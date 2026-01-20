Đang làm việc, người đàn ông Trung Quốc choáng váng do nhồi máu cơ tim

Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt mới tiếp nhận và cấp cứu thành công cho ông Wang Guo Ying (sinh năm 1967, quê Quảng Đông – Trung Quốc) trong tình trạng nhồi máu cơ tim cấp, đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Thời điểm nhập viện, bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng điển hình như đau tức ngực dữ dội, khó thở.

ThS.BS Nguyễn Văn Sơn – Khoa Tim mạch – Nội tiết, Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt cho biết: “Mặc dù bệnh nhân là người nước ngoài, gặp rào cản về ngôn ngữ, nhưng với sự hỗ trợ của phiên dịch viên và đội ngũ y tế bệnh viện, chúng tôi đã nhanh chóng khai thác được tiền sử bệnh.

Bệnh nhân ngay lập tức được thăm khám, làm điện tim, xét nghiệm, siêu âm tim và được chẩn đoán mắc bệnh nhồi máu cơ tim cấp – một tình trạng cực kỳ nguy hiểm nếu không xử trí kịp thời. Ê-kíp khẩn trương can thiệp mạch vành bằng hệ thống máy Philips hiện đại hàng đầu thế giới.

Ngay sau thủ thuật, tình trạng đau tức ngực và khó thở của bệnh nhân giảm rõ rệt. Mạch máu được tái thông hiệu quả, chức năng tim được bảo tồn tốt.

Sau 2 ngày điều trị tích cực, hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, tỉnh táo, ăn uống và đi lại bình thường, tiếp tục được theo dõi và chăm sóc theo chỉ định của bác sĩ.

Chia sẻ sau khi qua cơn nguy kịch, ông Wang Guo Ying cho biết: “Trong lúc làm việc, tôi đột ngột thấy tức ngực, khó thở, mệt lả và choáng váng nên phải ngồi xuống.

Sau đó tôi vã mồ hôi rất nhiều và cảm thấy nóng bừng. Nhờ được đồng nghiệp đưa đi cấp cứu kịp thời, tôi đã được cứu sống. Hiện sức khỏe của tôi đã tốt hơn rất nhiều”.

Bệnh nhân cũng bày tỏ sự hài lòng với hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, trang thiết bị tiên tiến cùng sự tận tâm, thân thiện và trình độ chuyên môn cao của đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế tại Việt Nam.