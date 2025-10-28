Hà Nội

Bất động sản

Đấu giá 57 lô đất ở Hải Phòng, khởi điểm hơn 5 triệu đồng/m2

Thành phố Hải Phòng chuẩn bị đưa 57 lô đất ở xã Hợp Tiến ra tổ chức đấu giá, khởi điểm thấp nhất hơn 5 triệu đồng/m2.

Hạo Nhiên

Ngày 27/10, thông tin từ Công ty Đấu giá Hợp danh Nhất An Phú xác nhận, đơn vị vừa thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng 57 lô tại điểm dân cư mới thôn Đột Trên, xã Hợp Tiến, thành phố Hải Phòng.

Theo đó, các lô đất có diện tích từ 90 - 169m2, giá khởi điểm gồm hai mức: 5.008.000 đồng/m2 và 7.997.000 đồng/m2, tương đương từ hơn 450 triệu đồng đến hơn 1,1 tỷ đồng mỗi lô.

20250312101008638773710083681117.jpg
Ảnh minh hoạ.

Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ 8h ngày 27/10/2025 đến 16h ngày 12/11/2025 (trong giờ hành chính). Người dân có thể đăng ký trực tiếp tại Công ty Đấu giá Hợp danh Nhất An Phú - Chi nhánh Hải Phòng hoặc tại trụ sở UBND xã Hợp Tiến.

Hình thức đấu giá là bỏ phiếu kín trực tiếp hai vòng, theo phương thức trả giá lên. Ở vị trí 1 gồm 14 lô đất, vòng đầu có bước giá 9.000.000 đồng/m2/bước giá, vòng hai bước giá 100.000 đồng/m2; tại vị trí 2 gồm 43 lô đất, vòng đầu bước giá 7.000.000 đồng/m2/bước giá và vòng hai tương tự là 100.000 đồng/m2.

Phiên đấu giá sẽ diễn ra vào 8h ngày 15/11/2025, tại hội trường UBND xã Hợp Tiến, thành phố Hải Phòng.

(Nguồn: Truyền hình TP Hà Nội)
#Hải Phòng #đấu giá #đất ở #bất động sản #tăng nguồn thu

