Dấu hiệu tội danh hai đối tượng lao xe vào Đại úy Cảnh sát cơ động?

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang điều tra, xử lý đối tượng lao xe vào Cảnh sát cơ động đang làm nhiệm vụ bảo vệ buổi hợp luyện A80 vào tối 21/8.

Khoảng 20h tối 21/8, Nguyễn Bá Hoài Nam (SN 2007, thôn Trung Oai, xã Phúc Thịnh, Hà Nội) điều khiển xe máy, chở theo Nguyễn Văn Quân (SN 2007, thôn Nam Cường, xã Tiến Thắng, Hà Nội)‎ di chuyển với tốc độ cao trên đường Nghi Tàm hướng về Âu Cơ. ‎

Thời điểm này, các lực lượng Công an TP Hà Nội đang làm nhiệm vụ cấm đường phục vụ buổi hợp luyện Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Khi tổ công tác của Công an TP Hà Nội tại chốt bảo vệ trước số nhà 336A Nghi Tàm đã ra hiệu lệnh dừng xe, nhưng 2 đối tượng không chấp hành mà tiếp tục lao xe đâm thẳng vào Đại uý Lê Đình Công, cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động Công an TP Hà Nội. Hành vi của hai đối tượng khiến đại úy Công bị chấn thương sọ não, gãy xương mũi và xương hàm, gãy tay trái...

Dưới góc nhìn pháp lý, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp cho rằng, hành vi của hai đối tượng “thông chốt” điều khiển xe mô tô di chuyển với tốc độ cao vào đường cấm (khu vực cấm đường) khi Hà Nội đang chuẩn bị cho tổng duyệt diễu binh diễu hành thể hiện ý thức coi thường pháp luật, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ. Đặc biệt, hậu quả hành vi đã gây thương tích nghiêm trọng cho chiến sĩ cảnh sát cơ động nên các đối tượng này sẽ bị xử lý hình sự.

Nếu các đối tượng này nhận thức được rằng hành vi của mình có thể dẫn đến chết người, nhưng vẫn cố ý điều khiển phương tiện lao vào tổ công tác dẫn đến một chiến sĩ cảnh sát cơ động bị thương nặng có thể xử lý các đối tượng này về tội giết người theo quy định tại điều 123 Bộ luật Hình sự.

Trường hợp không đủ căn cứ để xử lý về tội giết người cũng có thể xử lý các đối tượng này về tội chống người thi hành công vụ theo quy định tại điều 330 Bộ luật Hình sự hình phạt cao nhất có thể tới 7 năm tù.

Hành vi của hai đối tượng rất đáng lên án, nhất là trong khi người dân đang háo hức chờ đón lễ diễu binh diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9, lực lượng A80 tích cực tập luyện và thực hiện công tác chuẩn bị cho đợt diễu binh, diễu hành quy mô lớn nhất từ trước đến nay, quân dân thủ đô cũng rất hào hứng với dịp kỷ niệm trọng đại này. Hành vi của các đối tượng trong vụ việc này cần phải xử lý nghiêm minh bằng chế tài của pháp luật.

“Mọi hành vi có tính chất phá rối, gây mất an ninh trật tự, cản trở người thi hành công vụ đều cần phải được phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh để đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội, đảm bảo lễ kỷ niệm được diễn ra trong không khí hòa bình, vui tươi, an toàn và hạnh phúc”, luật sư Cường nêu ý kiến.