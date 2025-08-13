Hà Nội

Sống Khỏe

Địa chỉ vàng: Bệnh viện điều trị tốt bệnh “vi khuẩn ăn thịt người”

Vi khuẩn ăn thịt người nguy hiểm, đặc biệt đối với người có hệ miễn dịch yếu. Tham khảo các địa chỉ khám chữa bệnh uy tín để bảo vệ sức khỏe của bạn.

Thúy Nga

Vi khuẩn gây viêm mô tế bào hoại tử có nhiều ở vùng nước hoặc đất bẩn. Chúng xâm nhập vào cơ thể người bệnh qua các vết thương hở. Khi xâm nhập được vào các mô sâu, vi khuẩn sẽ phóng ra độc gây tổn thương các mô xung quanh với tốc độ rất nhanh.

anh-5.jpg
Thăm khám cho bệnh nhân bị “vi khuẩn ăn thịt người” tấn công.

Những người có hệ miễn dịch kém dễ bị nhiễm vi khuẩn gây viêm mô tế bào hoại tử như: Người uống nhiều rượu bia; Sử dụng chất gây nghiện (thuốc lá, ma túy,..); Từng bị bệnh thủy đậu; Bệnh xơ gan; Người bệnh tiểu đường; Mắc các bệnh về tim mạch ảnh hưởng đến van tim; Bệnh phổi, bệnh lao; Bệnh mạch máu ngoại vi....

Tình trạng viêm mô tế bào hoại tử không được điều trị kịp thời có thể gây: Nhiễm trùng huyết, sốc nhiễm độc và suy yếu các cơ quan trong cơ thể. Bệnh có thể gây ra những biến chứng suốt đời như: Cắt bỏ tay chân, để lại sẹo nghiêm trọng sau phẫu thuật cắt bỏ mô bị nhiễm trùng.

Các bệnh viện điều trị tốt bệnh “vi khuẩn ăn thịt người” gồm:

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương: Thôn Bầu, Đông Anh, Hà Nội

Bệnh viện Bạch Mai: Số 78 Giải Phóng, phường Phương Mai, Hà Nội.

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108: Số 1 Trần Hưng Đạo, phường Bạch Đằng, Hà Nội.

Bệnh viện Quân Y 103: Số 261 Phùng Hưng, phường Phúc La, Hà Nội.

Bệnh viện Đại học Y Hà Nội: Số 1 Tôn Thất Tùng, phường Trung Tự, Hà Nội.

