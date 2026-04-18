Đề xuất cách tính lương, phụ cấp theo mức lương cơ sở mới

Từ 1/7/2026, mức lương cơ sở được đề xuất tăng lên 2,53 triệu đồng, sẽ là cơ sở để tính toán mức lương, phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức.

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc hệ thống chính trị. Theo Báo Công Lý, đây được xem là căn cứ quan trọng để các cơ quan, đơn vị triển khai chính sách tiền lương mới từ giữa năm 2026.

Theo An Ninh Thủ Đô, dự thảo nêu rõ, đối tượng áp dụng là những người hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội.

Cụ thể gồm: cán bộ, công chức, viên chức; những người được cử làm việc tại hội, tổ chức phi chính phủ, dự án hoặc cơ quan, tổ chức quốc tế tại Việt Nam nhưng vẫn hưởng lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP.

Ngoài ra, dự thảo cũng áp dụng đối với người làm việc trong biên chế tại các hội được Nhà nước giao nhiệm vụ và hỗ trợ kinh phí; người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp hưởng hoạt động phí; người làm việc trong tổ chức cơ yếu; và người lao động theo hợp đồng thuộc diện áp dụng hoặc có thỏa thuận xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP.

Dự thảo Thông tư quy định đối tượng áp dụng ở tất cả các cấp, từ Trung ương đến địa phương, bao gồm cả cấp tỉnh, cấp xã, phường, đặc khu và đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

Bên cạnh đó, các trường hợp vẫn thuộc danh sách trả lương như: cán bộ, công chức, viên chức đi học, công tác, điều trị trong và ngoài nước; người đang tập sự, thử việc; hoặc đang bị tạm đình chỉ công tác, tạm giữ, tạm giam cũng được áp dụng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội và các chế độ liên quan đến tiền lương.

Đáng chú ý, từ ngày 1/7/2026, mức lương cơ sở được đề xuất xác định là 2.530.000 đồng/tháng. Đây sẽ là cơ sở để tính toán mức lương, phụ cấp và các khoản thu nhập khác của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong khu vực công.

Bộ Nội vụ đề xuất tăng lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng từ ngày 1/7/2026. Ảnh: Báo Pháp Luật Việt Nam.

Theo Báo Pháp Luật Việt Nam, Bộ Nội vụ đề xuất cách tính mức lương, phụ cấp và mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu đối với cán bộ, công chức, viên chức từ 1/7/2026 như sau:

Công thức tính mức lương: Mức lương thực hiện từ 1/7/2026 = Mức lương cơ sở 2.530.000 đồng/tháng x Hệ số lương hiện hưởng.

Công thức tính mức phụ cấp: Đối với các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở: Mức phụ cấp thực hiện từ 1/7/2026 = Mức lương cơ sở 2.530.000 đồng/tháng x Hệ số phụ cấp hiện hưởng

Đối với các khoản phụ cấp tính theo % mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có): Mức phụ cấp thực hiện từ 1/7/2026 = Mức lương thực hiện từ 1/7/2026 + Mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo thực hiện từ 1/7/2026 (nếu có) + Mức phụ cấp thâm niên vượt khung thực hiện từ 1/7/2026 (nếu có) x (Tỷ lệ % phụ cấp được hưởng theo quy định).

Đối với các khoản phụ cấp quy định bằng mức tiền cụ thể thì giữ nguyên theo quy định hiện hành.

Về công thức tính mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có): Mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu thực hiện từ 1/7/2026 = Mức lương cơ sở 2.530.000 đồng/tháng x Hệ số chênh lệch bảo lưu hiện hưởng (nếu có).

Ngoài ra, đối với đại biểu HĐND các cấp, dự thảo Thông tư quy định, căn cứ vào hệ số hoạt động phí đối với đại biểu HĐND các cấp theo quy định của pháp luật hiện hành để tính mức hoạt động phí theo công thức sau: Mức hoạt động phí thực hiện từ 1/7/2026 = Mức lương cơ sở 2.530.000 đồng/tháng x Hệ số hoạt động phí theo quy định.

Đối với những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, dự thảo Thông tư quy định, quỹ phụ cấp được ngân sách nhà nước khoán đối với mỗi thôn, tổ dân phố quy định tại Nghị định 33/2023/NĐ-CP được tính theo mức lương cơ sở 2.530.000 đồng/tháng. Việc quy định cụ thể mức phụ cấp đối với các đối tượng này thực hiện theo quy định tại Nghị định 33/2023/NĐ-CP.

Đối với người làm việc trong tổ chức cơ yếu, dự thảo Thông tư đề xuất như sau: Người làm việc trong tổ chức cơ yếu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an thực hiện theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an.

Người làm việc trong tổ chức cơ yếu trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội (không thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an), thực hiện tính mức lương, mức phụ cấp và mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có) theo cách tính quy định tại khoản 1 Điều 3 dự thảo Thông tư.

Dự kiến, dự thảo Thông tư có hiệu lực từ 1/7/2026.