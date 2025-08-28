Hà Nội

Chính trị

Không gian trưng bày chủ đề "Kiến tạo, phát triển" của MTTQ Việt Nam

Với chủ đề “Kiến tạo, phát triển”, không gian triển lãm được thiết kế dựa trên ý tưởng logo của MTTQ Việt Nam và hình tượng hoa sen.

Theo Tiến Đạt/Đại Đoàn kết

Sáng 28/8, Triển lãm thành tựu đất nước nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025) với chủ đề “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Hà Nội).

trien-lam-mttq.jpg
Các Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam và các đại biểu thăm không gian triển lãm 'Kiến tạo, phát triển'. Ảnh: Tiến Đạt.

Các Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam: Hà Thị Nga, Lương Quốc Đoàn, Nguyễn Thị Tuyến, Bùi Quang Huy đã đến thăm không gian triển lãm do Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức với chủ đề: “Kiến tạo, phát triển”.

trien-lam-mttq-2.jpg
Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga và các đại biểu thăm không gian triển lãm 'Kiến tạo, phát triển'. Ảnh: Tiến Đạt.

Với chủ đề “Kiến tạo, phát triển”, không gian triển lãm được thiết kế dựa trên ý tưởng logo của MTTQ Việt Nam và hình tượng hoa sen - loài hoa được lựa chọn là Quốc hoa của Việt Nam để làm ý tưởng chủ đạo của thiết kết.

Khu vực trung tâm triển lãm về MTTQ Việt Nam thể hiện vai trò trung tâm, ngọn cờ tiên phong trong đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Mỗi một cánh sen sẽ thể hiện kết quả nổi bật của các tổ chức chính trị - xã hội.

Chính trị

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam gặp mặt đại biểu các tầng lớp nhân dân

Sáng 24/8, tại Hà Nội, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam gặp mặt 300 đại biểu tiêu biểu đại diện các tầng lớp nhân dân nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Dự và chủ trì buổi gặp mặt có các Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

mttq-gap-mat.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và các đại biểu tham dự chương trình gặp mặt. Ảnh: Quang Vinh.
Chính trị

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh có tân Phó Chủ tịch Thường trực

Ông Nguyễn Thành Đồng – Bí thư Đảng ủy xã Đức Thịnh giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh.

Ngày 21/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức Hội nghị lần thứ 5, nhiệm kỳ 2024-2029.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Theo Quyết định số 1688-QĐ/TU ngày 18/8/2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh điều động ông Nguyễn Thành Đồng - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch HĐND xã Đức Thịnh thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Đức Thịnh, đến nhận công tác tại Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh từ ngày 21/8/2025, giới thiệu hiệp thương cử giữ chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, nhiệm kỳ 2024-2029.

Chính trị

Đồng chí Đỗ Văn Chiến được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Ngày 20/8, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đại diện lãnh đạo Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; chỉ định Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030.

do-van-chien.jpg
Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành nhận Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; chỉ định Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Quang Vinh.
