Không gian trưng bày chủ đề "Kiến tạo, phát triển" của MTTQ Việt Nam

Sáng 28/8, Triển lãm thành tựu đất nước nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025) với chủ đề “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Hà Nội).

Các Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam và các đại biểu thăm không gian triển lãm 'Kiến tạo, phát triển'. Ảnh: Tiến Đạt.

Các Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam: Hà Thị Nga, Lương Quốc Đoàn, Nguyễn Thị Tuyến, Bùi Quang Huy đã đến thăm không gian triển lãm do Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức với chủ đề: “Kiến tạo, phát triển”.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga và các đại biểu thăm không gian triển lãm 'Kiến tạo, phát triển'. Ảnh: Tiến Đạt.

Với chủ đề “Kiến tạo, phát triển”, không gian triển lãm được thiết kế dựa trên ý tưởng logo của MTTQ Việt Nam và hình tượng hoa sen - loài hoa được lựa chọn là Quốc hoa của Việt Nam để làm ý tưởng chủ đạo của thiết kết.

Khu vực trung tâm triển lãm về MTTQ Việt Nam thể hiện vai trò trung tâm, ngọn cờ tiên phong trong đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Mỗi một cánh sen sẽ thể hiện kết quả nổi bật của các tổ chức chính trị - xã hội.