Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Du lịch

Mộc Châu mùa thu có gì hấp dẫn khiến tín đồ du lịch đứng ngồi không yên?

Mộc Châu mùa thu rực rỡ với đồi chè xanh, hoa cải trắng, tam giác mạch tím hồng, hoa dã quỳ vàng – điểm hẹn lý tưởng cho chuyến du lịch khám phá.

Vân Giang
moc-chau6.jpg
Mộc Châu, nằm ở độ cao hơn 1.000 mét so với mực nước biển, vốn nổi tiếng với khí hậu mát mẻ quanh năm. Ảnh luhanhvietnam
moc-chau2.jpg
Nhưng mùa thu, từ tháng 8 đến tháng 10, là lúc cao nguyên trở nên đẹp nhất: ban ngày nắng nhẹ vàng óng, sáng sớm và chiều tối se lạnh dịu dàng, thiên nhiên khoác lên mình tấm áo mới, khiến mọi góc nhìn đều nên thơ. Ảnh La Mộc
moc-chau3.jpg
Đặt chân đến Mộc Châu mùa này, du khách như bước vào một bức tranh sống động. Đồi chè trái tim - biểu tượng của cao nguyên - hiện ra xanh mướt, trải dài bất tận. Ảnh La Mộc
moc-chau5.jpg
. Ngồi nhâm nhi tách trà nóng giữa không gian mát lành, hít thở hương trà thoang thoảng, mọi muộn phiền dường như tan biến. Ảnh MIA
moc-chau1.jpg
Không chỉ có đồi chè, Mộc Châu còn chào đón du khách bằng những thắng cảnh tuyệt đẹp. Ảnh La Mộc
moc-chau.jpg
Thác Dải Yếm tung dòng nước trắng xóa như dải lụa mềm mại giữa núi rừng, vừa hùng vĩ vừa thơ mộng. Bản Áng với những hàng thông xanh rì soi bóng xuống mặt hồ phẳng lặng mang đến cảm giác bình yên như chốn cổ tích, lý tưởng cho một buổi picnic hoặc cắm trại. Ảnh La Mộc
moc-chau4.jpg
Nếu yêu thích khám phá, Ngũ Động Bản Ôn với năm hang động ẩn mình trong rừng già, vẫn giữ nguyên vẻ hoang sơ, là điểm đến không thể bỏ qua. Ảnh La Mộc
ca-suoi-nuong-gio.jpg
Ẩm thực Mộc Châu mùa thu cũng là trải nghiệm không thể thiếu. Bê chao vàng ruộm thơm lừng, cá suối nướng giòn tan trên than hồng, cải mèo xanh mướt xào tỏi, cơm lam thơm mùi nếp mới, cùng sữa chua và sữa tươi nguyên chất, tất cả hòa quyện tạo nên bữa ăn đậm chất núi rừng. Ảnh MIA
mocchau.jpg
Khi đêm xuống, ngồi bên bếp lửa nhấp chén rượu ngô hay rượu táo mèo ấm nồng, nghe tiếng gió rì rào và trò chuyện rôm rả, du khách sẽ cảm nhận sự an yên, tạm rời xa nhịp sống hối hả. Ảnh luhanhvietnam
moc-chau-4124.jpg
Mộc Châu có nhiều homestay và resort nằm giữa đồi chè hoặc ven núi, view cực đẹp, giá dao động từ 300.000 đến 1.000.000 đồng mỗi đêm. Du khách nên chuẩn bị áo khoác mỏng để giữ ấm, giày thể thao tiện di chuyển và máy ảnh hoặc điện thoại đầy pin để lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ. Ảnh Nguyễn Thị Thảo
moc-chau1-903.jpg
Mộc Châu mùa thu không chỉ đẹp ở cảnh sắc mà còn ở cảm giác bình yên. Một chuyến đi ngắn ngày lên cao nguyên, hít thở bầu không khí trong lành, lắng nghe tiếng suối róc rách và ngắm nhìn những gam màu rực rỡ của thiên nhiên chính là “liều thuốc” xua tan mệt mỏi. Ảnh Nguyễn Thị Thảo
#Mộc Châu mùa thu #du lịch Mộc Châu #đồi chè Mộc Châu #hoa tam giác mạch #thác Dải Yếm #bản Áng

