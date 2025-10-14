Đau đầu, giảm thị lực người phụ nữ 56 tuổi phát hiện u màng não lớn

Gần đây, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã tiếp nhận một bệnh nhân nữ, 56 tuổi với khối u màng não rất lớn, vùng liềm, lều tiểu não, chèn ép sâu trong nhu mô não.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau đầu, giảm thị lực. Kích thước khối u lớn (gần 8cm), tăng sinh mạch và vị trí phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro như mất máu, ảnh hưởng thị lực.

Phim chụp CT trước phẫu thuật - Ảnh BVCC

Trước mổ, kíp phẫu thuật đã cân nhắc, tính toán kỹ phương án can thiệp. Nhờ chuẩn bị kỹ lưỡng và phối hợp hợp chặt chẽ giữa kíp can thiệp nút mạch, kíp gây mê và hồi sức và kíp phẫu thuật,.. ca mổ mặc dù kéo dài 13 tiếng đã thành công.

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cắt khối u màng não cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Sau phẫu thuật 2 ngày, bệnh nhân tỉnh táo, không liệt tay chân, được chuyển về khoa chăm sóc hậu phẫu. Chụp kiểm tra sau mổ, khối U đã được lấy hết, bệnh nhân được ra viện.

Tuy nhiên, niềm vui của gia đình, bệnh nhân và kíp phẫu thuật vẫn không được trọn vẹn vì thị lực của bệnh nhân không phục hồi. Hy vọng trong thời gian tới, nhờ sự chăm sóc của gia đình và điều trị của các bác sĩ, tình trạng bệnh nhân có thể tốt lên để có thể tự chăm sóc bản thân.

Phim chụp CT sau mổ - Ảnh BVCC

Từ câu chuyện của bệnh nhân trên, TS.BS Nguyễn Khắc Hiếu, Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 khuyến cáo: U màng não thường tiến triển âm thầm, nhiều trường hợp chỉ được phát hiện khi khối u đã rất lớn, gây yếu liệt, co giật hoặc rối loạn thị giác.

Việc khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt là chụp MRI khi có triệu chứng đau đầu kéo dài, mờ mắt, tê yếu tay chân giúp phát hiện sớm tổn thương, can thiệp dễ dàng, an toàn hơn nhiều.