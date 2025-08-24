Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam gặp mặt đại biểu các tầng lớp nhân dân

Sáng 24/8, tại Hà Nội, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam gặp mặt 300 đại biểu tiêu biểu đại diện các tầng lớp nhân dân nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Dự và chủ trì buổi gặp mặt có các Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và các đại biểu tham dự chương trình gặp mặt. Ảnh: Quang Vinh.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và các đại biểu tham dự chương trình gặp mặt. Ảnh: Quang Vinh.

Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị gặp mặt các đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân. Ảnh: Quang Vinh.

Cùng dự có ông Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; ông Huỳnh Đảm, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; bà Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội khuyến học Việt Nam;...

Chương trình có sự tham dự của 300 đại biểu đến từ 34 tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong số 300 đại biểu, đại biểu có tuổi đời cao nhất là ông Ngô Thanh Hoa, sinh năm 1930 (95 tuổi), thuộc đoàn đại biểu thành phố Hồ Chí Minh; đại biểu ít tuổi nhất là em Hồ Phương Linh, sinh năm 2008 (17 tuổi) là học sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông chuyên tỉnh Hà Tĩnh.

Các đại biểu tham dự chương trình gặp mặt. Ảnh: Quang Vinh.

Cuộc gặp mặt lần này là dịp để mỗi đại biểu cùng ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc và cũng là dịp để bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với sự cống hiến, đóng góp to lớn các giai tầng trong xã hội, của đồng bào chiến sĩ, các dân tộc, tôn giáo và cộng đồng người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, hòa bình, thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đây cũng là dịp để lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam lắng nghe những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các nhân sĩ, trí thức, các chức sắc, tôn giáo và kiều bào; đồng thời chia sẻ một số thông tin về tình hình trong nước và quốc tế thời gian qua.

Qua đó, khơi dậy niềm tự hào, truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết; tạo hiệu ứng lan tỏa, truyền cảm hứng, góp phần tạo khí thế mới, động lực mới trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, chung sức đồng lòng vượt qua khó khăn, thách thức, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.