Bài liên quan

Photo

5 điểm du lịch “chữa lành” giúp bạn tìm lại sự bình yên

Giữa nhịp sống hối hả, du lịch chữa lành là liều thuốc tinh thần hoàn hảo. Những địa điểm yên bình như Đà Lạt, Côn Đảo, Hà Giang sẽ giúp bạn tìm lại sự tĩnh lặng, tái tạo năng lượng,cân bằng cuộc sống.

5 diem du lich “chua lanh” giup ban tim lai su binh yen
 Đà Lạt từ lâu đã là lựa chọn hàng đầu cho những ai tìm kiếm sự thanh tịnh và bình yên. Thành phố này không chỉ nổi tiếng với không khí mát mẻ quanh năm, mà còn với những cảnh đẹp tựa tranh vẽ, từ hồ Xuân Hương, vườn hoa, cho đến những đồi thông bạt ngàn. Ảnh AGO Tourist
Xem chi tiết

Photo

Hè về, lên Măng Đen nghe thác Pa Sỹ thì thầm

Thác Pa Sỹ (Măng Đen, Kom Tum) với vẻ đẹp hoang sơ và không khí trong lành, là điểm đến lý tưởng để trốn khỏi phố thị, tận hưởng mùa hè mát mẻ và khám phá thiên nhiên tuyệt vời.

He ve, len Mang Den nghe thac Pa Sy thi tham
Nằm cách trung tâm Măng Đen khoảng 20 km, Thác Pa Sỹ là một trong những thác nước nổi tiếng của huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Được bao quanh bởi những cánh rừng nguyên sinh, Thác Pa Sỹ không chỉ đẹp bởi làn nước trong vắt, mà còn bởi sự hùng vĩ của cảnh vật. Ảnh VinWonders 
He ve, len Mang Den nghe thac Pa Sy thi tham-Hinh-2
Thác có độ cao khoảng 50m, nước từ trên cao đổ xuống, tạo thành những làn sóng trắng xóa. Mỗi khi mặt trời chiếu rọi, nước thác phản chiếu ánh sáng tạo nên một khung cảnh huyền bí, kỳ ảo khiến du khách không khỏi trầm trồ. Không gian xung quanh thác còn bao phủ bởi cây cối xanh tươi, tạo nên một bức tranh thiên nhiên vừa hùng vĩ, vừa dịu dàng. Ảnh dulich
He ve, len Mang Den nghe thac Pa Sy thi tham-Hinh-3
Thác Pa Sỹ không chỉ là nơi lý tưởng để chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên mà còn là điểm đến tuyệt vời cho những ai yêu thích dã ngoại. Không khí mát mẻ quanh năm ở Măng Đen mang đến cho du khách cảm giác thư giãn và dễ chịu, đặc biệt vào mùa hè. Ảnh Traveloka
Xem chi tiết

Khám phá

Lên Mộc Châu ngắm hoa mận, "chốt" tour dài hay ngắn ngày?

Tháng 1 – tháng 3 hàng năm là mùa hoa mận nở tại Mộc Châu (Sơn La). Cả không gian như khoác lên mình màu áo trắng tinh khôi của hoa mận, thu hút khách du lịch đến thưởng ngoạn.

“Nếu có thời gian và điều kiện, nên lưu trú từ 3-5 ngày, vì đây là thời điểm có thể nói Mộc Châu đẹp nhất trong năm. Năm nay, có rất nhiều đơn vị lữ hành đã nhanh nhạy tung ra các tour đi về trong ngày, hoặc 2 ngày 1 đêm rất hợp với dân văn phòng”, chị Lê Quỳnh Tiên chia sẻ.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới