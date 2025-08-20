Mộc Châu mùa thu có gì hấp dẫn khiến tín đồ du lịch đứng ngồi không yên?

5 điểm du lịch “chữa lành” giúp bạn tìm lại sự bình yên Giữa nhịp sống hối hả, du lịch chữa lành là liều thuốc tinh thần hoàn hảo. Những địa điểm yên bình như Đà Lạt, Côn Đảo, Hà Giang sẽ giúp bạn tìm lại sự tĩnh lặng, tái tạo năng lượng,cân bằng cuộc sống.

Hè về, lên Măng Đen nghe thác Pa Sỹ thì thầm Thác Pa Sỹ (Măng Đen, Kom Tum) với vẻ đẹp hoang sơ và không khí trong lành, là điểm đến lý tưởng để trốn khỏi phố thị, tận hưởng mùa hè mát mẻ và khám phá thiên nhiên tuyệt vời.

Lên Mộc Châu ngắm hoa mận, "chốt" tour dài hay ngắn ngày? Tháng 1 – tháng 3 hàng năm là mùa hoa mận nở tại Mộc Châu (Sơn La). Cả không gian như khoác lên mình màu áo trắng tinh khôi của hoa mận, thu hút khách du lịch đến thưởng ngoạn.