồng thời huy động máy móc, nhân lực gấp rút xử lý các điểm sạt lở nhằm thông tuyến nhanh nhất.

