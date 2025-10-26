Hưng Yên sắp đấu giá 21 lô đất, khởi điểm hơn 14 triệu đồng/m2

Tỉnh Hưng Yên chuẩn bị đưa 21 lô đất ở phường Sơn Nam ra tổ chức đấu giá, khởi điểm thấp nhất hơn 14 triệu đồng/m2.

Ngày 26/10, thông tin từ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị vừa ra thông báo đấu gián 21 lô đất để xây dựng nhà ở thuộc vị trí quy hoạch tại phường Sơn Nam.

Theo đó, các lô đất có diện tích 80 - 218 m2, với giá khởi điểm 14,5 - 21,6 triệu đồng/m2.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, cơ sở 01 từ 8h30 ngày 29/10 đến 11h ngày 12/11.

Ảnh minh hoạ.

Khách hàng nộp tiền đặt trước tại các điểm giao dịch của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam trên toàn quốc từ 8h30 ngày 29/10 đến 16h ngày 12/11.

Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, cơ sở 01 từ 8h30 ngày 29/10 đến 16h30 ngày 12/11.

Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá lúc 8h ngày 15/11 tại Nhà văn hoá phường Sơn Nam.

Hình thức, phương thức đấu giá, đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp một vòng theo phương thức trả giá lên.