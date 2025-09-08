Hà Nội

Chính trị

Đề nghị MTTQ Việt Nam giám sát việc thực hiện Nghị quyết 1796

Nghị quyết số 1796/NQ-UBTVQH giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển và sử dụng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong đó đề nghị MTTQ Việt Nam tổ chức giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Theo Lê Ái/Đại Đoàn kết

Nghị quyết chỉ rõ: Chính phủ, một số bộ, ngành và hầu hết các địa phương chưa ban hành văn bản tổng thể, định hướng chiến lược dài hạn về phát triển nguồn nhân lực, nhân lực chất lượng cao. Một số chiến lược, chương trình, đề án, trong đó có những văn bản quan trọng, có tính chiến lược chậm được ban hành, tổ chức thực hiện còn hạn chế, kết quả chưa rõ nét. Cơ chế, chính sách đối với lĩnh vực giáo dục, đào tạo; thu hút, quản lý, sử dụng, trọng dụng nhân lực ở khu vực công lập và ngoài công lập; phát triển nguồn nhân lực người dân tộc thiểu số còn bất cập.

Bước vào kỷ nguyên mới, yêu cầu về nhân lực chất lượng cao ngày càng cấp thiết. Từ đó về giải pháp, Nghị quyết yêu cầu, đổi mới mạnh mẽ cơ chế sử dụng, trọng dụng, phát triển, giữ chân nhân lực chất lượng cao để phát huy hiệu quả số nhân tài đã được tuyển dụng, thu hút theo hướng tổ chức các chương trình, công trình, dự án riêng với cơ chế đãi ngộ và môi trường làm việc mang tính mở, khuyến khích đổi mới sáng tạo, đề cao trách nhiệm. Triển khai thực hiện tốt các chính sách mới về thu hút, tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng đãi ngộ để củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, nhà khoa học; các chính sách đặc thù, vượt trội cho người làm công tác khoa học, xây dựng pháp luật theo quy định.

Bên cạnh đó, chú trọng thu hút nhân tài là sinh viên Việt Nam học tập ở nước ngoài, chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, “tổng công trình sư”, nhóm nghiên cứu mạnh là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành là người nước ngoài làm việc trong những lĩnh vực mới, lĩnh vực quan trọng (dịch vụ kỹ thuật cao, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, luật,...) ở các khu công nghệ cao, trung tâm tài chính quốc tế, vùng động lực phát triển. Triển khai thực hiện tốt chính sách về thị thực nhằm thu hút người nước ngoài thuộc nhóm nhân lực chất lượng cao…

Nghị quyết giao trong năm 2025 Chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết cho giai đoạn 2026-2030, xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, lộ trình, tiến độ và kinh phí bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ. Căn cứ kế hoạch của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, bảo đảm thực hiện đồng bộ, kịp thời, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp quy định tại Điều 2 của Nghị quyết và các giải pháp, kiến nghị nêu tại Báo cáo số 1385/BC-ĐGS ngày 6/8/2025 của Đoàn Giám sát.

Chính phủ gửi kế hoạch đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội để giám sát. Hàng năm, Chính phủ tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Quốc hội. Đồng thời đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Không gian trưng bày chủ đề "Kiến tạo, phát triển" của MTTQ Việt Nam

Với chủ đề “Kiến tạo, phát triển”, không gian triển lãm được thiết kế dựa trên ý tưởng logo của MTTQ Việt Nam và hình tượng hoa sen.

Sáng 28/8, Triển lãm thành tựu đất nước nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025) với chủ đề “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Hà Nội).

trien-lam-mttq.jpg
Các Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam và các đại biểu thăm không gian triển lãm 'Kiến tạo, phát triển'. Ảnh: Tiến Đạt.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam gặp mặt đại biểu các tầng lớp nhân dân

Sáng 24/8, tại Hà Nội, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam gặp mặt 300 đại biểu tiêu biểu đại diện các tầng lớp nhân dân nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Dự và chủ trì buổi gặp mặt có các Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

mttq-gap-mat.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và các đại biểu tham dự chương trình gặp mặt. Ảnh: Quang Vinh.
Đồng chí Đỗ Văn Chiến được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Ngày 20/8, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đại diện lãnh đạo Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; chỉ định Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030.

do-van-chien.jpg
Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành nhận Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; chỉ định Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Quang Vinh.
