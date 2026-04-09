Cán bộ không chuyên trách cấp xã không tăng lương cơ sở từ 1/7/2026

Dự thảo quy định mức lương cơ sở trong khu vực công đã bỏ áp dụng với người không chuyên trách cấp xã do đối tượng này sẽ kết thúc hoạt động trước hiệu lực.

Theo XM/Báo Tin tức và Dân tộc

Dự thảo Nghị định quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang nêu 9 nhóm được áp dụng mức lương cơ sở mới 2,53 triệu đồng/tháng từ 1/7/2026.

Giải quyết thủ tục cấp xã, phường tại Hà Nội.
So với Nghị định số 73/2024/NĐCP hiện hành, dự thảo nghị định mới đã bỏ đối tượng thụ hưởng là người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

Cơ quan soạn thảo lý giải, việc bỏ quy định về người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã do đối tượng này sẽ kết thúc hoạt động trước thời điểm hiệu lực của dự thảo nghị định. Đồng thời, cũng thực hiện rà soát, cập nhật quy định mới liên quan đến các nhóm đối tượng còn lại.

Dự thảo quy định 9 nhóm đối tượng hưởng lương, phụ cấp áp dụng mức lương cơ sở mới gồm:

Cán bộ, công chức từ Trung ương đến cấp xã quy định tại Điều 1 Luật Cán bộ, công chức.

Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại Điều 1 Luật Viên chức.

Người làm các công việc theo chế độ hợp đồng lao động quy định tại Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc trường hợp được áp dụng hoặc có thỏa thuận trong hợp đồng lao động áp dụng xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế tại các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động theo quy định tại Nghị định số 126/2024/NĐCP của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng và lao động hợp đồng thuộc quân đội.

Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc lực lượng công an.

Người làm việc trong tổ chức cơ yếu.

Hạ sĩ quan và binh sĩ thuộc quân đội; hạ sĩ quan và chiến sĩ nghĩa vụ thuộc ngành công an.

Người hoạt động không chuyên trách ở thôn và tổ dân phố.

Ngoài hạ sĩ quan và binh sĩ thuộc quân đội; hạ sĩ quan và chiến sĩ nghĩa vụ thuộc công an; người hoạt động không chuyên trách ở thôn và tổ dân phố, 7 nhóm còn lại thuộc đối tượng áp dụng chế độ tiền thưởng.

#tăng lương cơ sở #Cán bộ không chuyên trách cấp xã #tăng lương từ 1/7/2026 #9 nhóm đối tượng tăng lương

Dự kiến lương cơ sở sẽ tăng từ ngày 1/7 và dự kiến chỉ có 9 nhóm lao động được tính lương theo lương cơ sở.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đang có chỉ đạo Bộ Nội vụ xây dựng dự thảo nghị định về mức lương cơ sở mới. Theo đó, lương cơ sở được đề xuất điều chỉnh tăng 8% từ ngày 1/7/2026.

Bộ Nội vụ đề xuất tăng lương cơ sở từ 2,34 lên 2,53 triệu đồng/tháng từ 1-7-2026 tương đương mức tăng khoảng 8,1% nhằm tiếp tục cải thiện thu nhập khu vực công.

Bộ Nội vụ đề xuất tăng lương cơ sở từ 2,34 lên 2,53 triệu đồng/tháng từ 1-7-2026, tương đương mức tăng khoảng 8,1%, nhằm tiếp tục cải thiện thu nhập khu vực công.

Bộ Nội vụ đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Lương cơ sở dự kiến được điều chỉnh tăng khoảng 8% từ ngày 1/7/2026, đồng thời sẽ điều chỉnh lương hưu và các loại trợ cấp.

Thông tin trên được Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa cho biết tại hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI ở đơn vị bầu cử số 1, tỉnh Lào Cai. Hiện nay, lương cơ sở đang ở mức 2,34 triệu đồng/tháng. Nếu tăng 8% như dự kiến, lương cơ sở sẽ lên gần 2,53 triệu đồng/tháng, tức tăng thêm gần 190.000 đồng so với hiện hành.

Áp lực chi tiêu

