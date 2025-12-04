Đề xuất bổ sung 670 tỷ đồng cho 10 tỉnh khắc phục đường bộ sau thiên tai

Thường vụ Quốc hội thống nhất cần điều chỉnh dự toán chi sự nghiệp kinh tế năm 2025 để bổ sung cho các tỉnh thành khắc phục hậu quả thiên tai lĩnh vực đường bộ.

Ngày 4/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về điều chỉnh giảm dự toán chi sự nghiệp kinh tế năm 2025 đã giao cho Bộ Xây dựng để bổ sung có mục tiêu cho UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhằm khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ (lần 2).

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Media Quốc hội.

Theo tờ trình của Chính phủ, thời gian qua, biến đổi khí hậu, thiên tai đã ảnh hưởng đến các đoạn, tuyến quốc lộ đã phân cấp về UBND các tỉnh quản lý.

Nhu cầu kinh phí cho công tác quản lý, bảo trì hệ thống quốc lộ năm 2025 tại các địa phương được tổng hợp tại thời điểm tháng 7/2024, chưa bao gồm khối lượng các công việc phát sinh sau phân cấp (từ tháng 1/2025).

Do vậy, một số địa phương (Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Lai Châu, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh) gặp khó khăn trong cân đối, bố trí nguồn kinh phí năm 2025 để xử lý, đảm bảo giao thông, khắc phục hậu quả thiên tai trên các tuyến quốc lộ được phân cấp quản lý.

Theo đề xuất của các địa phương và Bộ Xây dựng, Chính phủ thống nhất điều chỉnh giảm dự toán chi sự nghiệp kinh tế năm 2025 đã giao cho Bộ Xây dựng để bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho 10 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (lần 2) số tiền 670 tỷ đồng.

Phương án đề xuất giảm 670 tỷ đồng đồng từ dự toán chi cho các hoạt động kinh tế đã giao cho Bộ Xây dựng là khả thi.

Theo phụ lục kèm theo tờ trình, trong 10 tỉnh, Nghệ An có thể được phân bổ nhiều nhất với 160 tỷ đồng.

Thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết, Thường trực Ủy ban nhận thấy, việc điều chỉnh giảm dự toán như đề xuất trên là cần thiết để giải quyết các vấn đề thực tế đặt ra.

Tuy nhiên, việc quyết định nội dung này không thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; kiến nghị Chính phủ xem xét, quyết định theo thẩm quyền hoặc Chính phủ báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định.

Kết luận phiên họp, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải khẳng định Thường vụ Quốc hội thống nhất sự cần thiết khẩn trương điều chỉnh dự toán chi sự nghiệp kinh tế năm 2025 đã giao cho Bộ Xây dựng.

Tuy nhiên, do đã vượt quá thời hạn điều chỉnh dự toán theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước hiện hành, Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội xem xét quyết định.