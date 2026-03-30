Dấu hiệu mồ hôi muối cảnh báo cơ thể mất cân bằng điện giải

Mồ hôi là một dạng dịch tiết, có tác dụng làm mát cơ thể khi chúng ta vận động mạnh hoặc khi thời tiết xung quanh quá nắng nóng. Ngoài ra, hiện tượng đổ mồ hôi còn hiện khi chúng ta đang ở trạng thái lo lắng hoặc sốt cao vì một bệnh lý nào đó.

Số lượng mồ hôi bài tiết mỗi ngày phụ thuộc vào từng hoàn cảnh cụ thể. Khi thời tiết oi bức hoặc ở những người thường xuyên lao động nặng nhọc thì cơ thể bài tiết nhiều mồ hôi hơn. Ngược lại, những trường hợp nghỉ ngơi trong môi trường mát mẻ thì lượng mồ hôi dĩ nhiên sẽ tiết ra ít hơn.

Theo thống kê, những người vốn không quen với khí hậu nóng bức tại các sa mạc ở châu Phi có thể sản xuất đến khoảng gần 1 lít mồ hôi chỉ trong vòng 60 phút.

Cho đến nay mồ hôi được phân chia thành 2 loại là mồ hôi muối và mồ hôi dầu:

Mồ hôi muối có vị mặn bởi thành phần bao gồm nước, một lượng nhỏ muối (kết tinh từ các chất điện giải Natri, Kali, Clo) và một số chất điện giải;

Mồ hôi dầu là loại mồ hôi mang theo dầu, không có vị mặn và khiến da chúng ta luôn có cảm giác nhờn dính.

Độ mặn của mồ hôi muối ít nhiều có sự thay đổi, phụ thuộc vào cơ địa của từng người và một số yếu tố khác như: Chế độ dinh dưỡng cung cấp quá nhiều natri, bao gồm từ cả muối ăn và natri trong các loại thực phẩm đóng hộp; Những người tập thể dục ở cường độ cao thường xuyên hoặc là vận động viên chuyên nghiệp; Độ mặn của mồ hôi muối có thể là dấu hiệu của một số bệnh lý:

Dấu hiệu mồ hôi muối cảnh báo bệnh lý - Ảnh minh họa BSCC

Mồ hôi muối là bình thường… nhưng không phải lúc nào cũng “tốt” như nhiều người nghĩ

Sau khi vận động hoặc làm việc nặng, nhiều người thấy quần áo xuất hiện những vệt trắng, khô cứng và cho rằng đó là dấu hiệu cơ thể đang “thải độc tốt”. Thực tế, mồ hôi muối chủ yếu là do natri và các chất điện giải được đào thải ra ngoài khi cơ thể điều hòa nhiệt độ. Đây là phản ứng sinh lý hoàn toàn bình thường.

Tuy nhiên, điều quan trọng không nằm ở việc có mồ hôi muối hay không, mà là mức độ và tần suất.

Nếu cơ thể vẫn khỏe, không mệt, không choáng sau vận động thì đó chỉ là đặc điểm cá nhân. Nhưng nếu mồ hôi quá mặn, kèm theo cảm giác kiệt sức, thì đó có thể là dấu hiệu mất cân bằng điện giải.

Đằng sau “vị mặn” là câu chuyện của cân bằng nước và khoáng chất

Cơ thể luôn cố gắng giữ cân bằng giữa nước và natri trong máu.

Khi bạn đổ mồ hôi muối, không chỉ nước mà cả natri, kali và một phần nhỏ các chất chuyển hóa cũng bị mất đi. Nếu mất quá nhiều mà không được bù lại đúng cách, cơ thể sẽ rơi vào trạng thái mất nước và rối loạn điện giải.

Điều này đặc biệt quan trọng với những người tập luyện cường độ cao hoặc làm việc trong môi trường nóng. Không phải cứ ra nhiều mồ hôi là “đào thải tốt”, đôi khi đó lại là dấu hiệu cơ thể đang phải làm việc quá sức để duy trì cân bằng.

Khi nào mồ hôi muối trở thành dấu hiệu cần chú ý

Nếu bạn nhận thấy mồ hôi có vị mặn gắt rõ rệt, quần áo thường xuyên xuất hiện lớp cặn trắng dày hoặc da có cảm giác khô ráp sau khi mồ hôi bốc hơi, đó là lúc nên chú ý nhiều hơn.

Đặc biệt nếu đi kèm cảm giác chóng mặt, hoa mắt, mệt bất thường sau vận động thì rất có thể cơ thể đang thiếu hụt nước và điện giải.

Một dấu hiệu thú vị nhưng dễ bị bỏ qua là cảm giác thèm đồ mặn sau khi tập luyện. Đây không phải ngẫu nhiên mà là cách cơ thể “yêu cầu” bổ sung lại lượng natri đã mất.

Không phải ai cũng cần bù điện giải giống nhau

Nhiều người sau khi tập có thói quen dùng ngay các loại nước điện giải hoặc sản phẩm bổ sung mà không thực sự cần thiết. Thực tế, nhu cầu bù điện giải phụ thuộc vào mức độ vận động, thời gian tập luyện và mức độ ra mồ hôi của từng người.

Với đa số trường hợp vận động nhẹ đến trung bình, chỉ cần nước lọc và chế độ ăn cân bằng là đã đủ.

Việc bổ sung quá nhiều natri không đúng cách thậm chí có thể gây tăng huyết áp và tạo thêm áp lực cho hệ tim mạch.

Một dấu hiệu nhỏ… nhưng liên quan trực tiếp đến cách cơ thể bạn vận hành

Mồ hôi muối không phải là bệnh, nhưng lại là một “tín hiệu sinh học” rất rõ ràng về cách cơ thể đang điều hòa. Hiểu đúng sẽ giúp bạn biết khi nào cơ thể đang ở trạng thái cân bằng, khi nào cần điều chỉnh.

Đôi khi, những dấu hiệu nhỏ như vậy lại phản ánh chính xác cách bạn ăn uống, vận động và chăm sóc cơ thể mỗi ngày.

BS Đinh Minh Trí (Đại học Y dược, TP Hồ Chí Minh)

