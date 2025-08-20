Mộc Châu mùa thu có gì hấp dẫn khiến tín đồ du lịch đứng ngồi không yên?

5 điểm du lịch “chữa lành” giúp bạn tìm lại sự bình yên
Giữa nhịp sống hối hả, du lịch chữa lành là liều thuốc tinh thần hoàn hảo. Những địa điểm yên bình như Đà Lạt, Côn Đảo, Hà Giang sẽ giúp bạn tìm lại sự tĩnh lặng, tái tạo năng lượng,cân bằng cuộc sống.
|Đà Lạt từ lâu đã là lựa chọn hàng đầu cho những ai tìm kiếm sự thanh tịnh và bình yên. Thành phố này không chỉ nổi tiếng với không khí mát mẻ quanh năm, mà còn với những cảnh đẹp tựa tranh vẽ, từ hồ Xuân Hương, vườn hoa, cho đến những đồi thông bạt ngàn. Ảnh AGO Tourist
Hè về, lên Măng Đen nghe thác Pa Sỹ thì thầm
Thác Pa Sỹ (Măng Đen, Kom Tum) với vẻ đẹp hoang sơ và không khí trong lành, là điểm đến lý tưởng để trốn khỏi phố thị, tận hưởng mùa hè mát mẻ và khám phá thiên nhiên tuyệt vời.
|Nằm cách trung tâm Măng Đen khoảng 20 km, Thác Pa Sỹ là một trong những thác nước nổi tiếng của huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Được bao quanh bởi những cánh rừng nguyên sinh, Thác Pa Sỹ không chỉ đẹp bởi làn nước trong vắt, mà còn bởi sự hùng vĩ của cảnh vật. Ảnh VinWonders
|Thác có độ cao khoảng 50m, nước từ trên cao đổ xuống, tạo thành những làn sóng trắng xóa. Mỗi khi mặt trời chiếu rọi, nước thác phản chiếu ánh sáng tạo nên một khung cảnh huyền bí, kỳ ảo khiến du khách không khỏi trầm trồ. Không gian xung quanh thác còn bao phủ bởi cây cối xanh tươi, tạo nên một bức tranh thiên nhiên vừa hùng vĩ, vừa dịu dàng. Ảnh dulich
|Thác Pa Sỹ không chỉ là nơi lý tưởng để chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên mà còn là điểm đến tuyệt vời cho những ai yêu thích dã ngoại. Không khí mát mẻ quanh năm ở Măng Đen mang đến cho du khách cảm giác thư giãn và dễ chịu, đặc biệt vào mùa hè. Ảnh Traveloka
Lên Mộc Châu ngắm hoa mận, "chốt" tour dài hay ngắn ngày?
Tháng 1 – tháng 3 hàng năm là mùa hoa mận nở tại Mộc Châu (Sơn La). Cả không gian như khoác lên mình màu áo trắng tinh khôi của hoa mận, thu hút khách du lịch đến thưởng ngoạn.
“Nếu có thời gian và điều kiện, nên lưu trú từ 3-5 ngày, vì đây là thời điểm có thể nói Mộc Châu đẹp nhất trong năm. Năm nay, có rất nhiều đơn vị lữ hành đã nhanh nhạy tung ra các tour đi về trong ngày, hoặc 2 ngày 1 đêm rất hợp với dân văn phòng”, chị Lê Quỳnh Tiên chia sẻ.
