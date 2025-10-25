Đấu thầu tại Ban QLDA ĐTXD Khu vực 5: Mâu thuẫn trong báo cáo đánh giá?

Ngày 08/10/2025, ông Lê Trung Kiên, Phó Giám đốc phụ trách Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 5 Tây Ninh (viết tắt: Ban QLDA ĐTXD Khu vực 5), đã ký Quyết định số 196/QĐ-BQLKV5 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Xây lắp + ATGT (Mã TBMT: IB2500372541 - 00).

Quyết định số 196/QĐ-BQLKV5 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Xây lắp + ATGT. Nguồn: MSC

Gói thầu này thuộc Dự án Đường tổ 15-10-12; tổ 16; tổ 15 ấp Phước Bình 1, sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương/tỉnh.

Theo Quyết định 196/QĐ-BQLKV5, giá dự toán của gói thầu là 2.708.734.945 đồng. Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH MTV Như Mai PV (MST: 3901180515) (sau đây gọi là Công ty Như Mai PV). Giá trúng thầu là 2.176.060.629 đồng.

Như vậy, so với giá dự toán, giá trúng thầu đã giảm 532.674.316 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 19,67%. Đây là một tỷ lệ tiết kiệm tương đối cao, cho thấy tính cạnh tranh về giá tại gói thầu.

Tuy nhiên, khi xem xét Báo cáo đánh giá E-HSDT số 654/BC-CTY ngày 03/10/2025 do đơn vị tư vấn lập - Công ty TNHH MTV Dương Hoàng Nam (sau đây gọi là Tư vấn Dương Hoàng Nam) - lại bộc lộ một số điểm mâu thuẫn, gây thắc mắc về quy trình đánh giá.

Mâu thuẫn trong Báo cáo đánh giá HSDT

Theo các tài liệu công khai, gói thầu trên có 6 nhà thầu nộp E-HSDT, bao gồm (giá dự thầu sau giảm giá nếu có): Công ty Như Mai PV (2.176.060.629 đồng), Công ty TNHH Thông Thuận Phát (2.350.000.000 đồng), Công ty TNHH Thiết kế và Đầu tư Xây dựng Sơn Nam (2.380.800.222 đồng), Công ty TNHH Khảo sát Thiết kế Miền Đông (2.546.164.492 đồng), Công ty Cổ phần Xây dựng - Thương mại Nhất Trung (2.559.556.656 đồng), và Công ty TNHH MTV Nam Phương (2.719.942.816 đồng).

Đơn vị tư vấn đánh giá HSDT là Tư vấn Dương Hoàng Nam.

Tại Báo cáo 654/BC-CTY, ở phần 4 (Kết quả đánh giá về kỹ thuật), Tư vấn Dương Hoàng Nam đánh giá 4/6 nhà thầu "Đạt" và 2/6 nhà thầu "Không đạt".

Cụ thể, Công ty TNHH Thông Thuận Phát bị đánh giá "Không đạt" với lý do: "Không có biểu đồ vật liệu, thiết bị, nhân sự không thể hiện nhân sự chủ chốt". Công ty TNHH Thiết kế và Đầu tư Xây dựng Sơn Nam cũng bị đánh giá "Không đạt" vì "Xác nhận thời gian bảo hành công trình không phù hợp" và "Kế hoạch bảo trì công trình không phù hợp...".

Theo quy định của pháp luật về đấu thầu, nhà thầu bị đánh giá "Không đạt" ở bước đánh giá kỹ thuật sẽ không được xem xét ở các bước tiếp theo (đánh giá tài chính, xếp hạng).

Thế nhưng, trong chính Báo cáo 654/BC-CTY, tại Bảng số 07 (Bảng tổng hợp kết quả đánh giá E-HSDT), Tư vấn Dương Hoàng Nam lại xếp hạng Công ty TNHH Thông Thuận Phát ở vị trí thứ 2 (sau nhà thầu Như Mai PV). Trong khi đó, Công ty Sơn Nam (cũng bị loại kỹ thuật) thì không được xếp hạng.

Điều đáng chú ý là, Quyết định phê duyệt KQLCNT số 196/QĐ-BQLKV5 của Ban QLDA ĐTXD Khu vực 5 sau đó cũng ghi lý do Công ty TNHH Thông Thuận Phát không trúng thầu là "Giá dự thầu xếp hạng 2" , thay vì lý do "Không đạt kết quả đánh giá kỹ thuật" như Công ty Sơn Nam.

Việc một nhà thầu bị kết luận "Không đạt" kỹ thuật nhưng vẫn được "vượt rào" để vào vòng xếp hạng tài chính là một mâu thuẫn rõ ràng trong Báo cáo đánh giá số 654/BC-CTY, đặt ra câu hỏi về tính nhất quán và tuân thủ quy trình của đơn vị tư vấn.

Nhà thầu trúng thầu và đơn vị tư vấn "quen mặt"

Về nhà thầu trúng thầu, Công ty Như Mai PV (Giám đốc Nguyễn Thành Trung), có địa chỉ tại Xã Phước Vinh, tỉnh Tây Ninh (theo địa giới hành chính mới sau ngày 01/7/2025).

Trong quá trình đánh giá, HSDT của Công ty Như Mai PV cũng bị yêu cầu làm rõ nhiều nội dung. Ngày 24/9/2025, Tư vấn Dương Hoàng Nam đã đề nghị công ty này chứng minh khả năng huy động Chỉ huy trưởng (do bị trùng gói thầu khác), bổ sung các quyết định phân công, xác nhận kinh nghiệm cho nhân sự và bổ sung hồ sơ thiết bị (hợp đồng thuê máy lu, máy hàn, máy cắt uốn thép). Đến ngày 29/9/2025, Công ty Như Mai PV "đã thay thế bổ sung đầy đủ nội dung trên" và được đánh giá "Đạt".

Một chi tiết đáng lưu ý là mối quan hệ giữa nhà thầu trúng thầu (Như Mai PV) và đơn vị tư vấn đánh giá HSDT (Tư vấn Dương Hoàng Nam).

Dữ liệu thống kê về hoạt động đấu thầu cho thấy, Công ty Như Mai PV là một "khách quen" của Tư vấn Dương Hoàng Nam. Khi Tư vấn Dương Hoàng Nam đóng vai trò là bên mời thầu, Công ty Như Mai PV đã tham gia 15 gói thầu và trúng 9 gói trong số đó (tỷ lệ trúng 60%).

Việc một đơn vị tư vấn có lịch sử hợp tác dày đặc (với tư cách BMT - Nhà thầu) với một nhà thầu, sau đó lại trở thành đơn vị "cầm cân nảy mực" đánh giá HSDT cho chính nhà thầu "quen mặt" đó tại gói thầu của một BMT khác, là vấn đề cần được nhìn nhận thấu đáo để đảm bảo sự khách quan, công bằng, minh bạch, vốn là các nguyên tắc cốt lõi của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15.

Để làm rõ các mâu thuẫn trong báo cáo đánh giá và đảm bảo tính khách quan của quy trình lựa chọn nhà thầu, rất cần sự lên tiếng chính thức từ Ban QLDA ĐTXD Khu vực 5 và đơn vị tư vấn là Công ty TNHH MTV Dương Hoàng Nam.