Đấu thầu tại TP Đồng Nai: Sự vắng bóng đối thủ của Công ty Cổ phần V5T [Kỳ 2]

Dù hình thức là đấu thầu công khai, Công ty Cổ phần V5T vẫn thường xuyên "một mình một ngựa" trúng thầu. Khi có đối thủ cạnh tranh, giá thầu lập tức giảm đến 30%.

Quan sát của Tri thức và Cuộc sống cho thấy, bên cạnh việc trúng các gói chỉ định thầu, Công ty Cổ phần V5T còn tham gia nhiều gói thầu thông qua hình thức "Chào hàng cạnh tranh trong nước qua mạng". Tuy nhiên, một kịch bản thường xuyên lặp lại: V5T luôn là nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ.

Một mình một ngựa tại TP Đồng Nai

Theo Bối cảnh hành chính mới, từ ngày 30/4/2026, tỉnh Đồng Nai đã trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết số 30/2026/QH16. Tại dự án đầu tư nâng cấp hệ thống truyền thông xã Lộc Hưng (TP Đồng Nai) với giá dự toán 683.813.084 đồng, gói thầu được tổ chức chào hàng cạnh tranh công khai trên mạng. Dù vậy, tại thời điểm đóng thầu ngày 23/01/2026, chỉ có duy nhất Công ty Cổ phần V5T tham dự.

Kết quả, do không có đối thủ cạnh tranh, V5T chào giá gốc vượt cả dự toán, sau đó dùng thư giảm giá để chốt mức trúng thầu 679.987.885 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm ngân sách ở gói thầu này chỉ đạt mức tượng trưng: 0.56%. Việc các doanh nghiệp cung cấp công nghệ thông tin lớn trên thị trường vắng mặt tại các gói thầu này là một dấu hiệu bất thường, khiến chủ đầu tư mất đi cơ hội tiếp cận công nghệ tốt hơn với giá cả cạnh tranh hơn.

Nghịch lý giá trị thật khi có cạnh tranh

Hiệu quả của môi trường đấu thầu cạnh tranh được minh chứng sắc nét qua gói thầu tại xã Đức Lập. Khác với kịch bản tại TP Đồng Nai hay Tây Ninh, gói thầu Xây dựng và lắp đặt hệ thống truyền thanh Đức Lập thu hút 04 nhà thầu tham dự, trong đó có những đơn vị tên tuổi lớn.

Trước sức ép từ các đối thủ chào giá dưới 1,9 tỷ đồng cho gói thầu có dự toán 2.317.623.243 đồng, Công ty Cổ phần V5T đã chủ động tung thư giảm giá với tỷ lệ chiết khấu lên tới 29,9%. Qua đó, giá trúng thầu của V5T rớt xuống chỉ còn 1.624.000.000 đồng, mang lại khoản tiết kiệm gần 700 triệu đồng cho ngân sách nhà nước (khoảng 30%).

Nguồn MSC

Bình luận về nghịch lý này, Chuyên gia đấu thầu Lê Hân phân tích: "Tỷ lệ giảm giá 30% tại Đức Lập vạch trần bức tranh thực tế về biên độ lợi nhuận khổng lồ của các thiết bị truyền thanh. Khi doanh nghiệp 'một mình một ngựa', ngân sách phải gánh mức giá tối đa. Chỉ có môi trường cạnh tranh khốc liệt mới ép nhà thầu lộ ra giá trị thật của hàng hóa, bảo vệ túi tiền của nhà nước".

Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 3:] Kỷ cương thép đấu thầu: Cơ quan chức năng cần làm rõ gói thầu của V5T